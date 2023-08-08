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Ситуація на кордоні з Білоруссю перебуває на контролі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Наразі ситуація на кордоні України та Білорусі є контрольованою.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо українсько-білоруського кордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питання нашого кордону з Білоруссю і РФ, то майже на кожному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, яке президент проводить щонайменше двічі на тиждень, це питання є на порядку денному. Генерал Дейнеко, який безпосередньо відповідає за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація знаходиться на контролі", - заявив він.

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Окремо Секретар РНБО зазначив, що якби у Росії не відхрещувалися від "Вагнера", це – один із проєктів, який є у РФ.

Данілов запевнив, що у разі виникнення якогось загострення ЗСУ і наші прикордонники готові дати відсіч агресору.

"Раніше було велике тренування - коли на територію Білорусі свого часу була завезена велика кількість громадян інших країн, які пробивалися через кордон. Саме ті тренування відбувалися на той час, намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі і Литви. І я більш ніж впевнений, що наші польські і литовські друзі дадуть відсіч цим провокаціям, які на сьогоднішній день готує саме РФ", - поінформував Секретар РНБО, відповідаючи на питання, чи є серйозною загрозою те, що латвійські прикордонники фіксують, як білоруські прикордонники роблять у кордоні дірки.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
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08.08.2023 10:52
+3
Ситуація на кордоні контролюється особисто ветеринаром.
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08.08.2023 11:02
+3
В один великий пи₴діж.
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08.08.2023 11:14
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08.08.2023 10:52 Відповісти
Зла вона! Пішов би від неї "шалтайболтай по 17" та "мой презедент" сіромаху не пускає.
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08.08.2023 11:37 Відповісти
А в що одягнений данілов?
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08.08.2023 11:00 Відповісти
В один великий пи₴діж.
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Не знаю в що воно одягнено, но виглядає він як педік у жалобі.
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08.08.2023 13:19 Відповісти
Ситуація на кордоні контролюється особисто ветеринаром.
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08.08.2023 11:02 Відповісти
Та у вас завжди все "на контролі" та загроз немає.
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08.08.2023 11:07 Відповісти
Контролює щоб найвеличніший не залишився без бітуму для асфальту
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Він мені нагадує (чомусь?) - Ківалова ( "П*драхуй" погоняло було)👈
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08.08.2023 11:15 Відповісти
Яка на ньому була сорочка, коли він це говорив?
Бо ж як ми тепер знаємо, від кольору його сорочки у цьому світі залежить ВСЕ!
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08.08.2023 11:34 Відповісти
 
 