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Ворог ударив по житловому будинку на Херсонщині, поранено жінку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська армія обстріляла житловий будинок у Микільському Дар’ївської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення дістала 50-річна жінка.

"Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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