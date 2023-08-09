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Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Подмосковье раздался сильный взрыв на оптико-механическом заводе.

Об этом сообщает Baza, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна", - говорится в сообщении.

Читайте: Россия может быть причастна к сегодняшнему взрыву в Турции, - ГУР МО

Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ 01
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ 02
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ 03
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ 04
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Топ комментарии
+66
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09.08.2023 11:00
+52
Там оптичні прилади для танків клепали...
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09.08.2023 10:59
+45
Ефект лінзи, 100%
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09.08.2023 11:00
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Страница 3 из 3
просто містика!
Я буквально декілька годин назад милувався сценою підриву кремля у фільмі "Місія неможлива" і тут таке....

Подивіться і ви всі:
https://youtu.be/Jwc_30Tl0ww
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09.08.2023 11:57 Ответить
кацапи ******* самі щось повзривати, щоб звинуватити ЗСУ, покидьки..., нас там немає! ... поки що...
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09.08.2023 12:00 Ответить
кажуть цех піротехніки ....ага 152 мм феєрверки
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09.08.2023 12:01 Ответить
Гріб какой, біндєравци-нацисти ядєрку сбросілі.
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09.08.2023 12:02 Ответить
****** !!!!
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09.08.2023 12:05 Ответить
Та то у русни пердаки сдетонировали
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09.08.2023 12:17 Ответить
А там серьезный завод ВПК еще со времен ссср.
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09.08.2023 12:28 Ответить
узкіє: єслі би нє ми подорвалі свой завод, ето сдєлалі би солдати НАТО !
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09.08.2023 12:37 Ответить
Цей новий сорт "грибів" дуже личить як раз для підмацков'я
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09.08.2023 12:37 Ответить
Оце вже трохи схоже на гойду!
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09.08.2023 12:43 Ответить
Грибний сезон
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09.08.2023 12:53 Ответить
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09.08.2023 12:55 Ответить
Кто опять присвоит себе лавры от взрыва СБУ или ГУР??
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09.08.2023 12:54 Ответить
яка різниця? головне результат, СБУ чи ГУР молодці!!!!
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09.08.2023 13:48 Ответить
Курить - вредно!
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09.08.2023 23:24 Ответить
Такие операции больше по профилю ГУР : возможно, какого-то гастарбайтера завербовали, чтобы он за 100 тысяч долларов пронес взрывное устройство на завод, а потом срочно свалил в свой Узбекистан.

В общем, результат очень впечатляющий.
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10.08.2023 05:21 Ответить
Надеюсь что сдохла много русни. Тяжёлые травмы орков меня тоже порадуют
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09.08.2023 12:59 Ответить
Той випадок, коли звичайне роз314...ство стало нам в нагоді. Тільки місцеві, в тч партизани, могли знати про наявність складу з піротехнікою. А далі справа техніки. Ну а нам з того- менше ракет невеликої дальності і всяких оптичних прибамбасів для орків.
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09.08.2023 12:59 Ответить
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09.08.2023 13:03 Ответить
вата не думает, вата впитывает.
вата даже гореть не может, а только тлеет и воняет.
Жители ватной moskWARozziі - ванякииванючки.
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13.08.2023 01:01 Ответить
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09.08.2023 13:35 Ответить
Грибочок якийсь стрьомний. А не може такого бути шо орки анало говнєтне тяо там збирали, на "заводі" по виробництву "оптіки"?
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09.08.2023 13:38 Ответить
Нормальный грибочек
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09.08.2023 14:49 Ответить
таке завжди буває при вибуху, коли розжарене повітря піднімється уверх у вигляді тороідальної хмари, і затягує пил і дим в центральну область цього віхрьового тору в зону низького тиску. Від цього і піднімається така "нога". Це так званий ефект Релєя-Тейлора.
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09.08.2023 16:51 Ответить
нехило вата обосралась
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09.08.2023 21:36 Ответить
Там и год назад был пожар 😀 Традиции...🔥🎆💥💣

