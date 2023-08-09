Япония ввела новые санкции против России

С 9 августа Япония запретила экспорт подержанного автотранспорта в Россию и оборудование к ним в рамках дополнительных санкций.

Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения распространяются на экспорт популярных среди россиян подержанных японских автомобилей, включая бензиновые и дизельные с объемом двигателя более 1 900 кубических сантиметров, а также гибридные и электрические автомобили.

Также запрещено поставлять в страну-агрессорку широкий перечень автотоваров и аксессуаров для таких транспортных средств, в частности, запчасти, разного рода оборудование, включая оптическое, и шины.

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