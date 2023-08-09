Госизменник Медведчук судится за право осуществлять адвокатскую деятельность в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обвиняемый в государственной измене экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук подал иск на лишение его права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Рух ЧЕСНО со ссылкой на адвоката Романа Тытыкало.
Медведчук оспаривает решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области в Киевском окружном админсуде. Его интересы представляет адвокат Алексей Калинников.
В мае дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина – и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.
Адвокат Тытыкало отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а в этом деле все произошло очень оперативно.
"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это якобы связано с политическим преследованием и якобы репрессиями из-за его политических взглядов", - рассказал в комментарии Тытыкало.
Отмечается, что адвокат Алексей Калинников, который представляет интересы Медведчука, преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.
Ранее Калинников представлял интересы другого беглого предателя и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, который пытался вернуть ценные вещи из своего дома в Гореничах под Киевом, которые попали в Национальный художественный музей.
Кроме того, Калинников представлял интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг бывшего президента и предателя Виктора Януковича.
Пожалуйста, подождите...
1. Цю «Справу Медведчука» розглянути та відказати.
2. Швидко закінчити у судах України « справи медведчука» та отміряти йому 200 років ув'язнення.
3. Адвоката Медведчука ( О. Коліннікова) взяти СБУ та іншім органам « у розробку».
Виявити порушення закону ( а вони е).
Підозра- затримання- суд- вирок.
У чому проблема?
...
Є 2 варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв'язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах - я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Джерело: https://censor.net/ua/n3436446
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Все можливо.. Хіба що побояться засвітитися ті хто йому допомогав та допомогає і по нині..
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Залежить від суми - якщо на ще одну хатинку в Монако вистачить - аж бігом.
@andrey_poltava_
·
1 ч
Адвокатське бюро "******** і синов'я"
твоє місце заняв
Адвокатбиканов!!
Що за цим криється ?
.............................................Кому це вигідно ?
..
Зазначається, що адвокат Олексій Калінніков, який
представляє інтереси Медведчука
викладає в Вищій школі адвокатури НААУ, яку багато років поспіль очолює
соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Джерело: https://censor.net/ua/n3436446...
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Попереджаю - демократія тут ні причому...
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Тут щось інше..
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"Проте Віктор Пшонка спростував інформацію, що він та його син мають російське громадянство, виклавши копії документів, що підтверджують його українське громадянство.
Пізніше Європейський суд у Люксембурзі вніс корективи у файли справ Віктора та Артема Пшонки, де в графі «громадянство» замість «Росія» тепер значиться «Україна»
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Как то так.
Ні...
..
Навпаки він цим доводить що дуже добре знає Україну і
продажних українських чиновників..
...
І може усьпішно тим скористатися..
..
Ще йдо Європейського суду подасть щоб очорнити Україну на
...
міжнародному рівні...
..
заодно підлижеться до Путлєра..
...
Всі держ зрадники йдуть в адвокати
Може багато про Баканова Єрмака і Зеленського розповісти?