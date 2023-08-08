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Японія закликала Іран не постачати Росії зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Японія закликала Іран не постачати Росії зброю, яку вона використовує для війни проти України.

Про це повідомляє Kyodo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші під час зустрічі зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіаном у Токіо закликав Іран прийняти "конструктивну відповідь" на війну, а також домовився продовжувати "тісну комунікацію" з питань, що стосуються Близького Сходу, повідомило МЗС Японії.

Переговори відбулися після того, як західні країни заявили, що Іран надає Росії військову допомогу, зокрема, безпілотники і боєприпаси, в той час як Токіо прагне використати свою традиційну дружбу з Тегераном, щоб сприяти припиненню війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Японії Кісіда проситиме Іран припинити постачання зброї до РФ, - Reuters

Японія цього року головує в групі країн G7, які з лютого минулого року зберігають економічні санкції проти Росії.

Хаяші також висловив "серйозне занепокоєння" розширенням ядерної діяльності Ірану, закликавши його до "повної і безумовної співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії, зокрема, щодо багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яку Японія підтримує.

Іран домовився з шістьма великими державами - Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та США - про обмеження своїх ядерних програм в обмін на скасування економічних санкцій. Але переговори зайшли в глухий кут після того, як президент США Дональд Трамп вивів Штати з угоди у 2018 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розриває угоду з Іраном щодо уникнення подвійного оподаткування

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
трошки не куплять апарати МРТ, гастроскопи, тривимірні ренгени для лікування свого Аятолла ******* і почнуть прислуховуватися!
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08.08.2023 09:53
+1
Заклики не допоможуть. Чалморилим треба матеріальна вигода.
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08.08.2023 09:47
+1
Для початку українська влада повинна підчипити іранського посла за яйці та перервати дипломатичні відносини з Іраном.
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08.08.2023 10:23
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Іран дослухався ?
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08.08.2023 09:47 Відповісти
Заклики не допоможуть. Чалморилим треба матеріальна вигода.
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08.08.2023 09:47 Відповісти
трошки не куплять апарати МРТ, гастроскопи, тривимірні ренгени для лікування свого Аятолла ******* і почнуть прислуховуватися!
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08.08.2023 09:53 Відповісти
Япония занимает 3 место в товарообороте ирана и первое в высокоточном оборудовании. Думаю, могут прислушаться.
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08.08.2023 09:58 Відповісти
Аж ніяк! Фанатики впевнені що життя та смерть людини залежать від волі Аллаха. ********* стрімко перетворюється на мусульманську державу, тобто там відбувається джихад. Мета джихаду це перетворення всієї планети на "дар аль іслам" - землю Аллаха. В Японії, де синтоїзм є основою виховання і кожний японець вважає що має божественне походження (перший японець народився з сльози богині Аматерасу) з джихадом (мусусульманізацією) якось не складається...
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08.08.2023 10:32 Відповісти
Не думайте, что верхушка Ирана религиозные.
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08.08.2023 12:23 Відповісти
"Стражі ісламської революції" контролюють керівництво держави, і в що б там керівники держави не вірили, поводяться вони так як потрібно "стражам".
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08.08.2023 13:07 Відповісти
Це - як волати у пустелі.
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08.08.2023 10:18 Відповісти
Для початку українська влада повинна підчипити іранського посла за яйці та перервати дипломатичні відносини з Іраном.
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08.08.2023 10:23 Відповісти
Не, ну если Япония, то да.
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08.08.2023 10:28 Відповісти
Невже послухають? Але я не вірю. Тим більше вони їм цілий завод з виробництва передали. Куди вже далі? Хіба що особовим складом допомогти. А що кажуть на передовій, там алах акбар ще не чути?
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08.08.2023 11:19 Відповісти
я б на місці ірану зараз виставив якісь вимоги в обмін на відмову від поставок шахедів. все рівно вже є завод, поставки вже не потрібні, а так зробити вигляд дипломатії і т.п.
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08.08.2023 14:27 Відповісти
 
 