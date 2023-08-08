УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15683 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 196 22
Міноборони (5289) окупація (5842) Маляр Ганна (518)

Росіяни продовжують влаштовувати провокації, щоб виявити на окупованих територіях проукраїнськи налаштованих громадян, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,мелітополь

Окупанти продовжують здійснювати провокативні заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні. 

Також окупанти навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету й за допомогою автомобілів оснащених спеціальним електронним обладнанням намагалися виявити роботи передавачів інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний результат боїв цього тижня - ворог ніде не просунувся, - Міноборони

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
показати весь коментар
08.08.2023 13:00
+4
Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
показати весь коментар
08.08.2023 12:53
+4
Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
показати весь коментар
08.08.2023 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інформації про окуповані території нуль.
показати весь коментар
08.08.2023 12:47 Відповісти
На цензорі. Так можна знайти, але зміни мінімальні - репресії хвилями поширюється, чекати *********, але чекають, в цілому існування зводиться до виживання, медична допомога - дуже тяжко, харчі щоб прокормитись в цілому є, колаборанти - все і всіх грабують, набивають кармани, розуміють що не «навсегда». Анархія і беззаконня. Багато горя від ГЕС…
показати весь коментар
08.08.2023 12:59 Відповісти
не нойте и не скулите , не говорите - нас обманули , мы не знали и тд , весь юго-восток Украины на 99% голосовал за недоумков из 95 квартала , и наверное именно по этому эти части страны сейчас грабят и под окупацией ( да , это выглядет кощунством , безсердечно, и тд , и сейчас начнется - что ты несешь , там тоже наши люди , и тд ) , меня сейчас забанят наверное , но я скажу как чувствую , ДУМАТЬ НУЖНО БЫЛО ГОЛОВОЙ а не желудком в 2019 году , и мне ни грамма не жалко тех , кто так сильно ждал роиссю и теперь сосет , даже те кто был в несознательном состоянии думали - хуже не будет , и улябаясь кидали бюлетни за недоумка , теперь не нойте и не скулите - это ваш выбор , и война - ваш выбор , и убитые дети , старики , женщины - ваш гребаный выбор .
показати весь коментар
08.08.2023 13:11 Відповісти
Мабудь ви Зе голосували, що так «розриває»))). Вас не банить треба - а на пів року в окупацію, щоб мізки на місто стали.
І… Вас у Гуглі забанили? Важко відкрити результати виборів у ВР 2019р. по Україні? Так саме у ВР.
І зрозуміло з мого повідомлення - ті хто чекав кацапію - добре себе почувають, але їх абсолютна меншість. Дещо більше комерсантів-пристосуванців - але їм теж непогано, люмпенам які крадуть завжди - їм теж *******.
І досить уже звинувачень у всіх бідах когось. Воно так зручніше, звісно, але трохи «дивно» виглядає.
показати весь коментар
08.08.2023 13:40 Відповісти
не хочу с Вами дискутировать на эту тему по причине того , что Вы так и не поняли почему меня так ,, разрывает ,, , но постараюсь обьяснить в двух словах , примитивно , представте себе что у вас аппендицит , и началось его обострение , и Вы идете к доктору который вас осмотрел и говорит - вам нужна срочная операция , но Вы отвечаете - нет у меня ни какого аппендицита , мне нужет зубной врачь !!!!! это все из-за больного зуба , на что вам отвечают - ваш выбор , ваша жизнь , и отпускают , и с упоротой верой в свою правоту вы идете к зубному , где в стамотологическом кресле вы впадаете в кому , и находясь в этом состоянии вы продолжаете обвинять зубного в том , что это он виноват во всем , ................все элементарно для ДУМАЮЩИХ людей , есть причина и есть следствие , вы наверно вкурсе что будет если засунуть два пальца в розетку ? и вы этого не будете делать , потому что вас убьет , так почему же вы выбрали себе в капитаны корабля клоуна ( не в переносном смысле этого слова ) , чего вы от него ждали и ждете ? если капитаном выбирают клоуна то не сложно понять какая у него команда !!!!!! и последствия этого не заставят себя долго ждать , ...........2+2=4 это же просто !!!!! но 75% идиотов решило что это весело , и 2+2=5 тоже не плохо , хуже не будет , ..........а когда наступают последствия этого выбора , и нужно нести ответственность за это они начинают скулить и плакать ..................ПОД НОГИ НУЖНО СМОТРЕТЬ , И ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ , а не в телевизор и думать желудком , в жизни каждый получает на то что заслужил , так что не нужно мне тут рассказывать про беды оккупации , предателей, калоборантов и тд , .......это уже последствия , последствия выбора .
показати весь коментар
08.08.2023 14:51 Відповісти
Ще раз - вам зручно звалити «всі свої біди» на когось, але для початку роззирніться навколо себе. Колован - закономірний «продукт» нашого «розвитку» з 91року, а не з 18го. Так що все почалося задовго до 19року. І ні хто не ниє на окупованих, всі *********, це трохи не одне і те ж. І хтось чекає, хтось партизанить, а хтось вибрався і врядах ЗСУ давно.
показати весь коментар
08.08.2023 16:40 Відповісти
5-та колона України складала щонайменше 25% населення. І вона нікуди не поділась. Вона тут.
показати весь коментар
08.08.2023 16:07 Відповісти
25% то «какая разница». 5-та колона це не зовсім «ностальгіруючі». І так, вони нікуди не поділися. Єдина різниця, що на окупованих - тепер люди точно знають «ху із ху», а там не було окупації - гадайте, «очищайтесь»….
показати весь коментар
08.08.2023 16:54 Відповісти
Якщо поспілкуватися з біженцями та жителями неокупованих територій, то прихильників Зе, незважаючи на всі його зашквари, більше якраз серед тих, хто не знає, що таке життя під постійними обстрілами, втрата житла, роботи, близьких і виїзд практично в статусі бомжа бозна-куди з дуже туманними подальшими перспективами. Тобто наразі, по моїм світовідчутттям, Зеленського якраз підтримують жителі більш- менш благополучних, не особливо постраждалих від війни регіонів.
показати весь коментар
08.08.2023 19:52 Відповісти
Задля справедливості,там не лише "юго-восток" голосував. По всій Україні, окрім Львівської області, більшість, та й у Львівській області майже під 40. Та й сенс вже дорікати сто раз одним і тим же. Нічого, крім зайвого негативу та агресії це не викличе.
показати весь коментар
08.08.2023 14:25 Відповісти
Знову "старая пєстня а ґлавнам", "Панять і прастіть" називається.
показати весь коментар
08.08.2023 14:46 Відповісти
Ну, а які є ще варіанти? Позбавити громадянських прав? А як ви взнаєте, хто за кого голосував? Ліквідувати чи виселити 40 відсотків населення України? Так з цим вже успішно, як говорив Зеленський, "та сторона" справляється. Лежачого не б'ють. В глибині душі, думаю, ті, що за нього голосував самі в тому каються. П. С. Я особисто голосувала за Порошенка.
показати весь коментар
08.08.2023 14:58 Відповісти
Я особисто ані "панімать", ані "пращать" не збираюсь.
показати весь коментар
08.08.2023 15:20 Відповісти
І «сповнений рішучості» ви поїхали до Польщі?
показати весь коментар
08.08.2023 16:44 Відповісти
так, позбавити права голосувати і займати посади

