Готовится принудительная эвакуация детей из "некоторых населенных пунктов" Харьковщины, - Верещук
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Готовится принудительная эвакуация детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области, но неизвестно, из каких именно.
Об этом заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Готовится новая область - Харьковская область готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом относительно детей", - сообщила она.
На уточнение, о каком количестве населенных пунктов идет речь, чиновник ответила: "Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области. А мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым, руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало".
Верещук добавила, что в населенных пунктах областей, где объявлена обязательная эвакуация детей, она "полным ходом продолжается".
"Уже есть несколько десятков детей, которых вывезли вместе с родителями, с родными. Мы понимаем, насколько приоритетна жизнь детей. Им не место в зоне активных боевых действий", - подчеркнула Верещук.
Пожалуйста, подождите...
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Тепер українські діти. Сумно все це.
А что ты вообще сделала полезного на этой должности ?!
Даже уже верещать перестала. Очередное пустое место во власти.
Гнать, не раздумывая.
КИЇВ. 14 лютого 2022 р. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення". Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона.
І навіть не скривають цього, зелені виродки та зрадники.
Ви звичайно можете лицемірити про козу та воза але факт в тому що це ніяк не змінить реальність.
Також рекомендую подивитись на рф. Кремлю всеодно яке населення закріпачити. Асимільовує до свого русобидло стандарту будь-яке. Роздає паспорти всім підряд (правда закони у рф такі що ці нові громадяни не зважаючи на нормальний паспорт прав мають як власники паспортів негромадян).
Ну і що до закріпачення то з таким підходом може відв'яжете мене?) А заодно і решту чоловіків... Щоб коли в мене воля до боротьби пропала то я зразу закордон без ніяких перешкод та оформлення документів. Ось тому закріпачені у нас по факту вже є, і без цього нам нікуди. Хіба що все ж знайдуться ті хто зробить утопію (державне житло яке не можна продати, плюс повне забезпечення дітей і т.п. лінь ще раз описувати концепцію бо там дофіга тексту) та промотивує партнерів, які віджали наших жінок та дітей, дати ресурси для цієї програми.
І бачу що треба уточнити тому що насправді в список тих кого треба прив'язати я записав не тільки ждунів яких зараз стимулом хочуть евакуювати, а взагалі всіх громадян яких тільки можна. Хоча тут на цензорі моє бачення виходу з демографічної кризи обізвали "Великою Казармою", но чи є у нас в боротьбі за виживання вибір... Його немає. Або ми прив'яжемо до себе людей та хитрими методами заставимо розмножуватись, заставимо переймати наші норми, або українці за пару поколінь стануть в ще декілька разів меншим народом, і можливо навіть розчиняться в інших народах та зникнуть.
Я вже почав хвилюватись...