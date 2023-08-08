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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) граница (4742) Польша (7487) Блащак (79)

Минобороны Польши согласилось отправить дополнительные войска на границу с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

граница,блащак,польша

Министр обороны Польши Мариуш Блащак согласился направить дополнительные силы на границу с Беларусью по запросу Пограничной службы страны.

Об этом Wprost сообщили в пресс-службе польского Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Блащак, ситуация на границе с Беларусью остается "динамичной", поэтому он распорядился отправить дополнительные силы для ее охраны.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службой об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военных для патрулирования польско-белорусского приграничья и участия в операции "Безопасное Подляшье", – уточнили в польском оборонном ведомстве.

В настоящее время охрану польско-белорусской границы обеспечивают около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши.

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Главное когда увидите Шаляпиных, отвернитесь.
А то чтото делать придется.
С глаз долой с серца вон.
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08.08.2023 15:31 Ответить
Нехай форму одягнуть, замість біженського лахміття, а то не відрізнити.
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08.08.2023 15:42 Ответить
Заголовок.. D
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08.08.2023 15:49 Ответить
а шо, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, міг не погодитися?
типу, йдіть нахер, не хочу не відправлю?
складається враження, що все частіше, тексти пишуть, як для гепи. по дебільному.
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08.08.2023 16:24 Ответить
 
 