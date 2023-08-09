Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Подмосковье раздался сильный взрыв на оптико-механическом заводе.

Об этом сообщает Baza, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна", - говорится в сообщении.

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