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Новости Война в Украине
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дети (6026) Харьковщина (4134) эвакуация (1754) Верещук (471)

Готовится принудительная эвакуация детей из "некоторых населенных пунктов" Харьковщины, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Готовится принудительная эвакуация детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области, но неизвестно, из каких именно.

Об этом заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Готовится новая область - Харьковская область готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом относительно детей", - сообщила она.

На уточнение, о каком количестве населенных пунктов идет речь, чиновник ответила: "Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области. А мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым, руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало".

Верещук добавила, что в населенных пунктах областей, где объявлена обязательная эвакуация детей, она "полным ходом продолжается".

"Уже есть несколько десятков детей, которых вывезли вместе с родителями, с родными. Мы понимаем, насколько приоритетна жизнь детей. Им не место в зоне активных боевых действий", - подчеркнула Верещук.

Читайте также: Украине необходима помощь третьих стран в вопросе возвращения вывезенных РФ детей, - Лубинец в Саудовской Аравии
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Топ комментарии
+23
1. Дружба з російськими пропагандистами та захоплення путіним.

2. Розмінування Чонгару

3. "Екстракція" захисників Маріуполя

Тепер українські діти. Сумно все це.
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08.08.2023 19:45
+22
Іншими словами, готується здача рашистам деяких населених пунктів Харківщини.
І навіть не скривають цього, зелені виродки та зрадники.
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08.08.2023 19:48
+20
як там запуск шатлов на Чонгарі? всьо па-плану?

КИЇВ. 14 лютого 2022 р. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення". Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона.
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08.08.2023 19:45
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1. Дружба з російськими пропагандистами та захоплення путіним.

2. Розмінування Чонгару

3. "Екстракція" захисників Маріуполя

Тепер українські діти. Сумно все це.
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08.08.2023 19:45 Ответить
Проснулась, ****!

А что ты вообще сделала полезного на этой должности ?!

Даже уже верещать перестала. Очередное пустое место во власти.

Гнать, не раздумывая.
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08.08.2023 21:58 Ответить
як там запуск шатлов на Чонгарі? всьо па-плану?

КИЇВ. 14 лютого 2022 р. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення". Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона.
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08.08.2023 19:45 Ответить
Іншими словами, готується здача рашистам деяких населених пунктів Харківщини.
І навіть не скривають цього, зелені виродки та зрадники.
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08.08.2023 19:48 Ответить
Не так, Залужный и ЗСУ ничего сдавать не собираются. А вот для чего эта тупая курица разгоняет панику нужно еще разобраться... Еще одно спасибо 73% идиотам, выбравших такую власть. Может этим зебилам смогут помочь телячьи мозги? Так пускай съездят на базар...
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08.08.2023 19:54 Ответить
Напевне хоче щоб їх батьки самі втекли в росію. Тому що якщо евакуація без видачі державного житла то це спричинить лиш те що ще частина батьків з дітьми емігрує в ЄС чи навіть втече в рф.
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08.08.2023 19:56 Ответить
Пиарится тупая Мери Поппинс. Как и все зеленые сопли. Ей бы камеру в СИЗО ремонтировать под себя любимую, а она муйню всякую несет при людях.
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08.08.2023 19:59 Ответить
73%. Как много в этих % тех, кто поливал По, агитировал и скорее всего голосовал за Зе. А потом развернулись, перекрасились и переобулись и пошло наоборот. Чего от таких ожидать дальше, неизвестно.
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08.08.2023 20:16 Ответить
Якби планували здати то людей би не евакуювали. Це ж уже було. Просто дехто вирішив робити ДМЗ на нашій території, а не російській...
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08.08.2023 19:55 Ответить
Це давно треба було зробити щоб вони не дістались росії. Селити їх в Києві чи ще десь де нам треба населення, прив'язувати їх бонусами до цієї місцевості щоб вони не втекли за кордон і буде країні хоч маленьке но благо та щастя.
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08.08.2023 19:53 Ответить
Привязувати будете козу до воза.
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08.08.2023 20:02 Ответить
Прив'язувати будем бидло до житла це за умови якщо до таких як я прислухаються люди з впливом. Інакше бидло емігрує і стане поляками, німцями, іспанцями і т.п. європейцями чи навіть що найгірше росіянами. Бидло воно як худоба. Саме безініціативне тобто без "стимулу" 🗡 не переміщується. Зараз йому дається стимул. І є 2 варіанти або ми його прив'яжемо або країна залишиться без населення. Залишати на місці теж не можна бо є шанс (який ілюстрований безліччю прикладів) що русня вкраде цю нашу худобу силою вивізши на свою територію та прив'язавши паспортами, бонусами і т.п. десь в Іркуті чи де Кремлю треба населення.