проблема тільки в тому що СБУ буде не шукати мільйони тих хто голосує "протів бандєровцов", а знову кошмарити комерсантів
показати весь коментар
08.08.2023 15:46 Відповісти
У Броварах, одна дєвушка публічно побажала, щоб наші солдати підривались на мінах.
показати весь коментар
08.08.2023 16:05 Відповісти
Та й сенс вже дорікати сто раз одним і тим же. Нічого, крім зайвого негативу та агресії це не викличе.

не для этого , НЕТ , а для того что бы помнили и не забывали к чему приводит тупое - ,, хуже не будет ,, , некоторым слоям НАСЕЛЕНИЯ нужно вдалбливать в голову это , и долбить так что бы на всю жизнь запомнили , и дети их тоже и внуки , иначе следующий популист - клоун сделает из них еще больших идиотов .
показати весь коментар
08.08.2023 14:59 Відповісти
Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
показати весь коментар
08.08.2023 12:53 Відповісти
зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
показати весь коментар
08.08.2023 13:00 Відповісти
Схоже що кацапи вважають "проукраїнськи налаштованими" всіх тих кого можна обікрасти, адже класичний прибічник "руzкого міра" це пяний голодранець і любитель шансону..
показати весь коментар
08.08.2023 13:13 Відповісти
Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
показати весь коментар
08.08.2023 14:04 Відповісти
Зато в Україні проросійську гидоту і без провокацій видно. Бо вона навіть не шифрується бо знає, що їй нічого не буде.
показати весь коментар
08.08.2023 17:34 Відповісти
 
 