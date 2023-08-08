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Болгария (618) Буданов (330)

Буданов посетил Болгарию во главе делегации, - местные СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

буданов,тагарєв

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БГНЕС.

Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

"В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.

Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".

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Когда именно Буданов посетил Болгарию, в материале не сказано.
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Топ комментарии
+22
А почему этот ******** не взял с собой своего сожителя гогилашвили? Чего там стесняться!
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08.08.2023 18:56
+20
Я думав, що виїзд посадовців такого рангу під час війни заборонений. Але ж потім згадав. Це ж Зельониє артисти! Вони не несуть ніяку цінність для ворога. Навпаки. Корисні для кацапів на своїх посадах.
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08.08.2023 19:13
+14
з завданням проконтролювати входження в діяльність послиці
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08.08.2023 19:08
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А почему этот ******** не взял с собой своего сожителя гогилашвили? Чего там стесняться!
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08.08.2023 18:56 Ответить
там послихи вистачає
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08.08.2023 18:59 Ответить
"Спецоперація" й** т*** м*** !
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08.08.2023 19:34 Ответить
До Ілащук поїхав для обміну досвідом?
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08.08.2023 19:02 Ответить
з завданням проконтролювати входження в діяльність послиці
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08.08.2023 19:08 Ответить
то нафотошопили, ось реальна послиця-сосна:
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08.08.2023 19:14 Ответить
Так вот ты какая, смерть водолаза!
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08.08.2023 19:43 Ответить
Сподіваюсь, що доки Буданов буде працювати з паперами в Софії, його "делігація" плідно попрацює у Сочі та Новоросійську
Подробиці не важливі, аби у кацапів горіло красно
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08.08.2023 19:06 Ответить
Та дай бог.
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08.08.2023 19:36 Ответить
зустріч з послицею Ілащук пройшла в теплій, невимушеній обстановці.
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08.08.2023 19:07 Ответить
Он хоть знает что болгары когда кивают головой типа "да" означает "нет"?))
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08.08.2023 19:11 Ответить
Я думав, що виїзд посадовців такого рангу під час війни заборонений. Але ж потім згадав. Це ж Зельониє артисти! Вони не несуть ніяку цінність для ворога. Навпаки. Корисні для кацапів на своїх посадах.
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08.08.2023 19:13 Ответить
послиця тепло прийняла членів делегації. право почесного першого прийому, традиційно було надано голові делагації.
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08.08.2023 19:16 Ответить
Так там же ця...як його проститутка..навідати треба
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08.08.2023 19:17 Ответить
До п'яниці Венедіктової не поїхав ))
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08.08.2023 23:42 Ответить
А це з якої рації ? Він хто? Міністр МЗС чи голова розвідслужби ? Якась повна абракадабра зеленої влади...
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08.08.2023 19:26 Ответить
Этого ******* уже готовят нам в качестве следующего президента. Это просто лютый пи*дец!!!...
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08.08.2023 20:08 Ответить
Так, Шашликовича вже списують, ось воно і скаче, і верещить, але після провального Вільнюсу і вагонів хамства - вже списане. Нічого вже не допоможе. "Сектор "Приз", або ваше очко переходить в зал."
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09.08.2023 01:53 Ответить
За повідомленнями ЗМІ Болгарія передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли 100 бронетранспортерів.
Торік Болгарія непрямо експортувала в Україну зброю на суму щонайменше 1 млрд доларів.
Тобто, результати для цілей оборони України від рашистської навали є.
То які претензії до некомпетентної посологині?
Щось про Словенію, де посольством керує компетентний генерал таран нічого ані чути ані прочитати - лежить він там собі на посольському дивані і бамбук курить.
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08.08.2023 20:20 Ответить
Зате в костюмі, не те що жаби показово одягають оливу
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08.08.2023 21:14 Ответить
Маразм якийсь!
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08.08.2023 23:19 Ответить
Я думав що інших справ і обов'язків крім займатись вангуванням і роздавати інтерв'ю у ГРУ під час війни нема. Каюсь, помилявся. Виявляється ще послиць мусять провідувати.
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08.08.2023 23:56 Ответить
 
 