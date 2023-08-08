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Рашисты ударили по Купянску, ранен 14-летний мальчик

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия, артиллерия

Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего ранения получил 14-летний подросток.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковщины. К сожалению, страдают дети. Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний мальчик. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.

Из-за усиления обстрелов города и населенных пунктов Синегубов призвал жителей Купянской громады быть максимально осторожными.

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