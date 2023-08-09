41 637 254
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В Подмосковье раздался сильный взрыв на оптико-механическом заводе.
Об этом сообщает Baza, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+66 Перехватчик
показать весь комментарий09.08.2023 11:00
+52 Ігор Величко 0d0fd0a3
показать весь комментарий09.08.2023 10:59
+45 Олександр Кирик
показать весь комментарий09.08.2023 11:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я буквально декілька годин назад милувався сценою підриву кремля у фільмі "Місія неможлива" і тут таке....
Подивіться і ви всі:
https://youtu.be/Jwc_30Tl0ww
В общем, результат очень впечатляющий.
вата даже гореть не может, а только тлеет и воняет.
Жители ватной moskWARozziі - ванякииванючки.
https://censor.net/ru/video_news/3346874/****************************************
Рукожопые московиты всегда были тупые в плане придумывания правдоподобных версий, объясняющих их провалы и поражения.
Тепер буде закривати обережніше
"Совпадєніє? Хз".
Давайте ще.