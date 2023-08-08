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Враг ударил по жилому дому на Херсонщине, ранена женщина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия обстреляла жилой дом в Никольском Дарьевской громады Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, в результате вражеского удара в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина.
"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.
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