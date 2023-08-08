Готовится принудительная эвакуация детей из "некоторых населенных пунктов" Харьковщины, - Верещук

Готовится принудительная эвакуация детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области, но неизвестно, из каких именно.

Об этом заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Готовится новая область - Харьковская область готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом относительно детей", - сообщила она.

На уточнение, о каком количестве населенных пунктов идет речь, чиновник ответила: "Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области. А мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым, руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало".

Верещук добавила, что в населенных пунктах областей, где объявлена обязательная эвакуация детей, она "полным ходом продолжается".

"Уже есть несколько десятков детей, которых вывезли вместе с родителями, с родными. Мы понимаем, насколько приоритетна жизнь детей. Им не место в зоне активных боевых действий", - подчеркнула Верещук.

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