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Украинские пограничники запретили въезд 71-летнему приверженцу "русского мира" из Одесщины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

пограничник,граница,госпогранслужба

В пункте пропуска "Старокозаче" в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, поддерживающему идеологию "русского мира".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Обладатель паспорта с двуглавой птицей с 2003 года имел вид на постоянное жительство в нашей стране и ехал из-за границы в сопровождении дочери - гражданки Украины".

Несмотря на продолжительное проживание в нашей стране, мужчина оставался близким к идеологии "русского мира". Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники совместно с представителями СБУ в его мобильном телефоне обнаружили контент, свидетельствующий о приверженности российской агрессивной политике", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов

Указано, что даже во время общения в пункте пропуска россиянин выражал свое недовольство, что в Украине меняют даты празднования или годовщины и отказываются от других символов российского империализма.

За приверженность политике страны-агрессора пограничники запретили мужчине въезд в Украину сроком на три года.

Украинские пограничники запретили въезд 71-летнему приверженцу русского мира из Одесщины 01
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Топ комментарии
+23
Взагалі - громадянам фєдєсрашки нє#єр робити в Украіні. Можна пускати на три дні, для поховання близького родича, але надягати браслет з джипіесом на ногу.
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09.08.2023 17:33
+14
А чого лише на три роки? Потім що, буде ''мир-май-жвачка''? Довічна заборона!
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09.08.2023 17:45
+12
Одного не впустили, а скільки за 1,5 року впустили? А скільки і досі в Україні живе ********* з козлоімперії?
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09.08.2023 17:47
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треба було затримати і обміняти на наших
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09.08.2023 17:27 Ответить
Взагалі - громадянам фєдєсрашки нє#єр робити в Украіні. Можна пускати на три дні, для поховання близького родича, але надягати браслет з джипіесом на ногу.
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09.08.2023 17:33 Ответить
І нашийником з вибухівкою. І ця потвора повинна вказати маршрут свій та де буде цих три дні мешкати . Вправо вліво шакір башка. Їм вірити себе наїпать
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09.08.2023 19:39 Ответить
А чого лише на три роки? Потім що, буде ''мир-май-жвачка''? Довічна заборона!
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09.08.2023 17:45 Ответить
Більше він не протягне, ****…
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09.08.2023 19:38 Ответить
Одного не впустили, а скільки за 1,5 року впустили? А скільки і досі в Україні живе ********* з козлоімперії?
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09.08.2023 17:47 Ответить
Суддівські, що гадили Україні усіма способами, тепер отримали ПОЖИТТЄВО УТРИМАННЯ, за рахунок тих Українців, кому вони гадили на догоду Московії!!
https://www.slidstvo.info/news/pid-chas-povnomasshtabnoi-viyny-suddia-komunist-otrymav-pozhyttievi-vyplaty-vid-ukrainy/

Патріоти України утримують на своїй шиї, - перевертнів-комуністів!
Співпадіння….!
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09.08.2023 18:05 Ответить
Вони шиють у вільний час ... презервативи.
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09.08.2023 18:49 Ответить
Так ЗЕбіл наче казав що з цапорилими візовий режим. Я помиляюсь?
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09.08.2023 18:06 Ответить
кацапи - НАФУЙ!!
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09.08.2023 19:14 Ответить
З кацапами на час війни потрібно повністю закривати кордон. А далі ізоляція.
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09.08.2023 18:41 Ответить
Звісно, собі. У нього тату літера Зет на язику.
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09.08.2023 18:46 Ответить
"...За прихильність до політики країни-агресора прикордонники заборонили чоловікові в'їзд в Україну терміном на три роки..."

А чому зразу забороняти в'їзд? Чи не можна спочатку повісити, а потім заборонити в'їзд?
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09.08.2023 18:42 Ответить
кацапи - НАФУЙ!!
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09.08.2023 19:15 Ответить
Ти будеш язицюрою мести і тобі заборонять.
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09.08.2023 19:17 Ответить
ти можеш навіть не усвідомлюючи плескати лайно навкруги, цей плескав свідомо...
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09.08.2023 20:28 Ответить
Всі козломорді повинні бути знищені. Ти ж не перебираєш які таргани гарні , а які погані.
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09.08.2023 22:49 Ответить
От і добре. І поплив старий пердун в родную гавань
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09.08.2023 19:52 Ответить
Кинули у море? Ура!
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09.08.2023 22:51 Ответить
Бац- бац и мимо! Как всегда. Да копните кто справку выдал на 20 лет проживания с паспортом не нашим! Звания, выслуги и пенсии лишить! Тогда логично.
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09.08.2023 20:26 Ответить
Куди ти старий хрін прешся? Сиди разом з донькою у своїй парашці. Ще і недовольне, календар не такий.
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09.08.2023 20:40 Ответить
 
 