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Новости За рубежом
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НАТО (8951) ЧВК Вагнера (1281)

НАТО не рассматривает ЧВК "Вагнер" как угрозу для союзников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,пвк

НАТО внимательно следит за наемниками ЧВК "Вагнер" в Беларуси, но не считает их угрозой для союзников.

Об этом заявила представитель НАТО Оана Лонгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

НАТО значительно усилило свое присутствие в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия России, и мы продолжаем делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса. Как заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы… осуждаем всех тех, кто активно способствует российской войне", – отметила она.

Лонгеску добавила, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для нападения российских войск на Украину и поддержки российской агрессии. "НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы от наемников ЧВК "Вагнер" нашим союзникам, но мы остаемся бдительными", – отметила она.

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Напомним, по данным ГУР МО сейчас "вагнеровцы" имеют недостаточно сил и средств для проведения крупных военных операций.
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Топ комментарии
+7
Та не має ніякої загрози.Це ж кілька тисяч "мирних" ман'яків,серійних вбивць,педофілів,дайте їм політичний притулок.А от від кого дійсно загроза НАТО-це від українського зерна,саме тому фури з України не впускають,а з Білорусью все норм,навіть перевірки не посилили.
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08.08.2023 18:01
+5
НАТО в півнях не баче загрози ....
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08.08.2023 18:00
+5
В ракеті, що впала у Польщі, теж не вбачають? А у дрона в Румунії?
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08.08.2023 18:04
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Дарма не вбачає.
Під виглядом цих гондурасів доволі часто свої терористичні акції здійснюють пі@ари з гру мо та спецназа вдв рфії
Чужий прапор - кацапський стиль, а прапор пі@арів - саме для них
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08.08.2023 17:55 Ответить
«Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози від найманців ПВК "Вагнер" нашим союзникам,…» ?

Це як?!

Це було сказане для кого?

Літви? Польщі? України?
Або для рф?

« Спите, дорогі мешканці Багдаду.
У Багдаді усе спокійно».
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08.08.2023 18:34 Ответить
Для усіх, нажаль...
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08.08.2023 18:37 Ответить
Ось так ляпнули вагнера пикою в болото…
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08.08.2023 17:56 Ответить
НАТО в півнях не баче загрози ....
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08.08.2023 18:00 Ответить
Та не має ніякої загрози.Це ж кілька тисяч "мирних" ман'яків,серійних вбивць,педофілів,дайте їм політичний притулок.А от від кого дійсно загроза НАТО-це від українського зерна,саме тому фури з України не впускають,а з Білорусью все норм,навіть перевірки не посилили.
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08.08.2023 18:01 Ответить
Дешева провокація с тріском провалилась. Цей фарс як завжди для того, щоб російські прокладки розганяли із нічого паніку на Заході і таким чином загальмувати військову допомогу. Добре що Захід вже виробив стійкий імунітет до рашистського блефу і тому саме така реакція найвигідніша для України.
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08.08.2023 18:01 Ответить
А зря. Ну, время покажет. С маленькой провокации начинаются очень большие и кровавые войны.
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08.08.2023 18:03 Ответить
В ракеті, що впала у Польщі, теж не вбачають? А у дрона в Румунії?
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08.08.2023 18:04 Ответить
"Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози від найманців ПВК "Вагнер" нашим союзникам, але ми залишаємося пильними", - зазначила вона."
--------
А если у нас в Конституции НАТО, мы считаемся их союзниками или это так для нашего внутреннего пользования?
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08.08.2023 18:04 Ответить
Ой, клас! ,, Не вбачає загрози!" Скоро побаче, але пізно буде!!
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08.08.2023 18:11 Ответить
От коли Вагнер захопить всю Африку, подивимося що ці західні імпотенти скажуть! Хоча мабуть те саме, що й зараз....
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08.08.2023 18:13 Ответить
НАТО сучі діти, котрі цією заявою дають зрозуміти,що Україна не є їхнім союзником ,а тому терористи "вагнера" можуть і дальше нападати на Україну і вбивати українців,як це вони робили до цього часу.маючи "підкилимні домовленості США і куйла не тільки "вагнеру" а й по прийняттюУкраїни в НАТО У Вільнюсі.
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08.08.2023 18:25 Ответить
"загроза" в хворій уяві рос тб
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08.08.2023 18:26 Ответить
скільки потрібно загиблих прикордонників польщі та литви і скільки необхідно буч в польщі та литві, що б нато раздуплилось?
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08.08.2023 19:57 Ответить
..я бы назвал это частным мнением
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08.08.2023 20:02 Ответить
 
 