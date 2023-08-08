РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7575 посетителей онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
14 598 86
Бельгия (330) танк (1923) Leopard (91)

Неназванная страна выкупила партию Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ, - СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

leopard1

Первые танки Leopard 1 отправились из бельгийского города Турне в Украину.

Об этом сообщает издание De Standaard, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, неизвестно, кто именно выкупил танки. Однако известно, что на них установили современное вооружение.

Издание Business Am пишет, что речь идет о 50 танках Leopard 1. После капитального ремонта первые машины отправят в Украину через Германию и Италию. Отмечается, что Бельгия вывела из эксплуатации Leopard 1 несколько лет назад, 50 единиц Leopard 1 находились на складе OIP в Турне.

Издание также пишет, что Бельгия продала танк по 15 тыс. евро за единицу, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

Читайте также: Партия из 4 Leopard 2A4 и 10 БТР уже отправлена Украине, - МИД Испании
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
Та хоч Берег Слонячої Кістки, аби їхав, стріляв і головне,- вбивав кацапів у наростаючій кількості
показать весь комментарий
08.08.2023 15:38
+32
Добре. Побільше б таких "неназваних країн".
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:37
+31
Бельгія добре зробила, що продала "неназваній країні". Напряму ніяк - бюрократія та прокацапське лоббі.
Подяка Бельгіє!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инсайд.
Буркина Фасо.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:34 Ответить
Та хоч Берег Слонячої Кістки, аби їхав, стріляв і головне,- вбивав кацапів у наростаючій кількості
показать весь комментарий
08.08.2023 15:38 Ответить
100% так даже лучше)
показать весь комментарий
08.08.2023 15:56 Ответить
А има эго-Тумба Юмба с плэмэни Ням Ням!
показать весь комментарий
08.08.2023 17:32 Ответить
таки неясно кто це був
показать весь комментарий
08.08.2023 15:47 Ответить
Монголия.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:37 Ответить
Добре. Побільше б таких "неназваних країн".
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:37 Ответить
А сама Бельгія не при справах, щоб передати Україні напряму? Примусили Албанію розкошелитися? Бариги.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:41 Ответить
Бельгія добре зробила, що продала "неназваній країні". Напряму ніяк - бюрократія та прокацапське лоббі.
Подяка Бельгіє!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:44 Ответить
Британия,не в первый раз в Бельгии для ВСУ закупается.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:42 Ответить
Теж про це подумав. Ще може Нідерланди.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:23 Ответить
Гранд РЕСПЕКТ "Неназваній країни"!
Щира Подяка від українців! Із Вами - ми сила!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:42 Ответить
Хм... Може Зінка? (С)
показать весь комментарий
08.08.2023 15:43 Ответить
Фантомас?
показать весь комментарий
08.08.2023 15:51 Ответить
Не нужно гадать что это за страна - Кто бы это не был, просто огромное человеческое спасибо!
показать весь комментарий
08.08.2023 15:44 Ответить
прямо таки невідомо?
ps Британії чергова подяка.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:45 Ответить
Сунь-Цзи: "Війна - шлях обману"
показать весь комментарий
08.08.2023 15:46 Ответить
Сунь Цзи це псевдонім єзуїта астронома при дворі імператора Китаю )
показать весь комментарий
08.08.2023 16:16 Ответить
Сунь-цзи (...544-496 до н.е.) ...а як бути з тим, що в цей час не тільки єзуїтів не було, а й християнства...
показать весь комментарий
08.08.2023 19:56 Ответить
Наївним бути сьогодні це прокляття.
Віриш у всі написи на парканах ?
показать весь комментарий
08.08.2023 23:48 Ответить
"Майн Кампф" також написаний отче Штемфле єзуїтом, а не Гітлером, бачу і це для тебе новина.
Чи ти думаєш Арестович від нічого робити став єзуїтом.
показать весь комментарий
08.08.2023 23:54 Ответить
не впади з пласкої землі
показать весь комментарий
09.08.2023 08:47 Ответить
Парадоксально що ідіотам не доведеш що вони ідіоти, бо ідіоти не сприймають інформацію.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:25 Ответить
я бачу
показать весь комментарий
09.08.2023 12:43 Ответить
Білорусь?
показать весь комментарий
08.08.2023 15:46 Ответить
скоріше це Люксембург . тільки танки ці в жахливому стані ... але це зробили Справжні Союзники !
показать весь комментарий
08.08.2023 15:48 Ответить
Ой у жахливому-жахливому.
Проте відомо, що на них встановили ******* озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3436136
показать весь комментарий
08.08.2023 15:55 Ответить
я бачив відео цих танків ,про них мова була ще в березні . яке озброєння ? гармату поміняли ? чи тільки кулемет змастили ?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:04 Ответить
Не хвилюйся, кацапчику! Скоро перевіриш на власні шкурі «жахливий» стан цих танків.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:16 Ответить
вибач , але просто їбанутий !
показать весь комментарий
08.08.2023 16:24 Ответить
Самокритично
показать весь комментарий
08.08.2023 16:35 Ответить
Ты танкист? Или вообще хоть какой то военный? Ты на "говне" хотя ты на учениях ездил, не говоря уде по пулями?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:32 Ответить
На навчаннях? Звичайно ні! А от в 2014, в нас танки по двоє, на сценці їздили. Один міг рухатись, а інший стріляти. Був ще третій, ми його поставили без маскування, як приманку для кацапськоі арти. Ти, ідіоте, справді думаєш, що нам передадуть несправні танки??? Ідіоте, ти в армії був? З зампотехом спілкувався?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:40 Ответить
Дружище, я 20 лет отслужил и еще год по мобилизации 2014 - 2015, Причем здесь неисправные танки?! Если ты сейчас служишь, знаешь обстановку, а если нет не называй незнакомых людей идиотами!
показать весь комментарий
08.08.2023 16:47 Ответить
