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Новости Война в Украине
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обстрел (20216) Сумская область (1848)

7 августа россияне 11 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 88 взрывов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Обстреляны 7 населенных пунктов в 4 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

- Краснопольская громада: минометный обстрел (32 взрыва).

- Белопольская громада: обстрел из гранатомета (27 взрывов), миномета (2 взрыва).

- Середино-Будская громада: минометный обстрел (18 взрывов), обстрел из гранатомета (4 взрыва). Вследствие обстрела поврежден частный жилой дом.

- Великописаревская громада: минометный обстрел (5 взрывов).

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