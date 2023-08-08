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Обещал за 60 тыс. грн включить мужа в список военнопленных для обмена: В Черкасской области задержан мошенник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Черкащине задержан мужчина, который обещал жене воина помочь в освобождении мужа из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВС.

Злоумышленник, представившись сотрудником Сил обороны, пообещал жене военнослужащего включить ее мужа в список военнопленных для обмена с РФ и помочь в его освобождении из плена.

"Фигурант сообщил женщине, что в случае неуплаты средств ее муж может погибнуть в плену. За определенное вознаграждение подозреваемый пообещал начать поиск военного. Сумма такой "услуги" составила почти 60 тысяч гривень. Правоохранители задержали мужчину во время получения очередной части средств в размере 40 000 гривень", - говорится в сообщении.

Ему объявили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Обещал за 60 тыс. грн включить мужа в список военнопленных для обмена: В Черкасской области задержан мошенник 01
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Подібні схеми існують при вступі до вишів, коли обіцяють "посприяти" або повернути гроші якщо щось вийде не так не прикладаючи жодних зусиль при цьому. Вийде в абітурієнта скласти іспити добре та поступити - гроші залишають собі, а якщо ні - то пробачте, "не шмогла я, не шмогла"! А людина про яку стаття навіть не аферист, а падлюка, яка грає на людському нещасті!!!
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08.08.2023 13:21 Ответить
Такі нелюди не повинні проживати в Україні на волі від слова Ніколи
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08.08.2023 13:55 Ответить
Це не шахрай, тварюка, яка під час війни наживається на людському горі - це мародер, стріляти таких, в нас же ще не відмінили воєнний стан?
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08.08.2023 14:22 Ответить
Вбийте його зразу, отам на місці
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08.08.2023 14:30 Ответить
 
 