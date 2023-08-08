Горячее всего сейчас на Купянском направлении, - Минобороны

Сейчас наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Купянском направлении, куда враг перебрасывает резервы из-под Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если измерять по интенсивности боевых действий, то жарче всего сейчас на Купянском направлении. Действительно, враг подтягивает туда силы, и мы фиксируем, что подтягивают они силы в том числе с Авдеевского направления, где они просто не могут продвигаться уже более года. И не только на Купянский, они и на Бахмутский подтягивают. Почему? Потому что там мы двигаемся в наступлении, и они тоже там не выдерживают этого продвижения и должны укрепляться", - проинформировала Маляр.

Она заверила, что Силы обороны принимают соответствующие меры, о которых пока нельзя сообщать.

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"Могу заверить, что мы тоже принимаем соответствующие меры для того, чтобы осуществлять там сопротивление, и чтобы враг не прошел по его направлению наступления. Чтобы было понятно, кроме бойцов, непосредственно осуществляющих это сопротивление на переднем крае, у нас там круглосуточно постоянно работают штабы и непосредственно командование находится фактически в зоне боевых действий", - рассказала Маляр.

По ее словам, Силы обороны показывают свои успехи на Бахмутском направлении, а также продвигаются на юге.

"На юге есть определенные продвижения, и там тоже уничтожается в большом количестве вражеский потенциал, и враг оказывает сопротивление: они минуют, укрепляют бетоном, инженерными укреплениями ключевые господствующие высоты. Но, тем не менее, уничтожение их оборонного потенциала приводит к тому, что мы двигаемся ", - добавила Маляр.

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