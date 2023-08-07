УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15009 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні
14 795 82
виробництво (225) Камишін (77) Стугна (78)

Україна учетверо збільшила виробництво ПТРК "Стугна" від початку року, - Камишін

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

стугна

Кількість вироблених українських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Стугна-П" у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі національного телемарафону.міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Ми в липні виробили в 4 рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо", - сказав він.

Камишін зазначив, що "за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить ПТРК Javelin".

"Джавелін" дуже хороший продукт, але буду системно працювати, щоб збільшувати виробництво власного продукту і з часом поборотися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках", - заявив глава Мінстратегпрому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Стугна" - це по суті снайперка, тільки на танки": екснардепка Чорновол показала, як знищує російську техніку. ВIДЕО

Він також повідомив, що оборонно-промисловий комплекс стрімко зростає, зокрема за рахунок переорієнтації цивільних підприємств на випуск оборонної продукції. За словами міністра, на момент його призначення в лютому цього року в Україні було по два постачальники корпусів мін 82 мм і 120 мм, тоді як сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.

"Це хороша ознака, що держава перебудовує економіку на військові рейки", - прокоментував такі результати Камишін.

Він також повідомив, що до початку війни 80% галузі ОПК становив держсектор, тоді як сьогодні його частка зменшилася.

"І через п'ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина - приватні компанії розвиваються швидше за державні", - спрогнозував глава Мінстратегпрому.

Читайте: Ми повинні забезпечувати нашу армію такою кількістю установок "Стугна", скільки Росія поставила танків, - Чорновол

Як повідомлялося, розробником ПТРК "Стугна-П" є ДККБ "Луч" - один із провідних українських розробників озброєння широкого спектра, насамперед авіаційного та протитанкового озброєння. З 2011 року бюро за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Серед розробок ДККБ "Луч" також ПТКР Falarick калібру 90, 105, 120, а також 120-мм ПТКР "Комбат", що відповідають стандартам НАТО. Наприкінці 2015 року ДККБ "Луч" сертифікувало за стандартами НАТО керовану протитанкову ракету РК-2С калібру 130 мм, використовувану в ПТРК "Бар'єр" і ПТРК "Скіф".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
А появилась в реальности эта

показати весь коментар
07.08.2023 21:14
+35
еще не вечер , скоро услышим - что бы прекратить войну нужно перестать стрелять , и вовачка побежит по свежеукатанному асфальту с шашлыками в руках смотреть в глаза путену.
показати весь коментар
07.08.2023 21:07
+34
От же гре@анные лицемеры. С 2019 по 2021 год Коростылев как только не просил - дайте денег и "Луч" будет каждый год повторять производство 2018 года - 3000+ всевозможных ракет в год. Но в ответ получал только фигу.
показати весь коментар
07.08.2023 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта новость должна была появиться 07.08.2020 г.
показати весь коментар
07.08.2023 21:03 Відповісти
А появилась в реальности эта

показати весь коментар
07.08.2023 21:14 Відповісти
тоді все скорочували в армії в нормах як 2014
показати весь коментар
07.08.2023 21:41 Відповісти
1. Очередной само пиар чиновника?

2. Или хуже? Разглашение чувствительной информации об обороне- количестве производимого оружия и планах.

3. Введение общественности в заблуждение утверждением, что «стугна лучше джавелина».

Стугну нужно все время вести на видимую цель.
Джавелины - выстрелил и забыл. Сворачиваешься и уезжаешь.

Джавелин более мобильный. Стогна на треногах и весит 120 кг.

4. Реклама скомпрометировавшего себя Укроборонпрома? Опять навящевое желание продавать оружие за границу, как делали эти коррупционеры последние 20-30 лет.

