Рашисты перекрыли движение по Крымскому мосту
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Российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.
Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Крым", передает Цензор.НЕТ.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Граждан просят сохранять спокойствие.
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+8 Hrysha Hlyba
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+8 Colt
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але, яка різниця, його там скоро не буде.
Ворога за милю чують..
Британську морську милю...
Чекаєм наступну хвилю...
Чтобы на фото упавшие секции смотрелись фотогенично.
Моменто море!
Моментом - в море!