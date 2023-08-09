Кассетные боеприпасы помогли ВСУ ускорить продвижение при контрнаступлении, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Продвижение частей ВСУ ускорилось после передачи США кассетных боеприпасов.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, украинские солдаты говорят, что они используют кассетные снаряды, которые выпускают десятки мелких бомб и могут причинить вред на большей территории, чем обычные артиллерийские снаряды, чтобы поразить скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.
По данным WSJ, контрнаступательные операции Киева были затруднены перед широкими минными полями и преобладающей авиацией Москвы, которые препятствовали широкомасштабным усилиям по использованию поставленных Западом танков и бронетехники для достижения и прорыва укрепившихся позиций российских войск.
Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России. Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, – сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но россияне глубоко зарылись и быстро учатся".
Харченко сказал, что траншеи могут быть глубиной более 2 метров, и что россияне приспосабливаются, рассредоточивая свои войска во избежание больших потерь.
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звісно, тварини не мають здорового глузду. Я ж мав на увазі людей, частина яких його все ж має.
Я от якби вони надійшли ще й разом з бронетехнікою , тією що надходить дотепер , разом з - крилатими ракетами , з інженерною технікою , яку теж просили надати ще восени , і надійшла яка лише зараз , та і то - в кількості 15% від необхідної . А ще якби - разом з літаками ....
Кхе кхе , треба зупинитись .. Щось я розмріявся надто ..
Такое ощущение, что США сознательно тормозит Украину. США не хотят быстрой Победы Украины и поэтому не дают даже разрешения на обучение летчиков.
О передаче самолетов F-16 и Атакамс речи даже не идет. О Ленд-лизе уже все забыли за 2 года.
Напомните старичку Байдену, может у него Альцгеймер уже во всю гуляет по телу с Деменцией?
Народу США нравится, что гибнут украинцы на фронте, с рашистами из за подковерных игр Байдена?
Он мечтает выиграть выборы в США тупо дав Украине самолеты и Атакмс через год, когда они были нужны более всего?!