В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

Германская оружейная компания Rheinmetall подготовит для отправки в Украину дополнительную бронированную технику вне контрактов с правительством ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это журналистам подтвердили в Минобороны ФРГ.

"В принципе, мы не подтверждаем какие-либо контракты, которые немецкая оружейная компания может заключить с другой компанией. Но упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее", - заявила представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение, что Rheinmetall планирует передать Украине больше танков.

Читайте также: Концерн Rheinmetall заявляет, что построит завод в Украине даже несмотря на намерения России бомбить его

По ее словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.

"Речь идет о 25 танках Leopard 1 A5, 5 бронированных эвакуационных машинах и 2 обучающих бронированных машинах. С этой целью Федеральное правительство заключило контракт с Rheinmetall", - проинформировала представительница немецкого оборонного ведомства.

Танки планируется переоборудовать для использования на войне. Работы будут проводиться в Германии на предприятиях Düsseldorf Rheinmetall Group.

Напомним, ранее издание Handelsblatt сообщило, что концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard-1, 30 из которых передаст Украине.