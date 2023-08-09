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Войска РФ ударили из артиллерии по детсаду в Херсоне, ранен мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупанты 9 августа нанесли удар по детсаду в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российская артиллерия покрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Підори! Коли ви вже всі здохнете?!
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09.08.2023 12:54 Ответить
Вот сколько мы уничтожим столько их и здохнет. Остальные никакого наказания за содеянное не понесут, как не понесли ответственности за другие войны. К сожалению весь *цивилизованный* мир на деле оказался не такой уже и цивилизованный. Вдуматься только, даже террористов Вагнера никто особо в мире не осуждает. Европа и США даже готовы простить убийц лишь бы опять начать качать денежные потоки из рашки.
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09.08.2023 13:11 Ответить
ще і влада як оккупанти

Larysa Nitsoi

Хочеться волати: "Владо, ти з дуба впала?! Куди ти дивишся?" Ну як можна було закрити в час війни з ордою український канал для дітей "Малятко"! Ну як таке можна було допустити? Може саме тому й закрили, що на "Малятку" ніколи не було маш з мєдвєдямі, а тобі, владо, вони рідні?

Малятко має борги? Так війна ж! Інші канали їх не мають? Мають. Чому інші не закривають та ще й державні дотації дають... Чому "Малятко" не порятували? Чому не дали дотацію?

Може тому, що "Малятко" завжди виховувало українчиків Українцями, а не покручами?

Звідки військові на війні (є такі відео) співають: "Черепаха аха-аха на піску сиділа-іла..." Та ж з малятка ця пісенька! Мільйони українців її знають саме з "Малятка"!

Друзі, підпишіть петицію про відновлення каналу ТБ "Малятко", бо крім вас хто його ще порятує?

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5197...
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09.08.2023 12:55 Ответить
дітей "демілітарізують" Чи 75-ти річних дідів??
Виродки прокляті...
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09.08.2023 12:57 Ответить
Херсон как второй Харьков скоро станет Мариуполем.Власть это видит,ну поставьте там хоть какую то контрбатарейную защиту я уже молчу за Хаймарсы,они на фронте важнее.
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09.08.2023 13:01 Ответить
в Москве на оптиковом заводе Писец , 30 раненых в округе во всех домах повылетали стекла
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09.08.2023 13:04 Ответить
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09.08.2023 13:15 Ответить
вже в Москвi упало
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09.08.2023 13:18 Ответить
500 «трехсотых» отвезли в Белгород, а оккупантов в упаковке направили в Ростов, - утренняя сводка Генштаба
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09.08.2023 13:47 Ответить
 
 