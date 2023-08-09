РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7907 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 828 23
боевые действия (1981) кассетные боеприпасы (71) контрнаступление (338)

Кассетные боеприпасы помогли ВСУ ускорить продвижение при контрнаступлении, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

касетні

Продвижение частей ВСУ ускорилось после передачи США кассетных боеприпасов.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, украинские солдаты говорят, что они используют кассетные снаряды, которые выпускают десятки мелких бомб и могут причинить вред на большей территории, чем обычные артиллерийские снаряды, чтобы поразить скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций. 

По данным WSJ, контрнаступательные операции Киева были затруднены перед широкими минными полями и преобладающей авиацией Москвы, которые препятствовали широкомасштабным усилиям по использованию поставленных Западом танков и бронетехники для достижения и прорыва укрепившихся позиций российских войск.

Читайте: Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на востоке, ВСУ в Запорожской области имеют локальные успехи, - Генштаб

Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России. Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, – сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но россияне глубоко зарылись и быстро учатся".

Харченко сказал, что траншеи могут быть глубиной более 2 метров, и что россияне приспосабливаются, рассредоточивая свои войска во избежание больших потерь.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Косіть цю наволоч немов косою! Кобзоньте *****
показать весь комментарий
09.08.2023 10:13
+10
Дайте ще )) Будь ласка ))
показать весь комментарий
09.08.2023 10:09
+3
а від АТАКАМС і Ф-16 окупанти будуть у захваті
показать весь комментарий
09.08.2023 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте ще )) Будь ласка ))
показать весь комментарий
09.08.2023 10:09 Ответить
При нинішній владі на відновлення будь-якого виробництва не варто очікувати?
показать весь комментарий
09.08.2023 10:34 Ответить
Косіть цю наволоч немов косою! Кобзоньте *****
показать весь комментарий
09.08.2023 10:13 Ответить
У цю хвилину саме час пригадати ту велику зневіру у те, що партнери таки підуть на це зухвале рішення, яке просто не могло не викликати величезних дискусій на Заході. І головне навіть не у зневірі, а у тому як російські тролі змогли майже всіх переконати у тому, що не треба їх добиватись, що треба забути про них назавжди, що треба боятись розізлити партнерів піти на таке суперечливе рішення, бо тролі змогли вдало маніпулювати забороною на їх використання, яка не діє для України та США. Зрозумійте хоча б на цьому яскравому прикладі, якого величезного лиха можуть завдати нам ворожі тролі, якби вони всіх залякали і Україна назавжди зняла це питання з порядку денного. Рашисти чудово відчували, що касетні снаряди - це їх кінець і тому вони розпочали грандіозну атаку на кожен коментар, де згадувались касетні снаряди. Але нам неймовірно повезло, що комусь таки вистачило здорового глузду діяти всупереч цій інформаційній атаці, підняти це питання, яке потім підхопили і сенатори, але зрозумійте, що без української ініціативи нічого б не було - не було б такої вирішальної зброї. Тому кожного разу, коли буде підніматися амбітне питання щодо інших видів зброї і українцям будуть намагатися затулити рота, залякати з-за пробрика, то згадайте великі дискусії у коментарях щодо касетних снарядів кілька місяців тому навіть на Цензорі і зрозумійте, що після касетних снарядів добитися будь-якої іншої зброї вже буде набагато легше.
показать весь комментарий
09.08.2023 10:30 Ответить
"яка не діє для України та США" і для расіі.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:21 Ответить
а від АТАКАМС і Ф-16 окупанти будуть у захваті
показать весь комментарий
09.08.2023 10:31 Ответить
І до ворожки не ходи -- даваите ше
показать весь комментарий
09.08.2023 10:32 Ответить
Не США єдиними!:


показать весь комментарий
09.08.2023 10:37 Ответить
це для тих, у кого мізки остаточно поплавило.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:38 Ответить
це секретна зброя для тортур над кацапами.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:39 Ответить
це тортури над здоровим глуздом.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:41 Ответить
здоровий глузд і кацап це оксюморон
показать весь комментарий
09.08.2023 13:32 Ответить
ви не у той бік подумали )
звісно, тварини не мають здорового глузду. Я ж мав на увазі людей, частина яких його все ж має.
показать весь комментарий
09.08.2023 16:32 Ответить
а я мав на увазі касети для кацапів
показать весь комментарий
09.08.2023 17:58 Ответить
у кацапів для цього є свої касети
показать весь комментарий
09.08.2023 18:05 Ответить
Цім не катують
показать весь комментарий
09.08.2023 22:29 Ответить
Уявляю - як би касетні ********** прискорили просування у контрнаступі , якби вони надійшли до ЗСУ ще взимку , тоді коли їх саме й просили надати . !!
Я от якби вони надійшли ще й разом з бронетехнікою , тією що надходить дотепер , разом з - крилатими ракетами , з інженерною технікою , яку теж просили надати ще восени , і надійшла яка лише зараз , та і то - в кількості 15% від необхідної . А ще якби - разом з літаками ....
Кхе кхе , треба зупинитись .. Щось я розмріявся надто ..
показать весь комментарий
09.08.2023 11:10 Ответить
кацапам смачненько і нам приємна музика...
показать весь комментарий
09.08.2023 11:15 Ответить
Слухав вчора пана Дикого, то він сказав, що в американців три мільони тих касетних *********** на складах і вони їх не збираються використовувати вже років з пʼятнадцять. Не входить це в їх парадигму війни. Тож маю надію, шо американці то все передадуть ЗСУ, а ЗСУ вивалить все це на голови кацапам. І це між іншим збереже американським платникам податків шалені гроші на утилізацію.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:20 Ответить
думаю, якщо захєрачить по мінному полю, то знесе всі датчики цілі на протипіхотних, але ж щоб здетонувала ТМка, то ************ повинен майже на ній зірватись.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:34 Ответить
А статеги в НАТО не знали об этом ранее?
Такое ощущение, что США сознательно тормозит Украину. США не хотят быстрой Победы Украины и поэтому не дают даже разрешения на обучение летчиков.
О передаче самолетов F-16 и Атакамс речи даже не идет. О Ленд-лизе уже все забыли за 2 года.
Напомните старичку Байдену, может у него Альцгеймер уже во всю гуляет по телу с Деменцией?
Народу США нравится, что гибнут украинцы на фронте, с рашистами из за подковерных игр Байдена?
Он мечтает выиграть выборы в США тупо дав Украине самолеты и Атакмс через год, когда они были нужны более всего?!
показать весь комментарий
09.08.2023 16:44 Ответить
Бить касетами по окопам глупо. Де там прискореня хз, краще під купянском застосували по наступаючим оркам.
показать весь комментарий
12.08.2023 15:23 Ответить
 
 