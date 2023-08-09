В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1
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Германская оружейная компания Rheinmetall подготовит для отправки в Украину дополнительную бронированную технику вне контрактов с правительством ФРГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это журналистам подтвердили в Минобороны ФРГ.
"В принципе, мы не подтверждаем какие-либо контракты, которые немецкая оружейная компания может заключить с другой компанией. Но упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее", - заявила представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение, что Rheinmetall планирует передать Украине больше танков.
По ее словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.
"Речь идет о 25 танках Leopard 1 A5, 5 бронированных эвакуационных машинах и 2 обучающих бронированных машинах. С этой целью Федеральное правительство заключило контракт с Rheinmetall", - проинформировала представительница немецкого оборонного ведомства.
Танки планируется переоборудовать для использования на войне. Работы будут проводиться в Германии на предприятиях Düsseldorf Rheinmetall Group.
Напомним, ранее издание Handelsblatt сообщило, что концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard-1, 30 из которых передаст Украине.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3436387
Соромлюся запитати, а до цього їх де планували використовувати?
странам третьего мира. Снаряды- 105мм, только орудие "Рапира " имеет такой калибр,
у других танков а САУ калибр по-больше. Но бизнес , есть бизнес, а деньги это
святое. А мораль сего дня--" Что Ты поднял сегодня ? "