В целом, заявление этого чиновника показывает «уровень руководства « важной оборонной отраслью.
К сожалению уровень низкий…
показати весь коментар
08.08.2023 03:12 Відповісти
По сравнению с 1913-м?
показати весь коментар
08.08.2023 07:22 Відповісти
нет. в 2014-15
показати весь коментар
13.08.2023 03:37 Відповісти
Таки агенту ФСБ Буратіні не вдалось повністю зарубати Стугну.
показати весь коментар
07.08.2023 21:04 Відповісти
еще не вечер , скоро услышим - что бы прекратить войну нужно перестать стрелять , и вовачка побежит по свежеукатанному асфальту с шашлыками в руках смотреть в глаза путену.
показати весь коментар
07.08.2023 21:07 Відповісти
ну тоді очі Зе поїдуть окремо від його власника
показати весь коментар
07.08.2023 21:43 Відповісти
ой , я Вас умаляю , для этого как минимум должны быть люди готовые на это , а кто ему глаза вырвет ? та и смысл ? зеля - кукла , от которой ни чего не зависит , этакий говорящий балванчик , там рулят ермак, беня , пинчук, ахметка , при чем ермак делает всю политику опы , он скажет говорить на белое - черное и бубочка будет это говорить даже не вникая в смысл сказанного , политика ермака - это политика умиротворения параши , и в омане парашка была рада его предложению сойтись по середине , которое он потом преподнес как - либо нас всех убьют , либо нам нужно отдать то чего они хотят , третьего не дано , и на первых переговорах его встречали рукопожатиями и обнимашками в надежде что все будет так как договаривались , но народ решил по другому , теперь джида - вариант сойтись по середине ни куда не делся , но теперь есть посредники , через которых этот план будут проталкивать , и в результате получится так - или вы замораживаете войну на тех территориях которые сейчас есть , или мы вам ни чего не дадим , и ермака туда послали не потому что он самый умный , а потому что этот план - его детище , который не реализовался в омане , и активность он свою проявил именно в этот период , а где он был до этого и чем занимался ? ЯСТРЕБЫ ПЕРЕМИРИЯ УЖЕ ВЗЛЕТЕЛИ , и если отрывать кому-то голову , то это ермаку в первую очередь.
показати весь коментар
07.08.2023 22:14 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2023 22:53 Відповісти
пытаешься отмазать Гундосика?
показати весь коментар
08.08.2023 02:20 Відповісти
Буратино смог почти полностью остановить производство и не смог предотвратить вывоз готовых комплексов и ракет к ним с производтсва до прилета по нему руских ракет. Но уголовные дела по вывозу с производства до сих пор открыты.
Новость тоже написана круто "у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року" - может означать все что угодно - например "у січні один комплекс, а у липні цілих чотире!".
показати весь коментар
07.08.2023 21:55 Відповісти
таке враження, що і як натяк кацапам куди стріляти треба, якщо звичайно виробництво не заховали десь.
показати весь коментар
07.08.2023 22:09 Відповісти
ну на решті хоч щось почали робити ! тільки треба ракети на 500-1000 км .
показати весь коментар
07.08.2023 21:05 Відповісти
Чи почали робити, чи почали розповідати про те, що нібито роблять. Вчетверо більше... тобто у січні була одна, а зараз чотири? Щось мені приблизно таке уявляється. Піздюки зелені.
показати весь коментар
07.08.2023 21:13 Відповісти
теж такої думки
показати весь коментар
07.08.2023 21:42 Відповісти
І знов-таки, чи варто на цьому піаритись?
показати весь коментар
07.08.2023 21:05 Відповісти
Українська правда

@ukrpravda_news

·

7 ч

Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста часів Януковича на держпідряди з документів. Він уже отримав замовлень на щонайменше 2,3 млрд гривень.

показати весь коментар
07.08.2023 21:10 Відповісти
Ця закономірність вже не дивує.
"Молоді регіанали", піклуються про сташих товаРіщей.
показати весь коментар
07.08.2023 21:42 Відповісти
От же гре@анные лицемеры. С 2019 по 2021 год Коростылев как только не просил - дайте денег и "Луч" будет каждый год повторять производство 2018 года - 3000+ всевозможных ракет в год. Но в ответ получал только фигу.
показати весь коментар
07.08.2023 21:10 Відповісти
Не лише фіґу, але й кримінальну справу, здається.
показати весь коментар
07.08.2023 21:13 Відповісти
Не знайшов жодних даних про підозру.
показати весь коментар
07.08.2023 21:34 Відповісти
Я не мав на увазі самого Коростильова. Я мав на увазі його підприємство.
показати весь коментар
07.08.2023 22:11 Відповісти
Кримінальна справа відкривається проти людини, посадової особи.

