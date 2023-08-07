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вибух (3756) розвідка (3620) Росія (47244) Туреччина (2254)

Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

туреччина

Необхідно вивчити причетність Росії до вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини.

Про це заявив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту диктатора (російського диктатора Володимира Путіна. - Ред.) до Туреччини", - заявив Юсов.

Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.

Читайте також: Туреччина готова переробляти російське зерно на борошно та постачати до Африки, - Ердоган

Нагадаємо, унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.
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Топ коментарі
+22
А хто ж і ще , як не кремлівський вилупок , який повністю ох@ їв 😡
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07.08.2023 23:48
+17
Як щось десь вибухає, шукайте сліди лаптєй.
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07.08.2023 23:50
+10
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
Це як?
Ви розвідка,а не клуб блогерів.
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07.08.2023 23:52
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А хто ж і ще , як не кремлівський вилупок , який повністю ох@ їв 😡
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07.08.2023 23:48 Відповісти
Місце і час красномовні.
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07.08.2023 23:57 Відповісти
Як щось десь вибухає, шукайте сліди лаптєй.
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07.08.2023 23:50 Відповісти
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.

це експерД? чи клоун?
а-а-а - це ж вище керівництво ГУР МО, шанувальник і плагіат Соловьова
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07.08.2023 23:51 Відповісти
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
Це як?
Ви розвідка,а не клуб блогерів.
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07.08.2023 23:52 Відповісти
Напевне перед виступом на марахфоні дивився російські змі.
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08.08.2023 00:24 Відповісти
Поки що зарано робити будь-які висновки щодо вибуху в порту Туреччини.

Зараз дуже замало інформації, що там сталось.

Проте, якщо аналізувати кому вигідний вибух елеватора з зерном в порту Деріндж, то відразу на думку спадає не багато зацікавлених у цьому країн.
Річ у тому, що одноосібні дії росії з виходу із "зернової угоди" дуже вплинули на продовольчий ринок.

Також дії росіян поставили ряд африканських країн під загрозу голоду 😠
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07.08.2023 23:55 Відповісти
та ердоган так хоче заробити кривавих грошей х*йла що якийсь вибух йому до дупи
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08.08.2023 00:00 Відповісти
Путін би приїхав, але євроколія до бронепоїзда не підходить.
А пливти серед мін, що бовтаються де попало - боязно.
А летіти - страшно бути збитим, тому краще зірвати візит.

У відповідь просто топити всі московітські судна, включно з зерновозами.
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08.08.2023 00:01 Відповісти
Лаптям - трында, если это их рук дело... Ятаган в спину нервно пыхнет в сторонке.
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08.08.2023 00:02 Відповісти
не удивлюсь если нас и в том обвинят. И сразу могу сказать - убийство кеннеди - то были тоже мы.
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08.08.2023 00:02 Відповісти
Це ракета українського ППО, "не нагнетайте эскалацию" 😂
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08.08.2023 00:26 Відповісти
є 1 нюанс: наїбнулися саме ті елеватори, де лежить кацапське збіжжя для Ірану

проте буданов не в темі
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08.08.2023 00:04 Відповісти
ну і звісно ж

вибухнув танкер, а елеватори просто знесло вибуховою хвилею

це вже 2-й нюанс

не може не радувати, що буданову не розповідають про все)
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08.08.2023 00:16 Відповісти
на відео вибухають елеватори, танкерів там взагалі не було поруч.
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08.08.2023 00:31 Відповісти
На території турецького порту Derince в провинции Коджаелі в безпосередній близькості до зернових терміналів стався вибух великої потужності. Епіцентром вибуху був танкер для нафтопродуктів: DERINCE ІМО : 9647942 під прапором Туреччини. На момент вибуху офіційного вантажу на судні не було. Причина вибуху невідома. Є руйнування елеваторної інфраструктури.

Зерно, що зберігалось в елеваторах пошкоджених вибухом мало російське походження і призначалось для транспортування в Іран.
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08.08.2023 00:36 Відповісти
Це схоже на вибух у порту Бейрута (4 серпня 2020 р.). Тоді теж пострадав елеватор.
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08.08.2023 00:49 Відповісти
це схоже на те, що здетонувало кацапське "збіжжя" для Ірану)))
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08.08.2023 00:52 Відповісти
А яка країна найбільший фанат Ірану, і володіє найновішими військовими ноу-хау ?
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08.08.2023 00:56 Відповісти
Це на користь усім країнам яким Іран насолив. У тому числі на користь нам.
На голодний шлунок клепати щахеди вже не те...
Турки могли б самі возити наше зерно і мати гарний-прегарний навар.
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08.08.2023 02:31 Відповісти
Не суйте свой нос в Турцию, пусть сами разбираются. Вы хоть с нашими проблемами, заботами разберитесь. Или больше не о чем рассказать?
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08.08.2023 00:17 Відповісти
Виталя, шо еще за "не суйте свой нос в Турцию"? с какими "нашими проблемами, заботами" тебе разобраться?
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08.08.2023 01:53 Відповісти
Зерновая пыль, как и мучная, сахарная и другие, имеют свойства при достижении
определённой концентрации в воздухе взрываться. Так же могут взрываться
соя, подсолнечник и др. виды при попадании влаги на сложенный материал.
В элеваторах предусмотрены вентиляторы, что устанавливаются внизу и продувают
силоса с заложеным товаром.
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08.08.2023 00:39 Відповісти
Зерновая пыль разбирается в политике, если взрывается перед путинским визитом.
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08.08.2023 00:51 Відповісти
пил із гексогеном - цікаве сполучення, така собі "турецька суміш"
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08.08.2023 02:02 Відповісти
Вибухає той пил лише при умові загоряння, але це цілком можливо.
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08.08.2023 01:20 Відповісти
Та ***** б засцяв з Ердоганом так. Але на якуюсь провокацію дійсно схоже.
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08.08.2023 01:18 Відповісти
Так тобі і треба, ПЕРДОГАН.
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08.08.2023 01:52 Відповісти
Франция в Нигерий добывала урановую руду. ,чтобы насолить Франций,кремлевская опг сделали государственный переворот за помощь Украине. Тепер устроили терористический акт в Турций ,из за помощи Украине .
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08.08.2023 04:42 Відповісти
Та ви що?! Оце так новина! Невже хтось запідозрив мирну і лагідну к@ц@пєндію?!
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08.08.2023 07:04 Відповісти
А Эрдоган всегда говорил что Запад не правильно понимает володю а он правильно. Кому же верить ?
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08.08.2023 10:10 Відповісти
Эрдоган не будет идти на конфликт и скроет факт, придумает что нибудь
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08.08.2023 10:20 Відповісти
 
 