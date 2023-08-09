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Новости За рубежом
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"Дыра" в российском бюджете достигла $29 млрд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль

После двух месяцев профицита федеральный бюджет РФ снова стал дефицитным.

Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета составил 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу). В прошлом году за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей.

Дыра в российском бюджете достигла $29 млрд 01

В общей сложности в бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. Так что почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.

Сейчас дефицит российского бюджета составляет 1,8% ВВП по плану в год 2%.

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Его доходы за семь месяцев сократились на 7,9% – до 14,53 трлн рублей (прежде всего – из-за сокращения нефтегазовых поступлений), тогда как расходы увеличились на 14%.
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Топ комментарии
+9
такі міцні санкціі, що дефіцит настав тільки після 13 місяців повномасштабного вторгнення...Про санкції з 2014 я навіть не кажу...
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09.08.2023 10:45
+8
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09.08.2023 10:49
+6
Мало. Діра повинна бути прірвою.
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09.08.2023 10:44
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Це не "діра",це ж....а
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09.08.2023 10:44 Ответить
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09.08.2023 10:49 Ответить
не помогло ни краденное зерно ни золото африки
ни даже громадная дыра для брильянтов якутии - которая растет непомерными темпами
война очень дорогое мероприятие
все громадные дыры еще вперде
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09.08.2023 12:15 Ответить
Мало. Діра повинна бути прірвою.
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09.08.2023 10:44 Ответить
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09.08.2023 10:52 Ответить
такі міцні санкціі, що дефіцит настав тільки після 13 місяців повномасштабного вторгнення...Про санкції з 2014 я навіть не кажу...
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09.08.2023 10:45 Ответить
Торговий баланс враховує і доходи і видатки. Навіть якщо повністю заблокувати і імпорт, і експорт, усе одно баланс буде ноль, а не дефіцит. Тому санкції з торговим балансом напряму ніяк не повʼязані і профіцит бюджету, це теж погано для економіки.
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09.08.2023 10:49 Ответить
я маю ступінь по економіці, а ти?
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09.08.2023 10:50 Ответить
"Містер" про наукове звання Ківи чув?! То може не треба про наукові звання коли їх походження часто є сумнівним?! Не хочу у тобі сумніватися, але може краще продемонструєш у чому саме "Борух" не правий, аніж просто посилатись на щось там у паперовому чи електронному вигляді?!
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09.08.2023 10:53 Ответить
твій аргумент про Ківу мене переконав І я таки засумнівався в своїх знаннях економіки, які починав отримувати за "совка", закінчував за Незалежності, і успішно використовув усі ці роки. Такі да..мабуть вони "сумнівні", хоч би мої партнери та контрагенти не дізнались про мою ганьбу За те що ти відкрив мені очі я тобі дам, як ти просиш, просте пояснення, звісно воно ж помилкове, виходячи з мого "наукового звання" Але все ж: плутати "тепле"(бюджет) і "м'яке"(торгівельний баланс) можуть тільки диванні експерти цього форуму які мають три(!) вищі
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09.08.2023 11:10 Ответить
Та схоже ступінь ваша до одного місця, якщо ви не розумієте, що санкції накладаються і на імпорт, і на експорт, тим самим не створюючи якихось радикальних перекосів у дефіцит, або профіцит.
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09.08.2023 10:54 Ответить
Там веселіше. На імпорт накладалися санкції тільки на військові товари. Кацапи самі в процесі підготовки до війни задушили некритичний імпорт. Памʼятаєте як всі ржали коли вони заборонили імпорт сирів і іншої продукції?
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09.08.2023 10:57 Ответить
Санкціі "із ада" в 2022 році були на імпорт

"За оцінками Bloomberg Economics, доходи Росії від нафти і газу цього року становитимуть близько 285 мільярдів доларів. Це перевищить показник 2021 більш ніж на одну п'яту."

