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Бельгія (243) танк (1664) Leopard (110)

Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ, - ЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

leopard1

Перші танки Leopard 1 вирушили з бельгійського міста Турне до України.

Про це повідомляє видання De Standaard, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто саме викупив танки. Проте відомо, що на них встановили сучасне озброєння.

Видання Business Am, пише, що йдеться про 50 танків Leopard 1. Після капітального ремонту перші машини відправлять в Україну через Німеччину та Італію. Зазначається, що Бельгія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому, 50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Видання також пише, що Бельгія продала танк по 15 тис. євро за одиницю, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall готує українських фахівців для роботи у ремонтному центрі в Україні, - директор Паппергер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Та хоч Берег Слонячої Кістки, аби їхав, стріляв і головне,- вбивав кацапів у наростаючій кількості
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08.08.2023 15:38
+32
Добре. Побільше б таких "неназваних країн".
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
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08.08.2023 15:37
+31
Бельгія добре зробила, що продала "неназваній країні". Напряму ніяк - бюрократія та прокацапське лоббі.
Подяка Бельгіє!
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08.08.2023 15:44
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Буркина Фасо.
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08.08.2023 15:34 Відповісти
Та хоч Берег Слонячої Кістки, аби їхав, стріляв і головне,- вбивав кацапів у наростаючій кількості
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08.08.2023 15:38 Відповісти
100% так даже лучше)
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08.08.2023 15:56 Відповісти
А има эго-Тумба Юмба с плэмэни Ням Ням!
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08.08.2023 17:32 Відповісти
таки неясно кто це був
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08.08.2023 15:47 Відповісти
Монголия.
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08.08.2023 15:37 Відповісти
Добре. Побільше б таких "неназваних країн".
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
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08.08.2023 15:37 Відповісти
А сама Бельгія не при справах, щоб передати Україні напряму? Примусили Албанію розкошелитися? Бариги.
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08.08.2023 15:41 Відповісти
Бельгія добре зробила, що продала "неназваній країні". Напряму ніяк - бюрократія та прокацапське лоббі.
Подяка Бельгіє!
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08.08.2023 15:44 Відповісти
Британия,не в первый раз в Бельгии для ВСУ закупается.
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08.08.2023 15:42 Відповісти
Теж про це подумав. Ще може Нідерланди.
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08.08.2023 19:23 Відповісти
Гранд РЕСПЕКТ "Неназваній країни"!
Щира Подяка від українців! Із Вами - ми сила!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 15:42 Відповісти
Хм... Може Зінка? (С)
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08.08.2023 15:43 Відповісти
Фантомас?
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08.08.2023 15:51 Відповісти
Не нужно гадать что это за страна - Кто бы это не был, просто огромное человеческое спасибо!
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08.08.2023 15:44 Відповісти
прямо таки невідомо?
ps Британії чергова подяка.
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08.08.2023 15:45 Відповісти
Сунь-Цзи: "Війна - шлях обману"
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08.08.2023 15:46 Відповісти
Сунь Цзи це псевдонім єзуїта астронома при дворі імператора Китаю )
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08.08.2023 16:16 Відповісти
Сунь-цзи (...544-496 до н.е.) ...а як бути з тим, що в цей час не тільки єзуїтів не було, а й християнства...
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08.08.2023 19:56 Відповісти
Наївним бути сьогодні це прокляття.
Віриш у всі написи на парканах ?
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08.08.2023 23:48 Відповісти
"Майн Кампф" також написаний отче Штемфле єзуїтом, а не Гітлером, бачу і це для тебе новина.
Чи ти думаєш Арестович від нічого робити став єзуїтом.
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08.08.2023 23:54 Відповісти
не впади з пласкої землі
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09.08.2023 08:47 Відповісти
Парадоксально що ідіотам не доведеш що вони ідіоти, бо ідіоти не сприймають інформацію.
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09.08.2023 11:25 Відповісти
я бачу
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09.08.2023 12:43 Відповісти
Білорусь?
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08.08.2023 15:46 Відповісти
скоріше це Люксембург . тільки танки ці в жахливому стані ... але це зробили Справжні Союзники !
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08.08.2023 15:48 Відповісти
Ой у жахливому-жахливому.
Проте відомо, що на них встановили ******* озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3436136
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08.08.2023 15:55 Відповісти
я бачив відео цих танків ,про них мова була ще в березні . яке озброєння ? гармату поміняли ? чи тільки кулемет змастили ?
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08.08.2023 16:04 Відповісти
Не хвилюйся, кацапчику! Скоро перевіриш на власні шкурі «жахливий» стан цих танків.
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08.08.2023 16:16 Відповісти
вибач , але просто їбанутий !
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08.08.2023 16:24 Відповісти
Самокритично
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08.08.2023 16:35 Відповісти
Ты танкист? Или вообще хоть какой то военный? Ты на "говне" хотя ты на учениях ездил, не говоря уде по пулями?
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08.08.2023 16:32 Відповісти
На навчаннях? Звичайно ні! А от в 2014, в нас танки по двоє, на сценці їздили. Один міг рухатись, а інший стріляти. Був ще третій, ми його поставили без маскування, як приманку для кацапськоі арти. Ти, ідіоте, справді думаєш, що нам передадуть несправні танки??? Ідіоте, ти в армії був? З зампотехом спілкувався?
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08.08.2023 16:40 Відповісти
Дружище, я 20 лет отслужил и еще год по мобилизации 2014 - 2015, Причем здесь неисправные танки?! Если ты сейчас служишь, знаешь обстановку, а если нет не называй незнакомых людей идиотами!
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08.08.2023 16:47 Відповісти
