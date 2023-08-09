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Новости Политика Украины
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адвокат (1402) Медведчук (1755) суд (24703)

Госизменник Медведчук судится за право осуществлять адвокатскую деятельность в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

медведчук,виктор

Обвиняемый в государственной измене экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук подал иск на лишение его права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Рух ЧЕСНО со ссылкой на адвоката Романа Тытыкало.

Медведчук оспаривает решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области в Киевском окружном админсуде. Его интересы представляет адвокат Алексей Калинников.

В мае дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина – и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

Адвокат Тытыкало отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а в этом деле все произошло очень оперативно.

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"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это якобы связано с политическим преследованием и якобы репрессиями из-за его политических взглядов", - рассказал в комментарии Тытыкало.

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Отмечается, что адвокат Алексей Калинников, который представляет интересы Медведчука, преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

Ранее Калинников представлял интересы другого беглого предателя и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, который пытался вернуть ценные вещи из своего дома в Гореничах под Киевом, которые попали в Национальный художественный музей.

Кроме того, Калинников представлял интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг бывшего президента и предателя Виктора Януковича.
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Топ комментарии
+27
Подивився на Баканова і зрозумів,що все можливо.
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09.08.2023 20:02
+23
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

1 ч

Адвокатське бюро "******** і синов'я"

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09.08.2023 20:03
+20
якщо бакланову можна адвокатом, чому медведчуку ніззя?
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09.08.2023 20:03
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Подивився на Баканова і зрозумів,що все можливо.
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09.08.2023 20:02 Ответить
Щоб арештувати адвоката, потрібно виконати складні юридичні дії на рівні облпрокурора або генпрокурора. Все тут прораховано. Кагал-95 не дрімає.
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09.08.2023 20:09 Ответить
або кулю -просто і беззаперечно
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09.08.2023 20:17 Ответить
Та які проблеми?!

1. Цю «Справу Медведчука» розглянути та відказати.

2. Швидко закінчити у судах України « справи медведчука» та отміряти йому 200 років ув'язнення.

3. Адвоката Медведчука ( О. Коліннікова) взяти СБУ та іншім органам « у розробку».
Виявити порушення закону ( а вони е).
Підозра- затримання- суд- вирок.

У чому проблема?
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09.08.2023 20:29 Ответить
проблема в "відказати та отміряти"
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09.08.2023 20:32 Ответить
Хай приїде мертвечук особисто в Україну,і подасть позов.Його арештують,і знову обміняють.Хоч якась користь
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10.08.2023 00:39 Ответить
якщо бакланову можна адвокатом, чому медведчуку ніззя?
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09.08.2023 20:03 Ответить
Баканов другий у черзі після Медведчука
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09.08.2023 20:30 Ответить
Так Мертвечук так і не зрозумів навіщо його передали *****. Коли б його поставили перед посадко на палю то він би вибрав палю.
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10.08.2023 00:20 Ответить
Це прекрасно...
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09.08.2023 20:03 Ответить
Україна - то поле чудес...
...
Є 2 варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв'язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах - я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Джерело: https://censor.net/ua/n3436446
...

Все можливо.. Хіба що побояться засвітитися ті хто йому допомогав та допомогає і по нині..
..
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09.08.2023 20:12 Ответить
Зроблять - допоможуть та швидко втечуть за кордон.
Залежить від суми - якщо на ще одну хатинку в Монако вистачить - аж бігом.
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09.08.2023 22:57 Ответить
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

1 ч

Адвокатське бюро "******** і синов'я"

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09.08.2023 20:03 Ответить
все..
твоє місце заняв
Адвокатбиканов!!
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09.08.2023 20:05 Ответить
А, ведь он может и добиться, он юрист говорят хороший. Не зря его попередники не трогали. Но если эта власть рискнула, значит уверенность есть что там все как нужно. Будем, смотреть.
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09.08.2023 20:06 Ответить
эта власть рискнула , 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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09.08.2023 20:17 Ответить
Смішно??,,а що не так???,,чи підари ні сиділи у раді,з часів Майдану???,,і *****!!!,ні одної посадки!!!,,Сашка Музичка з ********!!! і норм!,(,чи то -- боярє,билі вінАватиє,,,а царь ні прі дєлах??,(,
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09.08.2023 20:36 Ответить
Nu tak , i patamu fraza - эта власть рискнула , vetom sluchai smesna . U nih toka adin risk , moment kagda ukraincam nadaiest ihnii balagan , no paka vaina ih spasaiet....a vot chto budet posle , balshoi vapros .
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09.08.2023 21:15 Ответить
Привсій повазі до пана Зеленського та його команди я не можу зрозуміти як таке може бути ...
Що за цим криється ?
.............................................Кому це вигідно ?

