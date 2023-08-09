Войска РФ ударили из артиллерии по детсаду в Херсоне, ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 9 августа нанесли удар по детсаду в Херсоне.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Российская артиллерия покрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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Larysa Nitsoi
Хочеться волати: "Владо, ти з дуба впала?! Куди ти дивишся?" Ну як можна було закрити в час війни з ордою український канал для дітей "Малятко"! Ну як таке можна було допустити? Може саме тому й закрили, що на "Малятку" ніколи не було маш з мєдвєдямі, а тобі, владо, вони рідні?
Малятко має борги? Так війна ж! Інші канали їх не мають? Мають. Чому інші не закривають та ще й державні дотації дають... Чому "Малятко" не порятували? Чому не дали дотацію?
Може тому, що "Малятко" завжди виховувало українчиків Українцями, а не покручами?
Звідки військові на війні (є такі відео) співають: "Черепаха аха-аха на піску сиділа-іла..." Та ж з малятка ця пісенька! Мільйони українців її знають саме з "Малятка"!
Друзі, підпишіть петицію про відновлення каналу ТБ "Малятко", бо крім вас хто його ще порятує?
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5197...
Виродки прокляті...