Местные власти призывают жителей Купянского района Харьковщины эвакуироваться

Учитывая рост интенсивности российских обстрелов Купянского района Харьковской области и их хаотичность, местные власти предлагают жителям эвакуироваться.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Российские террористы становятся еще более циничными и абсолютно безразличными к человеческой жизни. Как следствие, почти каждый день есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Учитывая рост интенсивности обстрелов и полную их хаотичность, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ проведут свою работу", - написал он.

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Как отметил Канашевич, всю информацию об эвакуации можно получить в органах районной и местной власти.