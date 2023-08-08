Ворог ударив по житловому будинку на Херсонщині, поранено жінку

Російська армія обстріляла житловий будинок у Микільському Дар’ївської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення дістала 50-річна жінка.

"Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу", - йдеться у повідомленні.

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