..
Зазначається, що адвокат Олексій Калінніков, який
представляє інтереси Медведчука
викладає в Вищій школі адвокатури НААУ, яку багато років поспіль очолює
соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Джерело: https://censor.net/ua/n3436446...

...
Попереджаю - демократія тут ні причому...
..
Тут щось інше..
...
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09.08.2023 20:18 Ответить
"Раніше Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача і колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.."
---------
"Проте Віктор Пшонка спростував інформацію, що він та його син мають російське громадянство, виклавши копії документів, що підтверджують його українське громадянство.



Пізніше Європейський суд у Люксембурзі вніс корективи у файли справ Віктора та Артема Пшонки, де в графі «громадянство» замість «Росія» тепер значиться «Україна»
-----------
Как то так.
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09.08.2023 20:39 Ответить
Медведчуку это надо чтобы потом подать в Европейский суд по правам человека, типа его преследуют не потому что он ******* гнида и предатель, а политическая проститутка.
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09.08.2023 20:07 Ответить
Ну не тварюка, адвокат плятьььь
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09.08.2023 20:10 Ответить
Блин, он совсем болен? О_о
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09.08.2023 20:13 Ответить
...
Ні...
..
Навпаки він цим доводить що дуже добре знає Україну і
продажних українських чиновників..
...
І може усьпішно тим скористатися..
..
Ще йдо Європейського суду подасть щоб очорнити Україну на
...
міжнародному рівні...
..
заодно підлижеться до Путлєра..
...
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09.08.2023 20:22 Ответить
Український ліхтарний стовп, під охфіс, це вся тобі твоя адвокатура мразота .
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09.08.2023 20:16 Ответить
Тут все залежить від того, скільки занесе на банкову. Не здивуюсь, якщо він виграє суд...
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09.08.2023 20:16 Ответить
По слідах Бакланова.
Всі держ зрадники йдуть в адвокати
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09.08.2023 20:17 Ответить
Да,, ********.
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09.08.2023 20:20 Ответить
Так а чо цього адвоката не позбавили ліцензії заодно з мертвечуком?
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09.08.2023 20:23 Ответить
Так пусть приезжает мы его еще раз поменяем.
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09.08.2023 20:24 Ответить
Вітя, ти шо, ***.тий, чи шо?
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09.08.2023 20:25 Ответить
Вітя, штани висохли?
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09.08.2023 20:26 Ответить
Через те,що не обʼявлена чітко війна з мордором, отакі мерзоти як медведчук, можуть подавати всілякі скарги.
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09.08.2023 20:33 Ответить
Як так сталося, що Медведчук, громадянин Украъни, був переданий іншій державі під час перебування під слідством. Це за якими законами з під варти ховають за кордон від правосуддя? Типа помвняли це взагалі несенітниця, бо за якими законами або міжнародними договорами міняли громадянина України на громадян теж України?
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09.08.2023 20:34 Ответить
Це можливо. Зарплату буде отримувати кулями. 9 мм або 12 мм. До голови.
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09.08.2023 20:39 Ответить
Все це із-за дебіла боневтіка, якщо б Медведчука судили зараз не було б ніяких проблем, але враховуючи що боневтік холуй Медведчука то все це прогнозовано, не даремно зелений дебіл не заарештував і не конфіскував такий актив Медведчука як доля в 1+1.
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09.08.2023 20:48 Ответить
Эта мразь ещё за Василя Стуса не ответила...
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09.08.2023 20:49 Ответить
"Какая отвратітєльная рожа!" (с)
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09.08.2023 20:52 Ответить
Комедия,чука лишить гражданства,адвоката лишить свободы,школу адвокатуры лишить лицензии и помещений,так должно было быть в нормальной стране с нормальным правительством.
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09.08.2023 21:07 Ответить
театр абсурду! нічого з тої країни не буде з такою владою! та в принципі і з іншою теж...всі продажні, до влади лише накрастися, на народ і країну пох...
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09.08.2023 21:20 Ответить
Какая прелесть. Скоро видимо и янукович в суд подаст через адвокатов. Зе-шваль поспособствует.
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09.08.2023 21:20 Ответить
Завершити справу про держзраду і винести вирок. В чьому справа?
Може багато про Баканова Єрмака і Зеленського розповісти?
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09.08.2023 22:04 Ответить
я бы предложил один выход,пристрелить эту тварь..
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09.08.2023 22:47 Ответить
Запроданець,шесть з Украини!?!
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10.08.2023 01:43 Ответить
Цю тварину потрібно розстріляти, а краще- повісити.
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10.08.2023 02:29 Ответить
В Полтаву надо ехать
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10.08.2023 06:31 Ответить
Наш "самьій гуманний суд в мірє" запросто надасть цьому покидьку таке "право"!
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10.08.2023 08:15 Ответить
 
 