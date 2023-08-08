Сили оборони підтискають окупантів на лівобережжі Херсонщини, - ГУР МО
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Російські загарбники на лівобережжі Херсонщини проводять фільтраційні заходи та терор цивільного населення.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"(Ситуація з військами там для росіян. - Ред.) - невесела, це правда. Зрештою, це чітко можна відстежити по тих драконівських так званих фільтраційних заходах, (які там здійснюються. - Ред.). Насправді це просто терор місцевого населення, який останнім часом значно посилився", - розповів він.
Зокрема, Юсов розповів про вилучення транспорту, перевірки і вилучення документів, абсолютно безпідставні затримання - і висловив переконання, що окупанти бояться мирних українців, які живуть на тих територіях, бо розуміють, що люди їх ненавидять.
"І зрозуміло, росіяни з цього приводу нервують, тому що, з одного боку, підтискають українські Сили безпеки і оборони, а з іншого боку – серед місцевого населення їм точно нічого не світить і немає на кого спиратися. Вони там відчувають себе загарбниками, чужинцями і, зрештою, такими і є", - додав представник ГУР МО.
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