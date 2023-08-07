Россия может быть причастна к сегодняшнему взрыву в Турции, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Необходимо изучить причастность России к взрыву в порту Дериндже на северо-западе Турции.
Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странно выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита диктатора (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) в Турцию", - заявил Юсов.
Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продление "зернового соглашения" и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.
"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", - добавил Юсов.
Напомним, в результате взрыва в порту Дериндже на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.
Пожалуйста, подождите...
це експерД? чи клоун?
а-а-а - це ж вище керівництво ГУР МО, шанувальник і плагіат Соловьова
Це як?
Ви розвідка,а не клуб блогерів.
Зараз дуже замало інформації, що там сталось.
Проте, якщо аналізувати кому вигідний вибух елеватора з зерном в порту Деріндж, то відразу на думку спадає не багато зацікавлених у цьому країн.
Річ у тому, що одноосібні дії росії з виходу із "зернової угоди" дуже вплинули на продовольчий ринок.
Також дії росіян поставили ряд африканських країн під загрозу голоду 😠
А пливти серед мін, що бовтаються де попало - боязно.
А летіти - страшно бути збитим, тому краще зірвати візит.
У відповідь просто топити всі московітські судна, включно з зерновозами.
проте буданов не в темі
вибухнув танкер, а елеватори просто знесло вибуховою хвилею
це вже 2-й нюанс
не може не радувати, що буданову не розповідають про все)
Зерно, що зберігалось в елеваторах пошкоджених вибухом мало російське походження і призначалось для транспортування в Іран.
На голодний шлунок клепати щахеди вже не те...
Турки могли б самі возити наше зерно і мати гарний-прегарний навар.
определённой концентрации в воздухе взрываться. Так же могут взрываться
соя, подсолнечник и др. виды при попадании влаги на сложенный материал.
В элеваторах предусмотрены вентиляторы, что устанавливаются внизу и продувают
силоса с заложеным товаром.