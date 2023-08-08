Росіяни продовжують влаштовувати провокації, щоб виявити на окупованих територіях проукраїнськи налаштованих громадян, - Міноборони

Окупанти продовжують здійснювати провокативні заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету й за допомогою автомобілів оснащених спеціальним електронним обладнанням намагалися виявити роботи передавачів інформації.

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