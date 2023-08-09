Танки Leopard, закупленные в Бельгии, передаст концерн Rheinmetall, - Handelsblatt

Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его данным, Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.

"В конце концов около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", - говорится в материале.

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Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".

Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные в промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.

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