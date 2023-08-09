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Местные власти призывают жителей Купянского района Харьковщины эвакуироваться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,евакуація

Учитывая рост интенсивности российских обстрелов Купянского района Харьковской области и их хаотичность, местные власти предлагают жителям эвакуироваться.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Российские террористы становятся еще более циничными и абсолютно безразличными к человеческой жизни. Как следствие, почти каждый день есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Учитывая рост интенсивности обстрелов и полную их хаотичность, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ проведут свою работу", - написал он.

Читайте: На Купянском направлении враг пытался рассечь группировку ВСУ ударом во фланг, но оборона крепкая, - Сырский

Как отметил Канашевич, всю информацию об эвакуации можно получить в органах районной и местной власти.
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Такі новини насторожують.
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09.08.2023 12:43 Ответить
никуя там у них глобальног не получиться,может одно нп и возьмут небольшое,потом с помощью кассетом отобьем,там фронт протяженностью 120 км а согнали мяса даже меньше чем на бахмут где был фронт от силы 10 км,выводы делайте сами
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09.08.2023 13:06 Ответить
Московіти розтягують фронт!
Пильнуймо Україну!
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09.08.2023 12:56 Ответить
Закликаємо закликателя - забезпечити належні умови та місця для евакуації... Працюйте гніди криворогульні з 95 кварталу... або ви нічим від путлєра не відрізняєтесь.. Куди люди поїдуть?! Де ваша роль в евакуації - в лавру Паши мерседеса Куп'янчан евакуюйте.. це було б нормально..
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09.08.2023 12:57 Ответить
Закликаэмо до евакуації - а ви її організували? Куди люди поїдуть?! Куди вони своїх коров, свиней, собак подінуть? Ви це вирішили? А інакше - я закликаю зеленського евакуюватись у 2018 рік і знімати свої звичайні ролики яка Україна продажна і який Путлєр "мудрий"..
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09.08.2023 13:15 Ответить
Треба виїзджати,щоб зберегти життя дітей та дорослих.Ми виїзджали з оточення під Києвом у березні.Проїхали кілометрів 30 за Бородянку.
Продавець в магазині питає нас:а хіба орків ще не погнали?
Тому,треба звідти виїхать і дать можливість нашим бійцям нищити ворога.
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09.08.2023 13:26 Ответить
Їхати треба.

Але влада повинна підготувати житло, та допомогу цім людям.

Ірина Верещук та інші повинні працювати!
А не мовчати у тряпочку.
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09.08.2023 15:42 Ответить
 
 