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Новости Война в Украине
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Враг ударил по жилому дому на Херсонщине, ранена женщина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российская армия обстреляла жилой дом в Никольском Дарьевской громады Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА. 

Как отмечается, в результате вражеского удара в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина.

"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.

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