Ви звичайно можете лицемірити про козу та воза але факт в тому що це ніяк не змінить реальність.
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08.08.2023 20:14 Ответить
Є дуже багато варіантів які не потребують насильного утримання в Україні кацапів та прокацаплених. Переконаний що нічого крім шкоди "закріпачені" нам не принесуть. Натомість застосовуючи податкову політику можна залучати необхідну робочу силу в будь якій необхідній кількості. Ну от навіщо нам ледачі алкодегенерати з манією "вєлічія"?
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08.08.2023 20:58 Ответить
"навіщо нам ледачі" - може тому що вони наші? Тим більше мова ж йде про тих в яких є діти. А нам треба хоч якихось тому що Україна вимирає. Інакше ми будемо вимушені шукати де взяти ще людей закордоном і повірте вони будуть значно гірші чим наші і нам їх буде на порядок складніше асимілювати до української норми.

Також рекомендую подивитись на рф. Кремлю всеодно яке населення закріпачити. Асимільовує до свого русобидло стандарту будь-яке. Роздає паспорти всім підряд (правда закони у рф такі що ці нові громадяни не зважаючи на нормальний паспорт прав мають як власники паспортів негромадян).

Ну і що до закріпачення то з таким підходом може відв'яжете мене?) А заодно і решту чоловіків... Щоб коли в мене воля до боротьби пропала то я зразу закордон без ніяких перешкод та оформлення документів. Ось тому закріпачені у нас по факту вже є, і без цього нам нікуди. Хіба що все ж знайдуться ті хто зробить утопію (державне житло яке не можна продати, плюс повне забезпечення дітей і т.п. лінь ще раз описувати концепцію бо там дофіга тексту) та промотивує партнерів, які віджали наших жінок та дітей, дати ресурси для цієї програми.
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08.08.2023 21:27 Ответить
Кацапи нелюди. Вони нам тут не потрібні. Зовсім. Разом з своїми дітьми, які від народження вже є алкодегенератами. І ми маємо "купувати" їх лояльність? З якого дива? Вони не варті жодних зусиль на своє утримання. "Наші" воюють з окупантами, а "їхні" це прокацаплені ждуни, лугандо-данєцко-кримські колаборанти, любітєлі *****, "руzкого міра" і секти кірюші гундяєва. Це навіть не третій сорт, а просто біосміття. Раби нам не потрібні, а рабська праця не ефективна. По війні всіх полонених та засуджених кацапів варто примусово депортувати з довічною забороною вїзду в Україну.
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08.08.2023 23:56 Ответить
Не можна бути таким перебірливим. Перші люди теж не одномоментно появились. Нам нічого не мішає перекувати кацапських гоблінів в українців в другому, третьому чи пізнішому поколінні. А вже тих хто не перековується позбуватись. Росіяни саме так вільних людей, європейців та інших перековують силою в манкуртів, а потім в людиноподібних рюске. Зрозумійте що ми можемо це перековування робити над нашими ждунами, або нам це прийдеться робити пізніше над дуже далекими від наших норм африканцями, індусами чи мусульманами із патріархальних країн. Що буде на порядок дорожче!

