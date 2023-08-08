Силы обороны поджимают оккупантов на левобережье Херсонщины, - ГУР МО

Российские захватчики на левобережье Херсона проводят фильтрационные мероприятия и террор гражданского населения.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"(Ситуация с войсками там для россиян. - Ред.) - невеселая, это правда. В конце концов, это четко можно отследить по тем драконовским так называемым фильтрационным мероприятиям, (которые там осуществляются. - Ред.). На самом деле это просто террор местного населения, который в последнее время значительно усилился", – рассказал он.

В частности, Юсов рассказал об изъятии транспорта, проверке и изъятии документов, абсолютно безосновательных задержаниях - и выразил убеждение, что оккупанты боятся мирных украинцев, живущих на тех территориях, потому что понимают, что люди их ненавидят.

"И понятно, россияне по этому поводу нервничают, потому что, с одной стороны, поджимают украинские Силы безопасности и обороны, а с другой – среди местного населения им точно ничего не светит и не на кого опираться. Они там чувствуют себя захватчиками, чужаками и, в конце концов, таковыми и являются", - добавил представитель ГУР МО.

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