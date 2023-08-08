Япония призвала Иран не поставлять России оружие
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Япония призвала Иран не поставлять России оружие, используемое РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает Kyodo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Токио призвал Иран принять "конструктивный ответ" на войну, а также договорился продолжать "тесную коммуникацию" по вопросам, касающимся Ближнего Востока, сообщил МИД Японии.
Переговоры состоялись после того, как западные страны заявили, что Иран предоставляет России военную помощь, в частности беспилотники и боеприпасы, в то время как Токио стремится использовать свою традиционную дружбу с Тегераном, чтобы способствовать прекращению войны.
Япония в этом году председательствует в группе стран G7, с февраля прошлого года сохраняющих экономические санкции против России.
Хаяши также выразил "серьезную обеспокоенность" расширением ядерной деятельности Ирана, призвав его к "полному и безусловному сотрудничеству" с Международным агентством по атомной энергии, в частности, в многостороннем ядерном соглашении 2015 года, которое Япония поддерживает.
Иран договорился с шестью крупными государствами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США – об ограничении своих ядерных программ в обмен на отмену экономических санкций. Но переговоры зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп вывел Штаты из соглашения в 2018 году.
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