Якщо Ви кажете про кримінальні справи проти КБ "Луч", то можете знайти і надати посилання на цю інформацію.
показати весь коментар
07.08.2023 22:13 Відповісти
Я написав "здається". Тобто не стверджував. Але те, що КБ "Луч" кошмарили, то точно було. Якщо Ви перевірили, що кримінальної справи не було, то мені перевіряти немає потреби. Тому визнаю помилку. Але повторю ще раз - КБ "Луч" цій владі не був потрібен рівно дотепер. Добре, що були арабські покупці, які не встигли забрати готові "Стугни". Тому на перших відео зі знищенням кацапської техніки "Стугнами" у кадрі суцільно арабські написи.
показати весь коментар
07.08.2023 23:13 Відповісти
Якщо Ви сприйняли це за "Наїзд", то приношу свої вибачення.

Насправді я допускав, що мій швидкий пошук не дозволив мені знайти все, що відбувалось навколо КБ, тому і перепитував Вас - може я чогось не знав і не знайшов.
показати весь коментар
07.08.2023 23:16 Відповісти
Не в тому справа. Я не бот, а просто читач. У мене немає методички, де підібрані факти по темі, яку треба коментувати. 😊 Днщо пишу просто по пам'яті. Якщо не впевнений, то так і пишу. Якщо помиляюся, то помилки визнаю. Це просто правильно. Не залежно від політичних уподобань.
показати весь коментар
07.08.2023 23:21 Відповісти
Так і я звичайна людина, без жодних методичок!

Просто коли я щось пишу, то або це загальновідомі факти, або ж, якщо сам не впевний, то наскоро гуглю, щоби мати впевненість. Буває, що я в чомусь впевнений, але при пошуку це не підтверджується. Іноді, правда, і в мене бувають проколи - як і в любої людини.

Файного Вам вечера!
показати весь коментар
07.08.2023 23:38 Відповісти
Навзаєм! 🙏
показати весь коментар
07.08.2023 23:51 Відповісти
Пане ,ОНЛІ,та з ким ви пробуєте нормально розмовляти?Це ж зрадофіли і гівноплювали.Вони тут для випорожнень.Якщо згадати їх випорожнення про вивіз Стугни з Києва-то там такі фантазії...І Стугна в асфальті,і кацапів навели на виробництво,та і саме виробництво вже знищено і дострілюєм експортні зразки...Побережіть нерви-вони,як кацапи,тільки гірші-це саме ті гниди,про яких говорив Петлюра...
показати весь коментар
07.08.2023 23:57 Відповісти
Якоюсь мірою і я той самий, про кого Ви написали, бо суджу не по словам, а по справам.

І дуже багато з того, що робить наша теперішня влада, мені дуже не подобається!

Але якщо я бачу якусь добру справу, то я це визнаю.
показати весь коментар
08.08.2023 00:05 Відповісти
Що це?

