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Новости Война в Украине
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Беларусь (7527) граница (4742) Данилов (1057) ЧВК Вагнера (1281)

Ситуация на границе с Беларусью находится на контроле, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси контролируемая.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о украинско-белорусской границе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса нашей границы с Беларусью и РФ, то почти на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое президент проводит по меньшей мере дважды в неделю, этот вопрос есть в повестке дня. Генерал Дейнеко, непосредственно отвечающий за границу, имеет доклады по этому вопросу". Ситуация находится на контроле", – заявил он.

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Отдельно Секретарь СНБО отметил, что если бы в России не открещивались от "Вагнера", это один из проектов, который есть у РФ.

Данилов заверил, что в случае возникновения какого-то обострения ВСУ и наши пограничники готовы дать отпор агрессору.

"Раньше была большая тренировка - когда на территорию Беларуси в свое время было завезено большое количество граждан других стран, которые пробивались через границу. Именно те тренировки происходили в то время, нащупывались слабые места на границах Польши и Литвы. И я более чем уверен, что наши польские и литовские друзья дадут отпор этим провокациям, которые на сегодняшний день готовит именно РФ", - проинформировал Секретарь СНБО, отвечая на вопрос, является ли серьезной угрозой то, что латвийские пограничники фиксируют, как белорусские пограничники делают в границе дыры.

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Топ комментарии
+4
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08.08.2023 10:52
+3
Ситуація на кордоні контролюється особисто ветеринаром.
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08.08.2023 11:02
+3
В один великий пи₴діж.
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08.08.2023 11:14
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08.08.2023 10:52 Ответить
Зла вона! Пішов би від неї "шалтайболтай по 17" та "мой презедент" сіромаху не пускає.
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08.08.2023 11:37 Ответить
А в що одягнений данілов?
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08.08.2023 11:00 Ответить
В один великий пи₴діж.
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08.08.2023 11:14 Ответить
Не знаю в що воно одягнено, но виглядає він як педік у жалобі.
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08.08.2023 13:19 Ответить
Ситуація на кордоні контролюється особисто ветеринаром.
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08.08.2023 11:02 Ответить
Та у вас завжди все "на контролі" та загроз немає.
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08.08.2023 11:07 Ответить
Контролює щоб найвеличніший не залишився без бітуму для асфальту
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08.08.2023 11:14 Ответить
Він мені нагадує (чомусь?) - Ківалова ( "П*драхуй" погоняло було)👈
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08.08.2023 11:15 Ответить
Яка на ньому була сорочка, коли він це говорив?
Бо ж як ми тепер знаємо, від кольору його сорочки у цьому світі залежить ВСЕ!
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08.08.2023 11:34 Ответить
 
 