https://censor.net/ru/video_news/3346874/****************************************
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09.08.2023 13:45 Ответить
У козломордой кацапни всегда были проблемы с умом и фантазией. То город назовут в честь жаб : мосКВА, то еще один город назовут в честь Сереги. Там была стоянка их лапотного племени, и Серега, их вождь в том месте сходил посцать, и они назвали город Серега посцал, правда, с годами немного переиначили в сергиев поссад.
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09.08.2023 14:02 Ответить
Столица мордора была основана двумя братьями: МоZ и Ква. А сестры у них не было, потому что братья ее изнасиловали и разрубили на части, которые захоронили в кремлевской стене.
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09.08.2023 14:45 Ответить
другого брата ім'я КVа. Це ще на грамотах з бєрьозок було.
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09.08.2023 17:11 Ответить
"В соседних домах выбило окна".. Ужас какой..
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09.08.2023 14:33 Ответить
"По нашей информации, рванул склад пиротехники компании Пиро-Росс. Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. По последним данным, количество пострадавших возросло до 18 человек."
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09.08.2023 14:35 Ответить
Пиротехника состоит из большого количества малых зарядов, поэтому взрывается не в виде одномоментного огромного взрыва с грибом до неба, а в виде долгого фейерверка из многочисленных малых взрывов.

Рукожопые московиты всегда были тупые в плане придумывания правдоподобных версий, объясняющих их провалы и поражения.
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10.08.2023 05:26 Ответить
И когда вы, кацапы, уже накуритесь?
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09.08.2023 14:41 Ответить
Эффект линзы!
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09.08.2023 14:42 Ответить
Йадєрний пєпєл???
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09.08.2023 14:49 Ответить
це падлюкам карма за наш Ізюмський приладобудівний завод
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09.08.2023 14:55 Ответить
Дідок як раз в цю мить клацнув кришкою багажника ))
Тепер буде закривати обережніше
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09.08.2023 15:00 Ответить
Карма на вогник завітала...
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09.08.2023 15:21 Ответить
першинг-2, на мінімалках)
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09.08.2023 16:26 Ответить
Там уже кругом снаряди 122 та 152мм які не розірвались знаходять.
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09.08.2023 17:31 Ответить
Походу там велись роботи по створенню високоточних снарядів аналогів ескалібура. От звідки там вибухові речовини і заготовки під снаряди.
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10.08.2023 06:09 Ответить
Хто б мені що не говорив а я точно знаю що це справжня ГОЙДА! Про це говорив сам Ваня Охлобистін, а він то напевне знає що говорить !!!!
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09.08.2023 16:38 Ответить
В 30 роках десь там же взірвався цех артпідривачів. НКВДисти знайшли причину напрочуд швидко. взяли10 ІТР. Причина проста. Не було потрібної сталі для виготовлення мембрани. Наявна була надто товста. Тому місцеві кулібіни вирішили проблему травленням. Сказано - зроблено. Випробували -все гаразд.Але такий процес неконтрольований, готові вироби валялись разом з фабрикатами, перевозили тачками і т.д.Детонація. А як вичислили "терористів" ? А після контрольних відстрілів миттєво наказ про преміювання 10 причетних і до каси. А тут кашкети і всіх в розход, по дорозі причепили заколот,терор,диверсію. А шас правнуки кашкетів теж будуть злобствувати. Тройку другу террористів установлять.
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09.08.2023 18:22 Ответить
Є відео, на якому за дві-три секунди перед гучною бавовною чутно дві тихіші: [відео зі звуками бавовни]
"Совпадєніє? Хз".
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09.08.2023 19:11 Ответить
І ще є таке: [друге відео з бавовною]
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09.08.2023 19:41 Ответить
Ваше видео подмосковной бавовны намного красочнее и более духоподъемное. Респект.
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10.08.2023 05:30 Ответить
ХЗ? - хто зна?
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13.08.2023 01:09 Ответить
опытно_механичесуий,ога размечтались-проэктирование бомбардиповщиков и боезапасов спецназначения
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09.08.2023 19:35 Ответить
У Краснодарському краї РФ сарана знищує все на своєму шляху.
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09.08.2023 20:08 Ответить
Этонемы.
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09.08.2023 23:19 Ответить
Де Єнот!!!!!!!!!!!!!!
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10.08.2023 00:00 Ответить
Мені нравиЦЦя.
Давайте ще.
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10.08.2023 00:44 Ответить
Там ще, під москвою, у подольску, є великий аккумуляторний завод. Дуже буде аху..єнно. Там гриб буде дійсно, як після ЯЗ.
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10.08.2023 08:22 Ответить
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