Це відповідь мені про відкриті кримінальні справи проти КБ "Луч"?
показати весь коментар
07.08.2023 22:22 Відповісти
ну алконавт Таран, протеже дєрьмака, добре справу робив, за те пішов послом в Словенію...
показати весь коментар
08.08.2023 12:33 Відповісти
Це не цеи делавар шо запоров виробництво танків -- довівши виробництво до 0 цілих -- хер десятих
показати весь коментар
07.08.2023 21:13 Відповісти
14 березня 2022 р. "ДБР порушило справу за передачу «Стугн» на фронт . Наказ по цій справі дав єрмак"/ Тетяна Чорновол
https://www.youtube.com/watch?v=pjdWUpKukxw&t=194s
показати весь коментар
07.08.2023 21:15 Відповісти
А тепер оте рило веде якісь ''мирні договорняки''. Ото зелені керують.
показати весь коментар
07.08.2023 21:19 Відповісти
Що, ЗЕлень прозріває?
показати весь коментар
07.08.2023 21:16 Відповісти
Як ми готувались до війни:
показати весь коментар
07.08.2023 21:16 Відповісти
Дякуємо нашій Тані Чорновіл та пану Пашинському,що не дозволили знищити Стугну!
показати весь коментар
07.08.2023 21:17 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2023 01:09 Відповісти
Что, набутылочник? Коробит тебя?
показати весь коментар
08.08.2023 02:22 Відповісти
Було - 0, а тепер - 4? Тобто збільшили вчетверо?
А на решту мільярдів накупили яєць та назнімали серіалів про Паваразнюка?
показати весь коментар
07.08.2023 21:20 Відповісти
математик з тебе нульовий...
показати весь коментар
07.08.2023 21:23 Відповісти
з тебе громадянин нульовий, бо коли влада нічора в оборонці не робить майже 5 років, потім тобі бреше, що від того "нічорта" щось збільшила "вчєтвєро", тобто було "ЗЕ-ро", а стало 4. Так зрозуміло? Чи ти без роз"яснень па зе-тєлємарафону не сприймаєш?
показати весь коментар
07.08.2023 21:41 Відповісти
я телевізор не дивлюсь уже років 20. а по твоєму коменту я зрозумів, що ти не знаєш елементарної математики, тобто ти абсолютно неосвічена людина. в тебе навіть середньої освіти нема. то що ти можеш розуміти у цьому житті? що тобі пропагандист скаже, те ти потім і будеш як папуга повторювати. і неважливо, хто буде тим пропагандистом.
показати весь коментар
07.08.2023 21:46 Відповісти
Чув вислів помножити на ноль?
показати весь коментар
07.08.2023 22:57 Відповісти
вЛюба Бусько Вся Україна не лише чула, а й досі відчуває на собі помножену на нуль зе-лідором українську оборонну промисловість. Якби не ЗСУ, добровольці, волонтери та прості громадяне, то зе-лідор з єрмаком, за підтримки ватників та какіхразніц вже б давно помножили на нуль всю Україну.
показати весь коментар
07.08.2023 23:26 Відповісти
Тобі вже пояснили що ти не володієш математикою рівня середньої школи. Невже думаєш що тепер в цій гілці коментарів хтось тебе буде споиймати серйозно? Поки людина не признає своєї помилки сенсу читати її одкровення немає.
показати весь коментар
07.08.2023 23:32 Відповісти
Любаша, ти краще вашому зе-мародеру Рєзнікову про яйце-кілограми розкажи, що немає такої одиниці виміру у світі (окрім ОП) і скажи, що ти та такі, як ти подолячі тролі його тепер не сприйматимуть серйозно, аж поки він не вибачиться, от він бідолашний розчулиться, капєц
показати весь коментар
07.08.2023 23:52 Відповісти
Це ти не розумієш: 4 / 0 = нескінченність, а 4 х 0 = 0.
показати весь коментар
28.08.2023 14:03 Відповісти
0х4=0
показати весь коментар
08.08.2023 01:27 Відповісти
на расее совсем плохо с математикой уже?
показати весь коментар
08.08.2023 09:10 Відповісти
..дуже хотілося би вірити...
показати весь коментар
07.08.2023 21:24 Відповісти
Виробництво своєї зброї покращить ситуацію її звісно буде постійно не вистачати але потужності можна збільшити і вчасно доставляти зброю
Чого не скажеш про західну зброї де мало дають і невчасно ...
Але захід треба теж зрозуміти вони не можуть все віддати і залишитися без зброї
Тобто заходу треба теж нарощувати виробництво зброї
показати весь коментар
07.08.2023 21:35 Відповісти
Сказати можно що завгодно, але перевірити це під час воєнного стану неможливо!

