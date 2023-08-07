Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Необхідно вивчити причетність Росії до вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини.
Про це заявив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту диктатора (російського диктатора Володимира Путіна. - Ред.) до Туреччини", - заявив Юсов.
Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
Нагадаємо, унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
це експерД? чи клоун?
а-а-а - це ж вище керівництво ГУР МО, шанувальник і плагіат Соловьова
Це як?
Ви розвідка,а не клуб блогерів.
Зараз дуже замало інформації, що там сталось.
Проте, якщо аналізувати кому вигідний вибух елеватора з зерном в порту Деріндж, то відразу на думку спадає не багато зацікавлених у цьому країн.
Річ у тому, що одноосібні дії росії з виходу із "зернової угоди" дуже вплинули на продовольчий ринок.
Також дії росіян поставили ряд африканських країн під загрозу голоду 😠
А пливти серед мін, що бовтаються де попало - боязно.
А летіти - страшно бути збитим, тому краще зірвати візит.
У відповідь просто топити всі московітські судна, включно з зерновозами.
проте буданов не в темі
вибухнув танкер, а елеватори просто знесло вибуховою хвилею
це вже 2-й нюанс
не може не радувати, що буданову не розповідають про все)
Зерно, що зберігалось в елеваторах пошкоджених вибухом мало російське походження і призначалось для транспортування в Іран.
На голодний шлунок клепати щахеди вже не те...
Турки могли б самі возити наше зерно і мати гарний-прегарний навар.
определённой концентрации в воздухе взрываться. Так же могут взрываться
соя, подсолнечник и др. виды при попадании влаги на сложенный материал.
В элеваторах предусмотрены вентиляторы, что устанавливаются внизу и продувают
силоса с заложеным товаром.