Обещал за 60 тыс. грн включить мужа в список военнопленных для обмена: В Черкасской области задержан мошенник

На Черкащине задержан мужчина, который обещал жене воина помочь в освобождении мужа из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВС.

Злоумышленник, представившись сотрудником Сил обороны, пообещал жене военнослужащего включить ее мужа в список военнопленных для обмена с РФ и помочь в его освобождении из плена.

"Фигурант сообщил женщине, что в случае неуплаты средств ее муж может погибнуть в плену. За определенное вознаграждение подозреваемый пообещал начать поиск военного. Сумма такой "услуги" составила почти 60 тысяч гривень. Правоохранители задержали мужчину во время получения очередной части средств в размере 40 000 гривень", - говорится в сообщении.

Ему объявили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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