Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярных направлениях

Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров назначает дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, поезд №175/176 Кривой Рог - Киев будет отправляться из Кривого Рога 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и прибывать в Киев в 19:31. Обратно из Киева поезд будет отправляться 20 августа в 07:31 и прибывать в Кривой Рог в 16:56, 21, 27, 28 августа поезд будет отправляться из Киева в 07:24 и прибывать в Кривой Рог в 16:43.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева 14 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Обратно со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Поезд №229/230 Киев - Ворохта будет отправляться из Киева с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23:21 и прибывать в Ворохту в 11:50. Обратно, из Ворохты, поезд будет отправляться 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14:47 и прибывать в Киев в 05:10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева во Львов

Поезд №168/167 Одесса - Львов будет отправляться из Одессы 25, 27 и 30 августа в 09:39 и прибывать во Львов в 20:35. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 08:37 и прибывать в Одессу в 19:56.

Поезд №111/63-64/112 будет курсировать в сообщении Изюм, Харьков - Львов. Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова - в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм - в 12:00.

Поезд №79/80 будет курсировать в сообщении Днепр - Львов. Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 5:49 и во Львов в 13:40. В обратном направлении, из Львова поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.

Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Также читайте: "Укрзализныця" из-за российских обстрелов меняет маршрут движения поездов львовского направления