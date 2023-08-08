14 595 86
Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ, - ЗМІ (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Перші танки Leopard 1 вирушили з бельгійського міста Турне до України.
Про це повідомляє видання De Standaard, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто саме викупив танки. Проте відомо, що на них встановили сучасне озброєння.
Видання Business Am, пише, що йдеться про 50 танків Leopard 1. Після капітального ремонту перші машини відправлять в Україну через Німеччину та Італію. Зазначається, що Бельгія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому, 50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.
Видання також пише, що Бельгія продала танк по 15 тис. євро за одиницю, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.
Топ коментарі
+34 Pavlik Morozov 606ce595
показати весь коментар08.08.2023 15:38
+32 Kucher
показати весь коментар08.08.2023 15:37
+31 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар08.08.2023 15:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Буркина Фасо.
Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
Подяка Бельгіє!
Щира Подяка від українців! Із Вами - ми сила!
Слава ЗСУ!
ps Британії чергова подяка.
Віриш у всі написи на парканах ?
Чи ти думаєш Арестович від нічого робити став єзуїтом.
Проте відомо, що на них встановили ******* озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3436136
Вся західна техніка проектувалась і проектується впершу чергу на безпеку екіпажу
Вікіпедіа в поміч разом з гуглом
А ось аргументи в тебе як і у кацапів кацапські - ВИ ВСЬО ВРЬЙОТЄ
Береш відкриваєш англоязичне Вікі і блд читаєш що таке є танк Леопард
Удачі
наварил на этом металлоломе.
Ukraine is also yet to receive any of the four promised IRIS-T missile defense systems or the 20 Marder armored vehicles, while roughly just 850 of the 26,350 155 mm artillery shells promised have been delivered.
The package also included several hundred drones, air surveillance radars, tankers, ambulances, and heavy-duty articulated lorries.
Die Welt noted that it was possible that the weapons commitment may be "withdrawn," citing the example of 5,032 anti-tank handguns that had been listed as being prepared to be sent to Ukraine since the early months of the war, which have now disappeared off the site without any explanation.
https://www.businessinsider.com/ukraine-not-received-leopard-tanks-pledged-germany-report-2023-8
начебто за все заплачено а поставлено лише 10%...
750 000 ЄВРО = 50 танків!
п.с. Бєня - злодій щодня отримує такі прибутки з обезкровленої України.................
Врахуйте ,що до них снарядів тьма-тьмуща,що навіть поставивши примітивний автопілот їх можна відправляти своїм ходом "пробивати" мінні поля і демаскувати кацапські вогневі засади,чи ще якісь функції "примантачити".