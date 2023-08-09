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Новости Война в Украине
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Танки Leopard, закупленные в Бельгии, передаст концерн Rheinmetall, - Handelsblatt

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

leopard

Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его данным, Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.

"В конце концов около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", - говорится в материале.

Читайте: Партия из 4 Leopard 2A4 и 10 БТР уже отправлена Украине, - МИД Испании

Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".

Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные в промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.

Также читайте: Неназванная страна выкупила партию Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ, - СМИ (обновлено)
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Топ комментарии
+7
для України один РейнМеталл робить більше, ніж Коломойша, Пінчук, Ахметов разом взяті.
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09.08.2023 09:10
+7
Приватна компанія купила в іншої приватної компанії 50 танків і дасть їх Україні. Після того, як Порошенко та Притула змогли отримати відповідні документи і купити Спартани, виникає цілком слушне питання до наших мільярдерів - Ахметова, Коломойського, Пінчука, Борисова, та інших - а може вистачить вілли та яхти купувати, може пора купити танки для ЗСУ ????????
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09.08.2023 09:17
+3
Тобі не пох, кацапчику? Головне що ті 30 буде відновлено та модернізовано в заводських умовах! Тобі сподобається, коли прилетить.
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09.08.2023 09:21
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09.08.2023 08:56 Ответить
ну то в якому вони стані , що купили 50 а передадуть 30 ? 20 будуть донорами .
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09.08.2023 08:58 Ответить
Тобі не пох, кацапчику? Головне що ті 30 буде відновлено та модернізовано в заводських умовах! Тобі сподобається, коли прилетить.
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09.08.2023 09:21 Ответить
я тобі їбаньку відкрию таємницю, Александр - це кацапське ім'я ! куди прилетить з Леопарда в Глухів ? лікуйся !
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09.08.2023 09:34 Ответить
Ібанько був твій батько, а тобі і на роду написано. Александр - ім'я древньо грецьке. Не знав що в Глухові живуть прикацаплені покидьки. Чи може ти вийняток?!!
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09.08.2023 10:03 Ответить
твій батько мабуть був покидьком бо зробив тебе їбанька ! ти не солдат ЗСУ ти 3,14дар ,який погрожує громадянину України . на справді ти просто психічно хвора особа .
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09.08.2023 10:23 Ответить
Громадянин України то індульгенція?!!! Коли такий громадянин бере до рук зброю, та воює проти Держави, чи веде в тилу підривну діяльність сіючи паніку за допомогою брехні, за законами військового часу вирок один - куля. Такий мій обов'язок як військовослужбовця та патріота.
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09.08.2023 10:48 Ответить
я ще раз тобі повторюю , ти не патріот ! ти звичайне тупе їбанько ! розстрілювати мирне населення своєї країни обов'язок військовослужбовця ? ще раз повторюю лікуйся !
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09.08.2023 10:55 Ответить
взагалі то Александр грецьке ім'я ,але річ не в тому...коли твоя теза навіть контраргументації не потребує а тобі пишуть "кацап" чи "зешмаркля" просто посилай на ***, не намагаючись це якось обгрунтувати
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09.08.2023 11:49 Ответить
тільки українською -Олександр . справа в тому що особа представляється як солдат ЗСУ , але веде себе як тупе бидло . я спілкувався з ним коректно ,тільки чим далі рівень хамства просто зашкалює . це перше спілкування з ним на цензорі і чим далі тим більше я впевнений що якийсь сепар .
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09.08.2023 11:59 Ответить
Серйозно? Ану відкрий Вікі і подивись як пишеться Александр Македонський?!!! Власні імена не перекладаються тупе ти бидло! Повторю, ти не мирне населення, ти брехун та провокатор, агент кацапських ІПСО!
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09.08.2023 18:21 Ответить
Читаємо про Героїв, їх Подвиги і Звитягу, але на фоні новин про лояльних друзів президента, не бачиш успіхів. Бо країна під керівництвом зрадників, які спокійно нищать ті ж Подвиги. Звитягу Героїв. Боріться і перемагайте на усіх напрямках
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09.08.2023 09:03 Ответить
для України один РейнМеталл робить більше, ніж Коломойша, Пінчук, Ахметов разом взяті.
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09.08.2023 09:10 Ответить
Приватна компанія купила в іншої приватної компанії 50 танків і дасть їх Україні. Після того, як Порошенко та Притула змогли отримати відповідні документи і купити Спартани, виникає цілком слушне питання до наших мільярдерів - Ахметова, Коломойського, Пінчука, Борисова, та інших - а може вистачить вілли та яхти купувати, може пора купити танки для ЗСУ ????????
показать весь комментарий
09.08.2023 09:17 Ответить
 
 