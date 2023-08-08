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Япония призвала Иран не поставлять России оружие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Япония призвала Иран не поставлять России оружие, используемое РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Kyodo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Токио призвал Иран принять "конструктивный ответ" на войну, а также договорился продолжать "тесную коммуникацию" по вопросам, касающимся Ближнего Востока, сообщил МИД Японии.

Переговоры состоялись после того, как западные страны заявили, что Иран предоставляет России военную помощь, в частности беспилотники и боеприпасы, в то время как Токио стремится использовать свою традиционную дружбу с Тегераном, чтобы способствовать прекращению войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Японии Кисида будет просить Иран прекратить поставки оружия в РФ, - Reuters

Япония в этом году председательствует в группе стран G7, с февраля прошлого года сохраняющих экономические санкции против России.

Хаяши также выразил "серьезную обеспокоенность" расширением ядерной деятельности Ирана, призвав его к "полному и безусловному сотрудничеству" с Международным агентством по атомной энергии, в частности, в многостороннем ядерном соглашении 2015 года, которое Япония поддерживает.

Иран договорился с шестью крупными государствами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США – об ограничении своих ядерных программ в обмен на отмену экономических санкций. Но переговоры зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп вывел Штаты из соглашения в 2018 году.

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Топ комментарии
+3
трошки не куплять апарати МРТ, гастроскопи, тривимірні ренгени для лікування свого Аятолла ******* і почнуть прислуховуватися!
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08.08.2023 09:53
+1
Заклики не допоможуть. Чалморилим треба матеріальна вигода.
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08.08.2023 09:47
+1
Для початку українська влада повинна підчипити іранського посла за яйці та перервати дипломатичні відносини з Іраном.
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08.08.2023 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Іран дослухався ?
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08.08.2023 09:47 Ответить
Заклики не допоможуть. Чалморилим треба матеріальна вигода.
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08.08.2023 09:47 Ответить
трошки не куплять апарати МРТ, гастроскопи, тривимірні ренгени для лікування свого Аятолла ******* і почнуть прислуховуватися!
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08.08.2023 09:53 Ответить
Япония занимает 3 место в товарообороте ирана и первое в высокоточном оборудовании. Думаю, могут прислушаться.
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08.08.2023 09:58 Ответить
Аж ніяк! Фанатики впевнені що життя та смерть людини залежать від волі Аллаха. ********* стрімко перетворюється на мусульманську державу, тобто там відбувається джихад. Мета джихаду це перетворення всієї планети на "дар аль іслам" - землю Аллаха. В Японії, де синтоїзм є основою виховання і кожний японець вважає що має божественне походження (перший японець народився з сльози богині Аматерасу) з джихадом (мусусульманізацією) якось не складається...
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08.08.2023 10:32 Ответить
Не думайте, что верхушка Ирана религиозные.
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08.08.2023 12:23 Ответить
"Стражі ісламської революції" контролюють керівництво держави, і в що б там керівники держави не вірили, поводяться вони так як потрібно "стражам".
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08.08.2023 13:07 Ответить
Це - як волати у пустелі.
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08.08.2023 10:18 Ответить
Для початку українська влада повинна підчипити іранського посла за яйці та перервати дипломатичні відносини з Іраном.
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08.08.2023 10:23 Ответить
Не, ну если Япония, то да.
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08.08.2023 10:28 Ответить
Невже послухають? Але я не вірю. Тим більше вони їм цілий завод з виробництва передали. Куди вже далі? Хіба що особовим складом допомогти. А що кажуть на передовій, там алах акбар ще не чути?
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08.08.2023 11:19 Ответить
я б на місці ірану зараз виставив якісь вимоги в обмін на відмову від поставок шахедів. все рівно вже є завод, поставки вже не потрібні, а так зробити вигляд дипломатії і т.п.
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08.08.2023 14:27 Ответить
 
 