Гроші йдуть, а тратити крім фінансування війни немає на що.
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09.08.2023 11:17 Ответить
Купувати сири і айфони кацапам ніхто не забороняв. Вони самі собі заборонили. І це позитивно вплинуло на їх баланс.
І ще трохи додам, що поки в кацапів жрачка і все інше не по талонах, то в них все ще більш-менш в порядку. Хоча це не означає, що санкцій не треба і що вони не працюють.
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09.08.2023 11:24 Ответить
мене веселять такі спритні клоуни як ти)))) От дивись, мова іде про бюджет, а ти перші слова пишеш торговий баланс. І починаєш про іншу тему далі жувати
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09.08.2023 11:04 Ответить
А звідки йде формування бюджету? З податків! А від чого залежить розмір МОЖЛИВИХ зборів? ВІД УСЬОГО, включаючи торгівельні баланси (фактично товарообіг), купівельної спроможності внутрішнього та зовнішнього ринку, ефективності виробництва і т.п. Тож все пов'язано і не розумію навіщо уточнювати те, що у масштабі не принципово?!
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09.08.2023 11:13 Ответить
я люблю поприколюватися з диванних воїнів, економісті, фінансистів, військових аналитиків, але ніколи не забуваю просто тезу про те що не варто сперечатись з дурнем, бо щоб щось йому довести, доведеться спустися до його рівні а там він задавить досвідом
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09.08.2023 11:18 Ответить
Нащо спускатися до чийогось рівня? Якшо ви справді спеціаліст в якомусь питанні, то зможете все розписати зі знанням справи. А коли після заяви "я експерт" ідуть жартики і ніякої конкретики по темі, то постає питання а чи справді "експерт" - експерт
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09.08.2023 11:27 Ответить
так я і написав вище що мова про БЮДЖЕТ, а він намагаєтьс про ТОРГОВИЙ БАЛАНС
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09.08.2023 11:29 Ответить
Згоден, але за відсутністю кращого хай буде хоч пізно ніж ніколи!
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09.08.2023 10:50 Ответить
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09.08.2023 10:54 Ответить
Умные люди еще в самом начале говорили что санкции до сраки, яркий тому пример Иран. Во первых у кацапов сумашедших размеров границы, во вторых санкций будут придерживаться не все. Грубо говоря пересядут с мерсов на гилики и лады а жопы будут подтерать не зевой, а комсомольской правдой, но на войну это не повлеяет.
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09.08.2023 11:06 Ответить
В довгостроковій перспективі впливає.
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09.08.2023 11:12 Ответить
Все верно ... только с точностью до наоборот.
В "долгосрочной перспективе" мировые цены на сырье растут, т.к. это исчерпаемый ресурс. А РФ - это именно ресурсодобывающая страна. Именно по этой причине мир не может ввести против РФ единственно действенные санкции - полное торговое эмбарго.
Времена, когда США могли договориться с ОПЕК об увеличении добычи нефти (подкосив доходы СССР) уже в безвозвратном прошлом. Сейчас такое уже невозможно от слова "совсем".
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09.08.2023 11:39 Ответить
Ціни на ресурси формує попит а не їх вичерпання в майбутньому.
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09.08.2023 12:32 Ответить
В коротком периоде - да. Но мы же говорили о "долгосрочной перспективе". Возьмите любой исчерпаемый ресурс и посмотрите динамику мировых цен с шагом в 10 лет.
Конечно, если ВСЯ мировая экономика погрузится в глубокий экономический кризис на десятилетия, то цены на ресурсы упадут. Но насколько это реально? И потом все-равно начнется бурный экономический рост и цены взлетят.
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09.08.2023 14:04 Ответить
А довгострокова перспектива не піддається плануванню у звязку з кризами і ще багатьма факторами. Не так важлива ціна як доля ринку. Візьмемо газ. Яскравий приклад. Європа втратила міліони щоб злізти з москалського газу. А от в довгостроковій перспективі москалі втратять більше.
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09.08.2023 14:12 Ответить
Мы не говорили про "планирование". Мы говорили об общих тенденциях. Тенденция однозначна: в долгосрочной перспективе, исчерпаемые природные ресурсы будут только дорожать. Это закон диалектики. И рынок тут совершенно не при чем. Посмотрите, что, например, с нефтью происходит. Весь мир, переходит на электромобили и альтернативные источники энергии (водород например), а нефть дорожает.
Пример с газом хороший, но не репрезентативный. Газ, Европа и РФ - это совершенно отдельная тема разговора. И опять же, если исключить все эти геополитические игрища Путлера с газом за последнее десятилетие, то тенденция та же: газ только дорожает.
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09.08.2023 14:25 Ответить
Ми говоримо про вплив санкцій на москалів. Тому приклад з газом не просто хороший. А дивитись на динаміку росту цін з кроком в 10 років треба памятаючи про девальвацію і інфляцію.
