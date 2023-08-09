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Новости За рубежомВойна в Украине
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В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Германская оружейная компания Rheinmetall подготовит для отправки в Украину дополнительную бронированную технику вне контрактов с правительством ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это журналистам подтвердили в Минобороны ФРГ.

"В принципе, мы не подтверждаем какие-либо контракты, которые немецкая оружейная компания может заключить с другой компанией. Но упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее", - заявила представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение, что Rheinmetall планирует передать Украине больше танков.

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По ее словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.

"Речь идет о 25 танках Leopard 1 A5, 5 бронированных эвакуационных машинах и 2 обучающих бронированных машинах. С этой целью Федеральное правительство заключило контракт с Rheinmetall", - проинформировала представительница немецкого оборонного ведомства.

Танки планируется переоборудовать для использования на войне. Работы будут проводиться в Германии на предприятиях Düsseldorf Rheinmetall Group.

Напомним, ранее издание Handelsblatt сообщило, что концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard-1, 30 из которых передаст Украине.
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Топ комментарии
+7
Vielen dank , Deutschland !
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09.08.2023 16:07
+5
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09.08.2023 16:12
+4
Щиро дякуємо, друзі.
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09.08.2023 16:28
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Vielen dank , Deutschland !
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09.08.2023 16:07 Ответить
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09.08.2023 16:12 Ответить
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09.08.2023 16:18 Ответить
Танки планують переобладнати для використання на війні.
Джерело: https://censor.net/ua/n3436387

Соромлюся запитати, а до цього їх де планували використовувати?
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09.08.2023 16:19 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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09.08.2023 16:28 Ответить
На арену впевнено виходить новий великий гравець - Rheinmetall і можливо вийде так, що велика корпорація стане відігравати не меншу роль, ніж сильні держави і навіть почне робити велику політику через людей, які незабаром з'являться у владі, щоб просувати інтереси великого бізнесу у і політики підуть за великими грошима, якими вже будуть не російські нафтодолари. Кому війна, кому а кому мати рідна - сподіваємося, що Rheinmetall поведе себе як акула бізнесу і урве величезні статки на цій війні, ну і відповідно навіть змінить всю Європу під себе, а нам тільки це і треба.
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09.08.2023 16:30 Ответить
Оголошення на стовбі "Рейметал продаж танків і бмп - не дорого танк 1 лярд бмп пів лярда (всі ціни станом на 2035рік".
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09.08.2023 16:38 Ответить
А ще нижче - віддам даром Леопард 1)
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09.08.2023 16:41 Ответить
Старые танки, снятые с вооружения. Страны НАТО их продают по дешевке
странам третьего мира. Снаряды- 105мм, только орудие "Рапира " имеет такой калибр,
у других танков а САУ калибр по-больше. Но бизнес , есть бизнес, а деньги это
святое. А мораль сего дня--" Что Ты поднял сегодня ? "
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09.08.2023 16:42 Ответить
Так звісно Рапіра має калібр 100мм - але подумаєш 5 міліметрів це ж не 5 сантиметрів в кінці кінців ( все вище наведене 96% сарказм або іронія або або).
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09.08.2023 16:47 Ответить
Хоча може ви переплутали з 107 гарматами які мав царат і совок - ну тоді це взагалі чудово ( просто вставлемо снаряд в ствол і кувалдою невпихуєме впихуємо ).
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09.08.2023 16:50 Ответить
Тауруси давайте. Бо без них ці танки просто мішені...
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09.08.2023 16:43 Ответить
"Транспортні засоби". (с.)
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09.08.2023 16:55 Ответить
 
 