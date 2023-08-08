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Минобороны (8240) оккупация (9515) Маляр Анна (408)

Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупанты, мелитополь

Оккупанты продолжают осуществлять провокационные мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Также оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета и с помощью автомобилей оснащенных специальным электронным оборудованием пытались выявить работу передатчиков информации.

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Топ комментарии
+7
зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
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08.08.2023 13:00
+4
Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
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08.08.2023 12:53
+4
Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
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08.08.2023 14:04
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Інформації про окуповані території нуль.
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08.08.2023 12:47 Ответить
На цензорі. Так можна знайти, але зміни мінімальні - репресії хвилями поширюється, чекати *********, але чекають, в цілому існування зводиться до виживання, медична допомога - дуже тяжко, харчі щоб прокормитись в цілому є, колаборанти - все і всіх грабують, набивають кармани, розуміють що не «навсегда». Анархія і беззаконня. Багато горя від ГЕС…
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08.08.2023 12:59 Ответить
не нойте и не скулите , не говорите - нас обманули , мы не знали и тд , весь юго-восток Украины на 99% голосовал за недоумков из 95 квартала , и наверное именно по этому эти части страны сейчас грабят и под окупацией ( да , это выглядет кощунством , безсердечно, и тд , и сейчас начнется - что ты несешь , там тоже наши люди , и тд ) , меня сейчас забанят наверное , но я скажу как чувствую , ДУМАТЬ НУЖНО БЫЛО ГОЛОВОЙ а не желудком в 2019 году , и мне ни грамма не жалко тех , кто так сильно ждал роиссю и теперь сосет , даже те кто был в несознательном состоянии думали - хуже не будет , и улябаясь кидали бюлетни за недоумка , теперь не нойте и не скулите - это ваш выбор , и война - ваш выбор , и убитые дети , старики , женщины - ваш гребаный выбор .
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08.08.2023 13:11 Ответить
Мабудь ви Зе голосували, що так «розриває»))). Вас не банить треба - а на пів року в окупацію, щоб мізки на місто стали.
І… Вас у Гуглі забанили? Важко відкрити результати виборів у ВР 2019р. по Україні? Так саме у ВР.
І зрозуміло з мого повідомлення - ті хто чекав кацапію - добре себе почувають, але їх абсолютна меншість. Дещо більше комерсантів-пристосуванців - але їм теж непогано, люмпенам які крадуть завжди - їм теж *******.
І досить уже звинувачень у всіх бідах когось. Воно так зручніше, звісно, але трохи «дивно» виглядає.
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08.08.2023 13:40 Ответить
не хочу с Вами дискутировать на эту тему по причине того , что Вы так и не поняли почему меня так ,, разрывает ,, , но постараюсь обьяснить в двух словах , примитивно , представте себе что у вас аппендицит , и началось его обострение , и Вы идете к доктору который вас осмотрел и говорит - вам нужна срочная операция , но Вы отвечаете - нет у меня ни какого аппендицита , мне нужет зубной врачь !!!!! это все из-за больного зуба , на что вам отвечают - ваш выбор , ваша жизнь , и отпускают , и с упоротой верой в свою правоту вы идете к зубному , где в стамотологическом кресле вы впадаете в кому , и находясь в этом состоянии вы продолжаете обвинять зубного в том , что это он виноват во всем , ................все элементарно для ДУМАЮЩИХ людей , есть причина и есть следствие , вы наверно вкурсе что будет если засунуть два пальца в розетку ? и вы этого не будете делать , потому что вас убьет , так почему же вы выбрали себе в капитаны корабля клоуна ( не в переносном смысле этого слова ) , чего вы от него ждали и ждете ? если капитаном выбирают клоуна то не сложно понять какая у него команда !!!!!! и последствия этого не заставят себя долго ждать , ...........2+2=4 это же просто !!!!! но 75% идиотов решило что это весело , и 2+2=5 тоже не плохо , хуже не будет , ..........а когда наступают последствия этого выбора , и нужно нести ответственность за это они начинают скулить и плакать ..................ПОД НОГИ НУЖНО СМОТРЕТЬ , И ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ , а не в телевизор и думать желудком , в жизни каждый получает на то что заслужил , так что не нужно мне тут рассказывать про беды оккупации , предателей, калоборантов и тд , .......это уже последствия , последствия выбора .
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08.08.2023 14:51 Ответить
Ще раз - вам зручно звалити «всі свої біди» на когось, але для початку роззирніться навколо себе. Колован - закономірний «продукт» нашого «розвитку» з 91року, а не з 18го. Так що все почалося задовго до 19року. І ні хто не ниє на окупованих, всі *********, це трохи не одне і те ж. І хтось чекає, хтось партизанить, а хтось вибрався і врядах ЗСУ давно.
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08.08.2023 16:40 Ответить
5-та колона України складала щонайменше 25% населення. І вона нікуди не поділась. Вона тут.
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08.08.2023 16:07 Ответить
25% то «какая разница». 5-та колона це не зовсім «ностальгіруючі». І так, вони нікуди не поділися. Єдина різниця, що на окупованих - тепер люди точно знають «ху із ху», а там не було окупації - гадайте, «очищайтесь»….
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08.08.2023 16:54 Ответить
Якщо поспілкуватися з біженцями та жителями неокупованих територій, то прихильників Зе, незважаючи на всі його зашквари, більше якраз серед тих, хто не знає, що таке життя під постійними обстрілами, втрата житла, роботи, близьких і виїзд практично в статусі бомжа бозна-куди з дуже туманними подальшими перспективами. Тобто наразі, по моїм світовідчутттям, Зеленського якраз підтримують жителі більш- менш благополучних, не особливо постраждалих від війни регіонів.
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08.08.2023 19:52 Ответить
Задля справедливості,там не лише "юго-восток" голосував. По всій Україні, окрім Львівської області, більшість, та й у Львівській області майже під 40. Та й сенс вже дорікати сто раз одним і тим же. Нічого, крім зайвого негативу та агресії це не викличе.
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08.08.2023 14:25 Ответить
Знову "старая пєстня а ґлавнам", "Панять і прастіть" називається.
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08.08.2023 14:46 Ответить
Ну, а які є ще варіанти? Позбавити громадянських прав? А як ви взнаєте, хто за кого голосував? Ліквідувати чи виселити 40 відсотків населення України? Так з цим вже успішно, як говорив Зеленський, "та сторона" справляється. Лежачого не б'ють. В глибині душі, думаю, ті, що за нього голосував самі в тому каються. П. С. Я особисто голосувала за Порошенка.
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08.08.2023 14:58 Ответить
Я особисто ані "панімать", ані "пращать" не збираюсь.
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08.08.2023 15:20 Ответить
І «сповнений рішучості» ви поїхали до Польщі?
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08.08.2023 16:44 Ответить
так, позбавити права голосувати і займати посади

