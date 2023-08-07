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7 августа россияне 11 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 88 взрывов, - ОВА
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Обстреляны 7 населенных пунктов в 4 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Краснопольская громада: минометный обстрел (32 взрыва).
- Белопольская громада: обстрел из гранатомета (27 взрывов), миномета (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: минометный обстрел (18 взрывов), обстрел из гранатомета (4 взрыва). Вследствие обстрела поврежден частный жилой дом.
- Великописаревская громада: минометный обстрел (5 взрывов).
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