З початком повномаштабки, ми, як завше, самоорганізуватися в невеличкий мисливський колектив і пішли полювати, благо кацапи прийшли майже додому. Через місяць насзаписали в ТРО, ще черз два відправили на переформування, робили з нас ОШБ. Згідно штатного розпису в нас повинно було бути 137 одиниць техніки. Зампотех вибраковував від 30 до 50%% з кожної партії, просто не приймав лайна.
показать весь комментарий
08.08.2023 17:06 Ответить
Так я Вам могу сказать как в 2016 и далее прессовали зампотехов, про утрачене майно! Но речь была не о том! Не все мед, что в заводской столовой в фарфрчике!
показать весь комментарий
08.08.2023 17:11 Ответить
Це такий спосіб болтологіі? Я тобі про неприйнятним майно - ти про втрачене? Кальоси-насоси? Я воюю з гвинтівкою Ремінгтон 700 розроби другої половини минулого сторіччя, десь так як СВД. Їх взагалі доцільно порівнювати
показать весь комментарий
08.08.2023 17:31 Ответить
Не звертай уваги - він кацап довгожитель на форумі.
показать весь комментарий
08.08.2023 17:08 Ответить
Московія?
показать весь комментарий
08.08.2023 15:49 Ответить
Прикол будет если это Турция. Еще больше прикол будет, как потом здесь те, кто поливает Эрдогана, будет ему спасибо говорить. Язык ведь в одном месте будет, но скиозь зубы говорить придется.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:56 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:58 Ответить
Уже проходили с израильскими танками Меркав
показать весь комментарий
08.08.2023 15:58 Ответить
Санта-Клаус не дрімає.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:07 Ответить
Зная характеристики Леопарда 1, сложно понять какой концепции придерживались бундесы! Это БТ-7, 60 годов!
показать весь комментарий
08.08.2023 16:13 Ответить
там остання модифікація відрізняється від технологій 60-х років
показать весь комментарий
08.08.2023 16:19 Ответить
найновіший мериканський танк М10 Букер за характеристиками нічим не кращий за цього Леоперда. І по любому Леоперд 1 на порядок кращий за франкенштейнів з мотолиги і рапіри, що їх ліпить собі тероборона
показать весь комментарий
08.08.2023 18:11 Ответить
Гарна новина все ж краще нід радянський металобрухт. Західні технології дбали про безпеку екіпажів танків.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:14 Ответить
И из каких источников Вы это подчерпнули?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:18 Ответить
Хворий ?
Вся західна техніка проектувалась і проектується впершу чергу на безпеку екіпажу
показать весь комментарий
08.08.2023 16:37 Ответить
Еще раз, для непонятливых! Источники, если ТЫ владеешь такой информацией, своим лозунгам!
показать весь комментарий
08.08.2023 16:39 Ответить
По перше пиши рідною мовою, а не псячою, по друге як що в тебе між совковими і західними технологіями є знак =, то щось з розумовими процесами не те.
Вікіпедіа в поміч разом з гуглом
показать весь комментарий
08.08.2023 16:49 Ответить
Если у тебя нетаргументов, это уровень твоего восприятия жизни, а про кацапську мову я вже писав, не хочу повторюватись! Вам 88% процентов статей в интернете пишет Гугл с кацапским переводчиком, но вам же не до того, чтобы вчитываться! А регистрация 2023 до этого может еще не доросли!
показать весь комментарий
08.08.2023 16:55 Ответить
Хворобливий в мене регистрація з 20 року, з Нового Року була перригістрація Цензор на 23 рік
А ось аргументи в тебе як і у кацапів кацапські - ВИ ВСЬО ВРЬЙОТЄ
Береш відкриваєш англоязичне Вікі і блд читаєш що таке є танк Леопард
Удачі
показать весь комментарий
08.08.2023 16:59 Ответить
Ну като я уже слышал такие речи, извините что не попал в когорту "здоровых"!
показать весь комментарий
08.08.2023 17:00 Ответить
СВД все пише вірно-от попробуй ,Гарі Дрон ,доказати йому,що Мерседес кращий за ВАЗ,чи Ладу-Калину.А ще в Калину поставили коробку автомат,то про який Леопард може йти мова?Всі чиновники кацапії зразу "почали" пересідати на вітчизняні автомобілі...
показать весь комментарий
08.08.2023 17:31 Ответить
Я пишу не по принуждению! И Писал на сайте, во время всех революций не зная кто победит и что будет проигравшим! Рабы отличаются от свободных, когда не боятся говорить, то что думают!
показать весь комментарий
08.08.2023 20:12 Ответить
там погана броня вцілому
показать весь комментарий
08.08.2023 16:20 Ответить
Та да, на блд металобрухтовому Т 72 броня краще 😆
показать весь комментарий
08.08.2023 16:38 Ответить
Морально и технически устаревшая техника, уровня Т-54. Кто то порядочно
наварил на этом металлоломе.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:20 Ответить
Так, а где Вы видели информацию, про модификации о которых идет речь? Там бронирование грубо говоря лёгкого танка, да он быстрый, и может проскочить по грязи, если она не заминирована! Я оговорюсь, что не танкист( другой вид), но у меня есть образование, что бы писать, что пишу.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:25 Ответить
Відкриваєш Вікіпедію Леоапрд танк і Т 72 і зрівнюєш, і далі не пишеш тут херню
показать весь комментарий
08.08.2023 16:51 Ответить
Давай еще "Вар Тандер" приплетем, хотя белорусские улитки до 22 года были адекватными!
показать весь комментарий
08.08.2023 16:57 Ответить
Давай краще тебе забанемо, бо ти тут прокацапські наративи розповсюджуєш
показать весь комментарий
08.08.2023 17:00 Ответить
Забань, если можешь! Флаг тебе в руки!
показать весь комментарий
08.08.2023 17:02 Ответить
И бесплатный совет! Посмотри фильм Ежи Гофмана " Огнем м нечем", только весь без пропусков! Особенно фразу в конце фильма!
показать весь комментарий
08.08.2023 17:07 Ответить
хто це зробив ДЯКУЕМО
показать весь комментарий
08.08.2023 16:30 Ответить
Білорусь?
показать весь комментарий
08.08.2023 16:32 Ответить
Arabia Saudyjska.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:35 Ответить
Штати, скоріш за все. Більше нема кому...
показать весь комментарий
08.08.2023 16:36 Ответить
думаю німці...вони нам малувато танків передали, ось і викручуються
показать весь комментарий
08.08.2023 17:31 Ответить
The outlet found that in the last two months Berlin has sent Kyiv just 10 of 110 promised Leopard 1 tanks and 12 of 18 Gepard anti-aircraft tanks.