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09.08.2023 15:41 Ответить
Санкции усложняют жизнь москалям и не более того.
Даже такую голодранскую страну как КНДР многодесятилетние санкции санкции не разрушили. Скорее наоборот - укрепили и ужесточили диктаторское правление.
А на такую богатую ресурсами страну как Иран не оказали влияния вовсе. Что уж тут про москалей говорить ...
Санкции, безусловно, необходимы. Но надеяться на то, что санкции помогут победить РФ или как-то повлияют на позицию Путлера - это верх инфантилизма. Делать на это ставку наивно и глупо.
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09.08.2023 17:41 Ответить
Про Іран це епічно. У нас немає двох Іранів одного під санкціями а другого ні щоб порівняти і видати що санкції не вплинули ніяк. Ти це розумієш?
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09.08.2023 19:39 Ответить
Саме час закупитися у Ірана та КНДР дронами та ************. Бидло зачекає.
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09.08.2023 10:46 Ответить
У них навіть профіцит був?
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09.08.2023 10:46 Ответить
профіцит, це теж погано для економіки. Це невикористані гроші, а гроші завжди з часом дешевшають: якщо ти не купив сьогодні на них 5 шахедів, то післязавтра на ці гроші вже купиш тільки 3.
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09.08.2023 10:51 Ответить
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09.08.2023 10:55 Ответить
Бажаю рашистам ФІЗИЧНО отримати "чорну діру", щоб навіть світло, а не те що сморід "руССкого мира", з їх території не йшло, нехай у своєму анусі САМІ розкладаються не чіпаючи своїми брудними руками інших мешканців Землі!!!
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09.08.2023 10:49 Ответить
Уявив, що у мене в кишені було 100 грн, а залишилось 98.
Яка біда.
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09.08.2023 10:54 Ответить
Якщо треба купити щось саме за 99, або 100, то біда величезна та невиправна!
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09.08.2023 11:15 Ответить
но ведь это раздувание "перемоги", 2% хоть и не приятно для засрашки, но сооовсем не критично, можно было б радоваться при цифрах в начиная с десятка, а так... Ну и самое главное - при тоталитаризме можно вообще не смотреть на эти цифры, впк от этого может чуток страдать и будет ,но работать не перестанет, на быдломассу всем пох. они там полстраны с 90х еще не вылезли. Талонов на водку и хлеб не будет, а значит сильных волнений тоже.
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09.08.2023 11:21 Ответить
То шо тоді? Нехай спокійно торгують, заробляють гроші і вкладають їх в виробництво бомб і танків? А санкції зняти?
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09.08.2023 11:30 Ответить
Они и будут "спокойно" торговать, второго полного эмбарго ссср не будет.Да зачем ходить далеко - санкций больше чем у ирана - а наши страныпартнеры так или иначе торгуют, да мы работаем (то что на поверхности) - гоним газ. Эта война сюрелистичнее чем 2я мировая, в которой многие европейцы чуть ли не напрямую работали с германией.Мир глобален и завязан на ископаемых, и покуда их в запоребрике овердохрена - она будет торговать, с меньшими зазорами, может зачастую и в убытки но будет, а значит бабло будет течь на впк.
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09.08.2023 11:52 Ответить
Совок-2 НЕзабаром
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09.08.2023 10:58 Ответить
Це видання бажаного за дійсне,так уже говорили про swift, тут ледве не шампанське відкривали коли це сталося,бо розказували,що після цього за тиждень кацапи загнуться
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09.08.2023 11:39 Ответить
А в нашому?
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09.08.2023 11:13 Ответить
Маємо "100 друзів" у допомогу в той час як Московія (т.з. "роССія") накопичувала 100 рублів!
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09.08.2023 11:16 Ответить
А у нашому бюджеті живуть миші, які можуть сжери 2600 вагонів зерна і навіть посліда після себе не залишають.
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09.08.2023 11:27 Ответить
А наши слуги воруют больше, чем та дыра в бюджетерыфы
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09.08.2023 11:24 Ответить
За счет девальции рубля удалось им остановить рост дефицита бюджета.
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09.08.2023 11:58 Ответить
Дурний думкою багатіє ....
Доки у Кацапії не зроблять карточну систему на хліб і горілку, доти такі новини це просто ні про що.
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09.08.2023 12:17 Ответить
Брехня. Там грошей більше ніж у будь
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09.08.2023 12:28 Ответить
Интересно, что это за базовые и просто нефтегазовые доходы в условиях типа санкций?
Торговля в тени что ли?
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09.08.2023 12:30 Ответить
 
 