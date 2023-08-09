Местные власти призывают жителей Купянского района Харьковщины эвакуироваться
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Учитывая рост интенсивности российских обстрелов Купянского района Харьковской области и их хаотичность, местные власти предлагают жителям эвакуироваться.
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.
"Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Российские террористы становятся еще более циничными и абсолютно безразличными к человеческой жизни. Как следствие, почти каждый день есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Учитывая рост интенсивности обстрелов и полную их хаотичность, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ проведут свою работу", - написал он.
Как отметил Канашевич, всю информацию об эвакуации можно получить в органах районной и местной власти.
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Пильнуймо Україну!
Продавець в магазині питає нас:а хіба орків ще не погнали?
Тому,треба звідти виїхать і дать можливість нашим бійцям нищити ворога.
Але влада повинна підготувати житло, та допомогу цім людям.
Ірина Верещук та інші повинні працювати!
А не мовчати у тряпочку.