Ukraine is also yet to receive any of the four promised IRIS-T missile defense systems or the 20 Marder armored vehicles, while roughly just 850 of the 26,350 155 mm artillery shells promised have been delivered.

The package also included several hundred drones, air surveillance radars, tankers, ambulances, and heavy-duty articulated lorries.

Die Welt noted that it was possible that the weapons commitment may be "withdrawn," citing the example of 5,032 anti-tank handguns that had been listed as being prepared to be sent to Ukraine since the early months of the war, which have now disappeared off the site without any explanation.
https://www.businessinsider.com/ukraine-not-received-leopard-tanks-pledged-germany-report-2023-8

начебто за все заплачено а поставлено лише 10%...
показать весь комментарий
08.08.2023 16:39 Ответить
Повний *******.
показать весь комментарий
08.08.2023 18:02 Ответить
Britanija ,oni ne pervy raz tak delajet s Belgiji zakupaja
показать весь комментарий
08.08.2023 16:47 Ответить
Чи не Порох постарався?
показать весь комментарий
08.08.2023 17:04 Ответить
Дякуємо!
750 000 ЄВРО = 50 танків!

п.с. Бєня - злодій щодня отримує такі прибутки з обезкровленої України.................
показать весь комментарий
08.08.2023 17:35 Ответить
росія?
показать весь комментарий
08.08.2023 17:45 Ответить
Добре хоч не Тигр-1
показать весь комментарий
08.08.2023 17:45 Ответить
Дуже скоро - черговвий діпломатичний скандал опи зеленского з невизначеною країною. Чекайте.
показать весь комментарий
08.08.2023 17:48 Ответить
США
показать весь комментарий
08.08.2023 18:11 Ответить
Цензорята-екперди любу тему можуть хейтанути.Невже думають,що хтось "накинув око" на ці танки не врахувавши всі нюанси,не порадившись з відповідними структурами.
Врахуйте ,що до них снарядів тьма-тьмуща,що навіть поставивши примітивний автопілот їх можна відправляти своїм ходом "пробивати" мінні поля і демаскувати кацапські вогневі засади,чи ще якісь функції "примантачити".
показать весь комментарий
08.08.2023 18:24 Ответить
*На безриб*ї і....*
показать весь комментарий
08.08.2023 18:47 Ответить
а ЗеленоЖопые никуя не купили для нашей армии
показать весь комментарий
08.08.2023 18:51 Ответить
Ваєнторг...
показать весь комментарий
08.08.2023 19:42 Ответить
Ці танки є застарілим мотлохом типу Т-55.
показать весь комментарий
08.08.2023 22:39 Ответить
 
 