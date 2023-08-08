Росіяни продовжують влаштовувати провокації, щоб виявити на окупованих територіях проукраїнськи налаштованих громадян, - Міноборони
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Окупанти продовжують здійснювати провокативні заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету й за допомогою автомобілів оснащених спеціальним електронним обладнанням намагалися виявити роботи передавачів інформації.
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І… Вас у Гуглі забанили? Важко відкрити результати виборів у ВР 2019р. по Україні? Так саме у ВР.
І зрозуміло з мого повідомлення - ті хто чекав кацапію - добре себе почувають, але їх абсолютна меншість. Дещо більше комерсантів-пристосуванців - але їм теж непогано, люмпенам які крадуть завжди - їм теж *******.
І досить уже звинувачень у всіх бідах когось. Воно так зручніше, звісно, але трохи «дивно» виглядає.
проблема тільки в тому що СБУ буде не шукати мільйони тих хто голосує "протів бандєровцов", а знову кошмарити комерсантів
не для этого , НЕТ , а для того что бы помнили и не забывали к чему приводит тупое - ,, хуже не будет ,, , некоторым слоям НАСЕЛЕНИЯ нужно вдалбливать в голову это , и долбить так что бы на всю жизнь запомнили , и дети их тоже и внуки , иначе следующий популист - клоун сделает из них еще больших идиотов .
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14