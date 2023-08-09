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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рашисты перекрыли движение по Крымскому мосту

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кримський,міст

Российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Крым", передает Цензор.НЕТ.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять спокойствие.

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Топ комментарии
+18
Міст має бути знищено. Особливо залізнодорожна частина.
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09.08.2023 10:09
+8
в загалі то, міст не кримський, а керченський.
але, яка різниця, його там скоро не буде.
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09.08.2023 10:10
+8
Мост надо привести в порядок, подкрасить перед окончательным ракетным ударом.
Чтобы на фото упавшие секции смотрелись фотогенично.
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09.08.2023 10:35
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Міст має бути знищено. Особливо залізнодорожна частина.
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09.08.2023 10:09 Ответить
залізнична
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09.08.2023 11:54 Ответить
в загалі то, міст не кримський, а керченський.
але, яка різниця, його там скоро не буде.
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09.08.2023 10:10 Ответить
Дрони не сплять - чатують...
Ворога за милю чують..
Британську морську милю...
Чекаєм наступну хвилю...
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09.08.2023 10:11 Ответить
beite po arkam nakonec to 🤬
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09.08.2023 10:12 Ответить
Что случілось?
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09.08.2023 10:19 Ответить
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09.08.2023 10:23 Ответить
ВІДБІЙ
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09.08.2023 10:26 Ответить
шо включают русне кассеты с концертом Кабздона
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09.08.2023 10:25 Ответить
Концерт записаний на дисках роздають безплатно.
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09.08.2023 10:34 Ответить
Мост надо привести в порядок, подкрасить перед окончательным ракетным ударом.
Чтобы на фото упавшие секции смотрелись фотогенично.
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09.08.2023 10:35 Ответить
По самострою вже треба вдарить так, шоб там не було що ремонтувать, бляха-муха. Досить гратися з їжею!
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09.08.2023 10:41 Ответить
А про Домодєдово новин немає?

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09.08.2023 11:01 Ответить
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09.08.2023 11:02 Ответить
Чому він все ще існує?
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09.08.2023 11:08 Ответить
Пора уже сносить эту незаконную постройку вместо с оккупантами!
Моменто море!
Моментом - в море!
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09.08.2023 11:27 Ответить
состав надо ждать, и поздравить выродков болот мацковии со столетием балалайки и лаптей
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09.08.2023 12:00 Ответить
 
 