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Минздрав (4828) COVID-19 (18600)

На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

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Министерство здравоохранения рекомендует прививаться людям из групп риска. Секвенирование на мутации будет продолжено во время эпидсезона 2023/2024.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Сейчас на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - говорится в сообщении.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что продолжение секвенирования является важным компонентом эпиднадзора, учитывая, что подход к надзору и новым случаям этого сезона будет упрощен. В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

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По его словам, в каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации.

"Рекомендуемая вакцинация остается безоплатной у семейного врача и пунктах прививок. Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; старше 60 лет; находящихся в группе риска тяжелого протекания заболевания и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться", – заметил Кузин.

"С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев. В группе риска - люди с хроническими заболеваниями и старше 60", - добавили в пресс-службе.

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Топ комментарии
+20
О то давайте карантин та обмеження вводьте.... Ще не все ********
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08.08.2023 17:02
+20
треба терміново заборонити гуляти в парках і окопах !
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08.08.2023 17:02
+20
и один самый страшный зеленый73% ****!!!
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08.08.2023 17:03
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О то давайте карантин та обмеження вводьте.... Ще не все ********
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08.08.2023 17:02 Ответить
треба терміново заборонити гуляти в парках і окопах !
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08.08.2023 17:02 Ответить
и один самый страшный зеленый73% ****!!!
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08.08.2023 17:03 Ответить
З початком війни Ковід-19 по всьому світу припинився?
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08.08.2023 17:07 Ответить
Не припинився, але в людей виробився імунітет на рівні застуди, і тепер навіть якщо хтось хворіє то не робить ніяких тестів, а просто посидить вдома полікуєтсься і усе проходить, немає більше складних випадків як було колись на початку пандемії.
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08.08.2023 17:12 Ответить
Я сам не лікар, але іноді здається, що всі інші лікарі.
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08.08.2023 17:19 Ответить
Ну так це явні речі, я суджу по кругу своїх знайомих, і знайомих їх знайомих, в Польщі, а також в Україні, ні одного незнаю щоб хтось хворів на коронавірус за останні півтора роки. Це все суха статистика, подобається вона чи ні.
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08.08.2023 17:22 Ответить
Брехня , декілька відомих військових загинуло від ковіду
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08.08.2023 18:37 Ответить
О вилізли, грошової добавки захотіли! Чи може знову на закупівлі вакцин добряче заробити.
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08.08.2023 17:21 Ответить
Я тиждень тому другий раз перехворів цим паскудством. Ламає як ніщо інше і кашель мучає. Але другий раз вже був легший, тому імунітет працює. Старикам явно важче це все.
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08.08.2023 17:22 Ответить
кому ти втираєш?
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08.08.2023 21:30 Ответить
Шо ти хочь? Написав як є. Перший раз чуть не здох. Жінка то взагалі три дні напівтрупом лежала, ні їсти ні спати. Адептам "неіснуючої корони" раджу терти руки спиртом частіше, щоб віра ця була міцною і непохитною завжди.
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08.08.2023 23:16 Ответить
Готуйтесь до "ЛОХдаунів"
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08.08.2023 17:30 Ответить
То чому ж ніхто не колить третю і четверту дози вакцинації? Є ж офіційна статистика. Ви що всі антиваксери?
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08.08.2023 17:58 Ответить
Чому не колить? Поруч зі мною сидить і вже 5 штук зробив. І після п"ятої захворів. Але тішиться, що пройшло в легкій формі. Я не зробила жодної. Моя вакцина... часник!
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08.08.2023 18:58 Ответить
Колешся часником??...
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08.08.2023 21:39 Ответить
А що і колотися можна?
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09.08.2023 03:52 Ответить
Хорош нести маячню про факцинацию.Вона не допомогає.Читайте компетентні джерела.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
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10.08.2023 21:41 Ответить
А я десь казав, що допомагає?
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11.08.2023 08:20 Ответить
Ваше питання "ви що,всі антиваксери"? ********* на думку,що ви із "секти вакцинаторів"
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11.08.2023 08:28 Ответить
То є надія, що кацапи самі виздихають?
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08.08.2023 18:10 Ответить
більшість мають імунітет. Більшість вакцинованих просто купили відмітки, аби їх не поперли з роботи. коломойський через суд!!! дозволив (правда не відразу) невакцинуватися своїм працівникам.
отих кузіних, шляшків та того шо куртка дорога (згадав, степашку) - під суд як шкідників, що посягають на безпеку громадян.
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08.08.2023 18:17 Ответить
на території України циркулює пів міліона дИбілів з запорєбріка і ще кілька тисяч "зелених" підерасів в тилу-це набагато більша загроза,чим ковід,до якого в більшості вже виробився імунітет.
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08.08.2023 18:19 Ответить
Хворих і пенсіонерів запрошують на добровільну ефтаназію, вибори у ВР і президентів показують, що лохів, які самі зголосяться, неміряно.
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08.08.2023 18:43 Ответить
В моєї мами опісля другої дози розпочалась сильна харчова алергія. Це в тої людини якій будь -яка амброзія по барабану. Ну як кажуть дохтура послє нє значіт ,вследствіі....
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08.08.2023 21:09 Ответить
В багатьох після уколів почались проблеми з кровобігом у ногах.Тромби.Це не факцина-це яд.
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10.08.2023 21:44 Ответить
нам спочатку з 58 видами геїв нада розібратися
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08.08.2023 21:32 Ответить
Що? Опять?
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08.08.2023 21:39 Ответить
 
 