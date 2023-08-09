Украинские пограничники запретили въезд 71-летнему приверженцу "русского мира" из Одесщины
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В пункте пропуска "Старокозаче" в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, поддерживающему идеологию "русского мира".
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Обладатель паспорта с двуглавой птицей с 2003 года имел вид на постоянное жительство в нашей стране и ехал из-за границы в сопровождении дочери - гражданки Украины".
Несмотря на продолжительное проживание в нашей стране, мужчина оставался близким к идеологии "русского мира". Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники совместно с представителями СБУ в его мобильном телефоне обнаружили контент, свидетельствующий о приверженности российской агрессивной политике", - говорится в сообщении.
Указано, что даже во время общения в пункте пропуска россиянин выражал свое недовольство, что в Украине меняют даты празднования или годовщины и отказываются от других символов российского империализма.
За приверженность политике страны-агрессора пограничники запретили мужчине въезд в Украину сроком на три года.
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Співпадіння….!
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