З початком повномаштабки, ми, як завше, самоорганізуватися в невеличкий мисливський колектив і пішли полювати, благо кацапи прийшли майже додому. Через місяць насзаписали в ТРО, ще черз два відправили на переформування, робили з нас ОШБ. Згідно штатного розпису в нас повинно було бути 137 одиниць техніки. Зампотех вибраковував від 30 до 50%% з кожної партії, просто не приймав лайна.
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08.08.2023 17:06 Відповісти
Так я Вам могу сказать как в 2016 и далее прессовали зампотехов, про утрачене майно! Но речь была не о том! Не все мед, что в заводской столовой в фарфрчике!
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08.08.2023 17:11 Відповісти
Це такий спосіб болтологіі? Я тобі про неприйнятним майно - ти про втрачене? Кальоси-насоси? Я воюю з гвинтівкою Ремінгтон 700 розроби другої половини минулого сторіччя, десь так як СВД. Їх взагалі доцільно порівнювати
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08.08.2023 17:31 Відповісти
Не звертай уваги - він кацап довгожитель на форумі.
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08.08.2023 17:08 Відповісти
Московія?
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08.08.2023 15:49 Відповісти
Прикол будет если это Турция. Еще больше прикол будет, как потом здесь те, кто поливает Эрдогана, будет ему спасибо говорить. Язык ведь в одном месте будет, но скиозь зубы говорить придется.
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08.08.2023 15:56 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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08.08.2023 15:58 Відповісти
Уже проходили с израильскими танками Меркав
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08.08.2023 15:58 Відповісти
Санта-Клаус не дрімає.
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08.08.2023 16:07 Відповісти
Зная характеристики Леопарда 1, сложно понять какой концепции придерживались бундесы! Это БТ-7, 60 годов!
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08.08.2023 16:13 Відповісти
там остання модифікація відрізняється від технологій 60-х років
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08.08.2023 16:19 Відповісти
найновіший мериканський танк М10 Букер за характеристиками нічим не кращий за цього Леоперда. І по любому Леоперд 1 на порядок кращий за франкенштейнів з мотолиги і рапіри, що їх ліпить собі тероборона
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08.08.2023 18:11 Відповісти
Гарна новина все ж краще нід радянський металобрухт. Західні технології дбали про безпеку екіпажів танків.
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08.08.2023 16:14 Відповісти
И из каких источников Вы это подчерпнули?
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08.08.2023 16:18 Відповісти
Хворий ?
Вся західна техніка проектувалась і проектується впершу чергу на безпеку екіпажу
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08.08.2023 16:37 Відповісти
Еще раз, для непонятливых! Источники, если ТЫ владеешь такой информацией, своим лозунгам!
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08.08.2023 16:39 Відповісти
По перше пиши рідною мовою, а не псячою, по друге як що в тебе між совковими і західними технологіями є знак =, то щось з розумовими процесами не те.
Вікіпедіа в поміч разом з гуглом
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08.08.2023 16:49 Відповісти
Если у тебя нетаргументов, это уровень твоего восприятия жизни, а про кацапську мову я вже писав, не хочу повторюватись! Вам 88% процентов статей в интернете пишет Гугл с кацапским переводчиком, но вам же не до того, чтобы вчитываться! А регистрация 2023 до этого может еще не доросли!
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08.08.2023 16:55 Відповісти
Хворобливий в мене регистрація з 20 року, з Нового Року була перригістрація Цензор на 23 рік
А ось аргументи в тебе як і у кацапів кацапські - ВИ ВСЬО ВРЬЙОТЄ
Береш відкриваєш англоязичне Вікі і блд читаєш що таке є танк Леопард
Удачі
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08.08.2023 16:59 Відповісти
Ну като я уже слышал такие речи, извините что не попал в когорту "здоровых"!
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08.08.2023 17:00 Відповісти
СВД все пише вірно-от попробуй ,Гарі Дрон ,доказати йому,що Мерседес кращий за ВАЗ,чи Ладу-Калину.А ще в Калину поставили коробку автомат,то про який Леопард може йти мова?Всі чиновники кацапії зразу "почали" пересідати на вітчизняні автомобілі...
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08.08.2023 17:31 Відповісти
Я пишу не по принуждению! И Писал на сайте, во время всех революций не зная кто победит и что будет проигравшим! Рабы отличаются от свободных, когда не боятся говорить, то что думают!
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08.08.2023 20:12 Відповісти
там погана броня вцілому
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08.08.2023 16:20 Відповісти
Та да, на блд металобрухтовому Т 72 броня краще 😆
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08.08.2023 16:38 Відповісти
Морально и технически устаревшая техника, уровня Т-54. Кто то порядочно
наварил на этом металлоломе.
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08.08.2023 16:20 Відповісти
Так, а где Вы видели информацию, про модификации о которых идет речь? Там бронирование грубо говоря лёгкого танка, да он быстрый, и может проскочить по грязи, если она не заминирована! Я оговорюсь, что не танкист( другой вид), но у меня есть образование, что бы писать, что пишу.
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08.08.2023 16:25 Відповісти
Відкриваєш Вікіпедію Леоапрд танк і Т 72 і зрівнюєш, і далі не пишеш тут херню
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08.08.2023 16:51 Відповісти
Давай еще "Вар Тандер" приплетем, хотя белорусские улитки до 22 года были адекватными!
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08.08.2023 16:57 Відповісти
Давай краще тебе забанемо, бо ти тут прокацапські наративи розповсюджуєш
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08.08.2023 17:00 Відповісти
Забань, если можешь! Флаг тебе в руки!
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08.08.2023 17:02 Відповісти
И бесплатный совет! Посмотри фильм Ежи Гофмана " Огнем м нечем", только весь без пропусков! Особенно фразу в конце фильма!
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08.08.2023 17:07 Відповісти
хто це зробив ДЯКУЕМО
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08.08.2023 16:30 Відповісти
Білорусь?
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08.08.2023 16:32 Відповісти
Arabia Saudyjska.
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08.08.2023 16:35 Відповісти
Штати, скоріш за все. Більше нема кому...
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08.08.2023 16:36 Відповісти
думаю німці...вони нам малувато танків передали, ось і викручуються
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08.08.2023 17:31 Відповісти
The outlet found that in the last two months Berlin has sent Kyiv just 10 of 110 promised Leopard 1 tanks and 12 of 18 Gepard anti-aircraft tanks.

