Россия может быть причастна к сегодняшнему взрыву в Турции, - ГУР МО

Необходимо изучить причастность России к взрыву в порту Дериндже на северо-западе Турции.

Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странно выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита диктатора (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) в Турцию", - заявил Юсов.

Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продление "зернового соглашения" и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.

"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", - добавил Юсов.

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Напомним, в результате взрыва в порту Дериндже на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.