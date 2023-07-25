"Укрзализныця" из-за российских обстрелов меняет маршрут движения поездов львовского направления
Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 06:45, изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов – Киев, №3 Ужгород – Запорожье, №87 Запорожье – Ковель.
Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, мы принимаем на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления, обмен билетов не обязателен", - говорится в сообщении.
Объездной маршрут будет означать задержку поездов, точное время и станции следования проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде.
В "Укрзализныце" попросили с пониманием отнестись к ситуации и следить за обновлениями на официальных страницах. Железная дорога не останавливает движение.
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Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів - Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя - Ковель 6 годин.
🚆Продовжуємо рух!