От і піаряться...
показати весь коментар
07.08.2023 21:35 Відповісти
Ну якщо в минулому році не виготовили жодного то "добрий прогрес"
показати весь коментар
07.08.2023 21:38 Відповісти
Якщо у січні була вироблена одна стугна, то у липні їх виготовлено чотири.
показати весь коментар
07.08.2023 21:42 Відповісти
або, якщо у січні жодної не було виготовлено - 0, а у липні виготовили 4, то теж "в чотири рази підвищили"
показати весь коментар
07.08.2023 21:48 Відповісти
0 помножити на 4 буде 0, це шкільний курс математики, тому не можна збільшити в чотири рази від нічого, це всеодно нічого, тому, теоретично хоч одну в січні зробили, а зараз кажуть, що в липні збільшили, а до того що? ну загалом це секретна інформації і оприлюднювати не можна, то нехай би просто не тринділи.
показати весь коментар
07.08.2023 22:14 Відповісти
Шось давно не було відосів із Стугнами...
показати весь коментар
07.08.2023 21:47 Відповісти
хлопці ще влітку минулого року жалілися, що установки для пусків є, а ракет обмаль
показати весь коментар
07.08.2023 21:51 Відповісти
На РБК з'явилася інфа (https://www.rbc.ua/ukr/news/********-pid-chas-viyni-prodae-rosiyi-titanovu-1691397828.html), що Україна через посередників із "союзних" країн досі продає паРаші титанову сировину, з якої паРаша робить ракети і літаки, які нас потім убивають. Якщо це так (а скоріше за все, що це так), то нехай зелено Чмо, яке називає ************ і верховним гімнокомандувачем, візьме "стугну" і вистрілить собі в свою тупу зелену макітру, бо інакше простий піпл з ним це зробить рано чи пізно.
показати весь коментар
07.08.2023 21:56 Відповісти
ну це трешак, але це все з відома шмарклянскіх
показати весь коментар
07.08.2023 22:19 Відповісти
Яка чудова новина ні про що.

Вчетверо від чого? Робили одну тепер роблять 4? Чи робили 10 а тепер роблять 40?

Наче при совдепії розказували, що "урожай зєрнових на тріста працєнтов больше, по сравнєнію с 1913-им ґодом"
показати весь коментар
07.08.2023 22:44 Відповісти
*Робили одну тепер роблять 4?*

Вы меня опередили ))))
показати весь коментар
07.08.2023 22:51 Відповісти
Але ж зебоби мліють в екстазі від таких новин.
показати весь коментар
07.08.2023 23:14 Відповісти
І до того ж міряли не центнерами, а пудами, щоб солідніші цифри були.
показати весь коментар
08.08.2023 01:29 Відповісти
Пі...ди емеля твоя неделя.
показати весь коментар
07.08.2023 23:49 Відповісти
Підозріло якось всіх зацікавили точні цифри.Це при тому,що один(кельткант) не може згадати арифметику з школи,інша (мирославська)не дочитала,чи переінакшила,для випорожнення,хто і як купив титанову руду і її відходи,звинувативши у цьому владу.Новина якось перекреслила всю ботоферму-роблять Стугни,і будуть робити.Кацапи стрельнули в молоко...
показати весь коментар
08.08.2023 00:07 Відповісти
це не ботоферма, це тупі невігласи, сенсом життя яких є накидання лайна в будь якій темі з пропердоленого дивана
показати весь коментар
08.08.2023 12:36 Відповісти
Треба ПЗРК. Що там по ПЗРК?
показати весь коментар
08.08.2023 00:28 Відповісти
Збільшують виробництво стугн, бо білоруського бітуму вже не закуповують. А що ж залишається робити. Крутяться, як можуть.
показати весь коментар
08.08.2023 01:33 Відповісти
Дуже добре.
показати весь коментар
08.08.2023 03:43 Відповісти
Стугна - пример прекрасного украинского оружия, по цене/качеству без конкурентов в мире в своем сегменте.
показати весь коментар
08.08.2023 09:08 Відповісти
Шевелитесь,твари ЗЕлёные!
показати весь коментар
08.08.2023 09:20 Відповісти
 
 