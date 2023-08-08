Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты продолжают осуществлять провокационные мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Также оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета и с помощью автомобилей оснащенных специальным электронным оборудованием пытались выявить работу передатчиков информации.
Пожалуйста, подождите...
І… Вас у Гуглі забанили? Важко відкрити результати виборів у ВР 2019р. по Україні? Так саме у ВР.
І зрозуміло з мого повідомлення - ті хто чекав кацапію - добре себе почувають, але їх абсолютна меншість. Дещо більше комерсантів-пристосуванців - але їм теж непогано, люмпенам які крадуть завжди - їм теж *******.
І досить уже звинувачень у всіх бідах когось. Воно так зручніше, звісно, але трохи «дивно» виглядає.
проблема тільки в тому що СБУ буде не шукати мільйони тих хто голосує "протів бандєровцов", а знову кошмарити комерсантів
не для этого , НЕТ , а для того что бы помнили и не забывали к чему приводит тупое - ,, хуже не будет ,, , некоторым слоям НАСЕЛЕНИЯ нужно вдалбливать в голову это , и долбить так что бы на всю жизнь запомнили , и дети их тоже и внуки , иначе следующий популист - клоун сделает из них еще больших идиотов .
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14