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Неназванная страна выкупила партию Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ, - СМИ (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Первые танки Leopard 1 отправились из бельгийского города Турне в Украину.
Об этом сообщает издание De Standaard, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, неизвестно, кто именно выкупил танки. Однако известно, что на них установили современное вооружение.
Издание Business Am пишет, что речь идет о 50 танках Leopard 1. После капитального ремонта первые машины отправят в Украину через Германию и Италию. Отмечается, что Бельгия вывела из эксплуатации Leopard 1 несколько лет назад, 50 единиц Leopard 1 находились на складе OIP в Турне.
Издание также пишет, что Бельгия продала танк по 15 тыс. евро за единицу, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.
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+34 Pavlik Morozov 606ce595
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Буркина Фасо.
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
Подяка Бельгіє!
Щира Подяка від українців! Із Вами - ми сила!
Слава ЗСУ!
ps Британії чергова подяка.
Віриш у всі написи на парканах ?
Чи ти думаєш Арестович від нічого робити став єзуїтом.
Проте відомо, що на них встановили ******* озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3436136
Вся західна техніка проектувалась і проектується впершу чергу на безпеку екіпажу
Вікіпедіа в поміч разом з гуглом
А ось аргументи в тебе як і у кацапів кацапські - ВИ ВСЬО ВРЬЙОТЄ
Береш відкриваєш англоязичне Вікі і блд читаєш що таке є танк Леопард
Удачі
наварил на этом металлоломе.
Ukraine is also yet to receive any of the four promised IRIS-T missile defense systems or the 20 Marder armored vehicles, while roughly just 850 of the 26,350 155 mm artillery shells promised have been delivered.
The package also included several hundred drones, air surveillance radars, tankers, ambulances, and heavy-duty articulated lorries.
Die Welt noted that it was possible that the weapons commitment may be "withdrawn," citing the example of 5,032 anti-tank handguns that had been listed as being prepared to be sent to Ukraine since the early months of the war, which have now disappeared off the site without any explanation.
https://www.businessinsider.com/ukraine-not-received-leopard-tanks-pledged-germany-report-2023-8
начебто за все заплачено а поставлено лише 10%...
750 000 ЄВРО = 50 танків!
п.с. Бєня - злодій щодня отримує такі прибутки з обезкровленої України.................
Врахуйте ,що до них снарядів тьма-тьмуща,що навіть поставивши примітивний автопілот їх можна відправляти своїм ходом "пробивати" мінні поля і демаскувати кацапські вогневі засади,чи ще якісь функції "примантачити".