проблема тільки в тому що СБУ буде не шукати мільйони тих хто голосує "протів бандєровцов", а знову кошмарити комерсантів
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08.08.2023 15:46 Ответить
У Броварах, одна дєвушка публічно побажала, щоб наші солдати підривались на мінах.
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08.08.2023 16:05 Ответить
Та й сенс вже дорікати сто раз одним і тим же. Нічого, крім зайвого негативу та агресії це не викличе.

не для этого , НЕТ , а для того что бы помнили и не забывали к чему приводит тупое - ,, хуже не будет ,, , некоторым слоям НАСЕЛЕНИЯ нужно вдалбливать в голову это , и долбить так что бы на всю жизнь запомнили , и дети их тоже и внуки , иначе следующий популист - клоун сделает из них еще больших идиотов .
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08.08.2023 14:59 Ответить
Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
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08.08.2023 12:53 Ответить
зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
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08.08.2023 13:00 Ответить
Схоже що кацапи вважають "проукраїнськи налаштованими" всіх тих кого можна обікрасти, адже класичний прибічник "руzкого міра" це пяний голодранець і любитель шансону..
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08.08.2023 13:13 Ответить
Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
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08.08.2023 14:04 Ответить
Зато в Україні проросійську гидоту і без провокацій видно. Бо вона навіть не шифрується бо знає, що їй нічого не буде.
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08.08.2023 17:34 Ответить
 
 