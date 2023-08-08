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Ворог ударив по житловому будинку на Херсонщині, поранено жінку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія обстріляла житловий будинок у Микільському Дар’ївської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення дістала 50-річна жінка.
"Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу", - йдеться у повідомленні.
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