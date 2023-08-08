НАТО не рассматривает ЧВК "Вагнер" как угрозу для союзников
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО внимательно следит за наемниками ЧВК "Вагнер" в Беларуси, но не считает их угрозой для союзников.
Об этом заявила представитель НАТО Оана Лонгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
НАТО значительно усилило свое присутствие в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия России, и мы продолжаем делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса. Как заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы… осуждаем всех тех, кто активно способствует российской войне", – отметила она.
Лонгеску добавила, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для нападения российских войск на Украину и поддержки российской агрессии. "НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы от наемников ЧВК "Вагнер" нашим союзникам, но мы остаемся бдительными", – отметила она.
Напомним, по данным ГУР МО сейчас "вагнеровцы" имеют недостаточно сил и средств для проведения крупных военных операций.
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Під виглядом цих гондурасів доволі часто свої терористичні акції здійснюють пі@ари з гру мо та спецназа вдв рфії
Чужий прапор - кацапський стиль, а прапор пі@арів - саме для них
Це як?!
Це було сказане для кого?
Літви? Польщі? України?
Або для рф?
« Спите, дорогі мешканці Багдаду.
У Багдаді усе спокійно».
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А если у нас в Конституции НАТО, мы считаемся их союзниками или это так для нашего внутреннего пользования?