Ukraine is also yet to receive any of the four promised IRIS-T missile defense systems or the 20 Marder armored vehicles, while roughly just 850 of the 26,350 155 mm artillery shells promised have been delivered.

The package also included several hundred drones, air surveillance radars, tankers, ambulances, and heavy-duty articulated lorries.

Die Welt noted that it was possible that the weapons commitment may be "withdrawn," citing the example of 5,032 anti-tank handguns that had been listed as being prepared to be sent to Ukraine since the early months of the war, which have now disappeared off the site without any explanation.
https://www.businessinsider.com/ukraine-not-received-leopard-tanks-pledged-germany-report-2023-8

начебто за все заплачено а поставлено лише 10%...
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08.08.2023 16:39 Відповісти
Повний *******.
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08.08.2023 18:02 Відповісти
Britanija ,oni ne pervy raz tak delajet s Belgiji zakupaja
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08.08.2023 16:47 Відповісти
Чи не Порох постарався?
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08.08.2023 17:04 Відповісти
Дякуємо!
750 000 ЄВРО = 50 танків!

п.с. Бєня - злодій щодня отримує такі прибутки з обезкровленої України.................
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08.08.2023 17:35 Відповісти
росія?
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08.08.2023 17:45 Відповісти
Добре хоч не Тигр-1
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08.08.2023 17:45 Відповісти
Дуже скоро - черговвий діпломатичний скандал опи зеленского з невизначеною країною. Чекайте.
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08.08.2023 17:48 Відповісти
США
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08.08.2023 18:11 Відповісти
Цензорята-екперди любу тему можуть хейтанути.Невже думають,що хтось "накинув око" на ці танки не врахувавши всі нюанси,не порадившись з відповідними структурами.
Врахуйте ,що до них снарядів тьма-тьмуща,що навіть поставивши примітивний автопілот їх можна відправляти своїм ходом "пробивати" мінні поля і демаскувати кацапські вогневі засади,чи ще якісь функції "примантачити".
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08.08.2023 18:24 Відповісти
*На безриб*ї і....*
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08.08.2023 18:47 Відповісти
а ЗеленоЖопые никуя не купили для нашей армии
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08.08.2023 18:51 Відповісти
Ваєнторг...
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08.08.2023 19:42 Відповісти
Ці танки є застарілим мотлохом типу Т-55.
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08.08.2023 22:39 Відповісти
 
 