І бачу що треба уточнити тому що насправді в список тих кого треба прив'язати я записав не тільки ждунів яких зараз стимулом хочуть евакуювати, а взагалі всіх громадян яких тільки можна. Хоча тут на цензорі моє бачення виходу з демографічної кризи обізвали "Великою Казармою", но чи є у нас в боротьбі за виживання вибір... Його немає. Або ми прив'яжемо до себе людей та хитрими методами заставимо розмножуватись, заставимо переймати наші норми, або українці за пару поколінь стануть в ще декілька разів меншим народом, і можливо навіть розчиняться в інших народах та зникнуть.
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09.08.2023 00:58 Ответить
Після нас хоч потоп! В кінцевому результаті всі нації змішаються. Жіночий організм сприймає вражену алкоголізмом хромосому тільки в пятому поколінні. Як відомо інтелект передається тільки по жіночій лінії. Кацапи масово бухають з 1533 року. Я в молодості здуру одружився на кацапці з українським прізвищем. От тоді я вперше побачив що таке вроджений алкоголізм. Повна відсутність рвотного рефлексу на алкоголь. Пила поки не падала. Просипалась і пила знову. Звідси кацапське днк уражене навіки і не має ніякого сенсу це біосміття "перевиховувати". Два роки я провів в ярославській губернії в армії. Надивився на цих чортів до несхочу, на всю решту життя. В 30 майже всі самці вже розвалені алкоголем хворі імпотенти які зовні виглядають на 60-70 років. Лише за 10 років (з 1973 по 1983) кількість дитячих інтернатів для дебілів та олігофренів там збільшилась в 10 разів. І вже з 12-14 вони там починають народжувати. Якби не військова частина то там взагалі б відносно нормальні діти не народжувались... Які на фіг "хитрі методи" у насґ, де на науку витрачають 0,17% ВВП? Вже 20 років тому еліта британського суспільства мала можливість чистити гени яйцеклітини і сперматозоїда для зачаття здорового потомства. Ще тоді можна було гарантувати позбавлення нащадків від 12 спадкових хвороб. Можливо за останніх 25 років реалізована можливість не лише коригувати, а й вбудовувати гени які відповідають за кращий імунітет та інтелектуальні можливості. Не знаю що там зараз, але переконаний що людство з часом стане своїм власним творцем і генетики стануть Богами... Кацапських алкодегенератів немає сенсу плодити...
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09.08.2023 09:35 Ответить
упорота падлюка
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08.08.2023 20:00 Ответить
А Верещучка за нас топить, чи за кацапів?
Я вже почав хвилюватись...
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08.08.2023 20:01 Ответить
Коли бачу мордочку цієї корумпованої курви уявляю як хтось її дубасить совєцькою чавунною сковорідкою по пиці. Чому саме сковорідкою? Мабуть що "совєцька".
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08.08.2023 20:07 Ответить
73%, які привели війну в Україну, ви будете і через триста років крутитися пропелерами в своїх гробах.
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08.08.2023 20:11 Ответить
Вообще войну в Украину привела самая презираемая нация в мире - рашисты во главе с бункерным нацистом, педофилом, гитлером 21 века.
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08.08.2023 20:21 Ответить
А от особливо упороті кацапсини, яким є попередній дописувач, вважають, що пуйло не винно, а винні самі українці
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09.08.2023 06:30 Ответить
Зєлєбобік, як на вибори сходив в 2019?
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09.08.2023 07:24 Ответить
Зрозуміло - ти просто Кон Чен Ий
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09.08.2023 21:39 Ответить
Та іди в дупу, Не Кон Сен Ий.
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09.08.2023 23:13 Ответить
Ти або тупий, або я тобі поясню. Вибач звісно. Всіх Гітлерів планети, всіх часів і всіх народів приводять до влади і підтримують люди, саме люди. Так от в 2019 році 73% виборців України вибрали Зє, але підтримали, як ти пишеш, рашистів во главє с бункєрним нацистом, пєдофілом, гітлером 21 вєка. І це правда, сумна, але правда, і той, хто буде зараз ригатись на мій допис, той просто боїться цієї правди, такий, наприклад, як Гаррік нижче. Ось така ***** малята.
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09.08.2023 07:32 Ответить
Путін теж казав що спасав дітей
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08.08.2023 20:14 Ответить
В чужой стране спасал детей? Пусть у себя в стране спасает - педофил гнойный
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08.08.2023 20:22 Ответить
Попінс ще не опріділилася з яких саме? Хоче дочекатися коли почнуть гинути?
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08.08.2023 20:19 Ответить
парасольку вже витягнула зі срр**ки?
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08.08.2023 20:21 Ответить
Ні. Навпаки. Розкрили...
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08.08.2023 20:59 Ответить
Я считаю что у сепаров кто ходил на рехверендум за присоединение к Помойке вообще детей отбирать. Твари которые не умеют думать головой, не должны воспитывать детей.
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08.08.2023 20:26 Ответить
Наводчиков в глубь Украины везут.
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08.08.2023 20:44 Ответить
Случайно в некоторых районах Харьковщины не планируют построить дороги, прекратить стрелять, разминировать, отвести войска, запустить шатли? Не, ну а чё?
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08.08.2023 21:59 Ответить
 
 