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Япония ввела новые санкции против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

С 9 августа Япония запретила экспорт подержанного автотранспорта в Россию и оборудование к ним в рамках дополнительных санкций.

Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения распространяются на экспорт популярных среди россиян подержанных японских автомобилей, включая бензиновые и дизельные с объемом двигателя более 1 900 кубических сантиметров, а также гибридные и электрические автомобили.

Также запрещено поставлять в страну-агрессорку широкий перечень автотоваров и аксессуаров для таких транспортных средств, в частности, запчасти, разного рода оборудование, включая оптическое, и шины.

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Топ комментарии
+4
Це реальне ураження міста владівосток яке можна порівняти з військовою атакою. Вже за кілька місяців автотранспорту владіка без запчастин капєц. Там вся автотехніка японська з обємом двигуна вище 2 літрів. Весь Далекий Схід тотально залежить від постачання запчастин з Японії. Відстані там великі між містами та селищами, місцевість гориста, а морози взимку за мінус 35. Якщо японці заборонять постачання низькотемпературного масла то двигуни почнуть сипатися ще швидше... Запчастини на Курили доведеться міняти...
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09.08.2023 08:36
+3
Якби це було так - то тоді запровадили такі санкції що за місяць відкинули кацапів в камяне століття, а не ці санкції на вживанні автівки.
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09.08.2023 07:38
+2
Японці, русафоби штолє?
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09.08.2023 08:13
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Потужно, блд,..які там в дупу Північні території....
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09.08.2023 07:22 Ответить
Для пересічного кацапа це "нечестный удар под дых".
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09.08.2023 08:36 Ответить
На цій планеті незалишилося жодної країни якій ненасолила московія.
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09.08.2023 07:26 Ответить
Якби це було так - то тоді запровадили такі санкції що за місяць відкинули кацапів в камяне століття, а не ці санкції на вживанні автівки.
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09.08.2023 07:38 Ответить
Мабуть меньш,чим за місяць,при великому бажанні,
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09.08.2023 07:42 Ответить
То наш сарказм. Там аж занадто закручений бізнес з тим черметом, а тим паче, коли лади по 3 лями фублів....Так що норм
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09.08.2023 07:57 Ответить
Забороніть ще й експорт вживаних УНІТАЗІВ. ПАРАША - це майбутнє фєдєрації.
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09.08.2023 07:37 Ответить
Не топчись у звіряток по хворому!
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09.08.2023 08:24 Ответить
по убогому
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09.08.2023 09:06 Ответить
Японці, русафоби штолє?
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09.08.2023 08:13 Ответить
Це реальне ураження міста владівосток яке можна порівняти з військовою атакою. Вже за кілька місяців автотранспорту владіка без запчастин капєц. Там вся автотехніка японська з обємом двигуна вище 2 літрів. Весь Далекий Схід тотально залежить від постачання запчастин з Японії. Відстані там великі між містами та селищами, місцевість гориста, а морози взимку за мінус 35. Якщо японці заборонять постачання низькотемпературного масла то двигуни почнуть сипатися ще швидше... Запчастини на Курили доведеться міняти...
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09.08.2023 08:36 Ответить
 
 