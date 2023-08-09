Войска РФ ударили из артиллерии по детсаду в Херсоне, ранен мужчина

Российские оккупанты 9 августа нанесли удар по детсаду в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российская артиллерия покрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: За прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 6 населенных пунктов Донецкой области