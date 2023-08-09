"Дыра" в российском бюджете достигла $29 млрд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После двух месяцев профицита федеральный бюджет РФ снова стал дефицитным.
Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета составил 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу). В прошлом году за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей.
В общей сложности в бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. Так что почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.
Сейчас дефицит российского бюджета составляет 1,8% ВВП по плану в год 2%.
Его доходы за семь месяцев сократились на 7,9% – до 14,53 трлн рублей (прежде всего – из-за сокращения нефтегазовых поступлений), тогда как расходы увеличились на 14%.
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ни даже громадная дыра для брильянтов якутии - которая растет непомерными темпами
война очень дорогое мероприятие
все громадные дыры еще вперде
"За оцінками Bloomberg Economics, доходи Росії від нафти і газу цього року становитимуть близько 285 мільярдів доларів. Це перевищить показник 2021 більш ніж на одну п'яту."
Гроші йдуть, а тратити крім фінансування війни немає на що.
І ще трохи додам, що поки в кацапів жрачка і все інше не по талонах, то в них все ще більш-менш в порядку. Хоча це не означає, що санкцій не треба і що вони не працюють.
В "долгосрочной перспективе" мировые цены на сырье растут, т.к. это исчерпаемый ресурс. А РФ - это именно ресурсодобывающая страна. Именно по этой причине мир не может ввести против РФ единственно действенные санкции - полное торговое эмбарго.
Времена, когда США могли договориться с ОПЕК об увеличении добычи нефти (подкосив доходы СССР) уже в безвозвратном прошлом. Сейчас такое уже невозможно от слова "совсем".
Конечно, если ВСЯ мировая экономика погрузится в глубокий экономический кризис на десятилетия, то цены на ресурсы упадут. Но насколько это реально? И потом все-равно начнется бурный экономический рост и цены взлетят.
Пример с газом хороший, но не репрезентативный. Газ, Европа и РФ - это совершенно отдельная тема разговора. И опять же, если исключить все эти геополитические игрища Путлера с газом за последнее десятилетие, то тенденция та же: газ только дорожает.
Даже такую голодранскую страну как КНДР многодесятилетние санкции санкции не разрушили. Скорее наоборот - укрепили и ужесточили диктаторское правление.
А на такую богатую ресурсами страну как Иран не оказали влияния вовсе. Что уж тут про москалей говорить ...
Санкции, безусловно, необходимы. Но надеяться на то, что санкции помогут победить РФ или как-то повлияют на позицию Путлера - это верх инфантилизма. Делать на это ставку наивно и глупо.
Яка біда.
Доки у Кацапії не зроблять карточну систему на хліб і горілку, доти такі новини це просто ні про що.
Торговля в тени что ли?