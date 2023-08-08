Буданов посетил Болгарию во главе делегации, - местные СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БГНЕС.
Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.
"В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.
Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".
Когда именно Буданов посетил Болгарию, в материале не сказано.
Пожалуйста, подождите...
Подробиці не важливі, аби у кацапів горіло красно
Торік Болгарія непрямо експортувала в Україну зброю на суму щонайменше 1 млрд доларів.
Тобто, результати для цілей оборони України від рашистської навали є.
То які претензії до некомпетентної посологині?
Щось про Словенію, де посольством керує компетентний генерал таран нічого ані чути ані прочитати - лежить він там собі на посольському дивані і бамбук курить.