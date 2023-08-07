Україна учетверо збільшила виробництво ПТРК "Стугна" від початку року, - Камишін
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Кількість вироблених українських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Стугна-П" у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі національного телемарафону.міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Ми в липні виробили в 4 рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо", - сказав він.
Камишін зазначив, що "за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить ПТРК Javelin".
"Джавелін" дуже хороший продукт, але буду системно працювати, щоб збільшувати виробництво власного продукту і з часом поборотися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках", - заявив глава Мінстратегпрому.
Він також повідомив, що оборонно-промисловий комплекс стрімко зростає, зокрема за рахунок переорієнтації цивільних підприємств на випуск оборонної продукції. За словами міністра, на момент його призначення в лютому цього року в Україні було по два постачальники корпусів мін 82 мм і 120 мм, тоді як сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.
"Це хороша ознака, що держава перебудовує економіку на військові рейки", - прокоментував такі результати Камишін.
Він також повідомив, що до початку війни 80% галузі ОПК становив держсектор, тоді як сьогодні його частка зменшилася.
"І через п'ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина - приватні компанії розвиваються швидше за державні", - спрогнозував глава Мінстратегпрому.
Як повідомлялося, розробником ПТРК "Стугна-П" є ДККБ "Луч" - один із провідних українських розробників озброєння широкого спектра, насамперед авіаційного та протитанкового озброєння. З 2011 року бюро за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Серед розробок ДККБ "Луч" також ПТКР Falarick калібру 90, 105, 120, а також 120-мм ПТКР "Комбат", що відповідають стандартам НАТО. Наприкінці 2015 року ДККБ "Луч" сертифікувало за стандартами НАТО керовану протитанкову ракету РК-2С калібру 130 мм, використовувану в ПТРК "Бар'єр" і ПТРК "Скіф".
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2. Или хуже? Разглашение чувствительной информации об обороне- количестве производимого оружия и планах.
3. Введение общественности в заблуждение утверждением, что «стугна лучше джавелина».
Стугну нужно все время вести на видимую цель.
Джавелины - выстрелил и забыл. Сворачиваешься и уезжаешь.
Джавелин более мобильный. Стогна на треногах и весит 120 кг.
4. Реклама скомпрометировавшего себя Укроборонпрома? Опять навящевое желание продавать оружие за границу, как делали эти коррупционеры последние 20-30 лет.
В целом, заявление этого чиновника показывает «уровень руководства « важной оборонной отраслью.
К сожалению уровень низкий…
Новость тоже написана круто "у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року" - может означать все что угодно - например "у січні один комплекс, а у липні цілих чотире!".
@ukrpravda_news
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7 ч
Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста часів Януковича на держпідряди з документів. Він уже отримав замовлень на щонайменше 2,3 млрд гривень.
"Молоді регіанали", піклуються про сташих товаРіщей.
Якщо Ви кажете про кримінальні справи проти КБ "Луч", то можете знайти і надати посилання на цю інформацію.
Насправді я допускав, що мій швидкий пошук не дозволив мені знайти все, що відбувалось навколо КБ, тому і перепитував Вас - може я чогось не знав і не знайшов.
Просто коли я щось пишу, то або це загальновідомі факти, або ж, якщо сам не впевний, то наскоро гуглю, щоби мати впевненість. Буває, що я в чомусь впевнений, але при пошуку це не підтверджується. Іноді, правда, і в мене бувають проколи - як і в любої людини.
Файного Вам вечера!
І дуже багато з того, що робить наша теперішня влада, мені дуже не подобається!
Але якщо я бачу якусь добру справу, то я це визнаю.
Це відповідь мені про відкриті кримінальні справи проти КБ "Луч"?
https://www.youtube.com/watch?v=pjdWUpKukxw&t=194s
А на решту мільярдів накупили яєць та назнімали серіалів про Паваразнюка?
Чого не скажеш про західну зброї де мало дають і невчасно ...
Але захід треба теж зрозуміти вони не можуть все віддати і залишитися без зброї
Тобто заходу треба теж нарощувати виробництво зброї
От і піаряться...
Вчетверо від чого? Робили одну тепер роблять 4? Чи робили 10 а тепер роблять 40?
Наче при совдепії розказували, що "урожай зєрнових на тріста працєнтов больше, по сравнєнію с 1913-им ґодом"
Вы меня опередили ))))