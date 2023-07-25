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"Укрзализныця" из-за российских обстрелов меняет маршрут движения поездов львовского направления

укрзалізниця

Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 06:45, изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов – Киев, №3 Ужгород – Запорожье, №87 Запорожье – Ковель.

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, мы принимаем на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления, обмен билетов не обязателен", - говорится в сообщении.

Объездной маршрут будет означать задержку поездов, точное время и станции следования проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде.

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В "Укрзализныце" попросили с пониманием отнестись к ситуации и следить за обновлениями на официальных страницах. Железная дорога не останавливает движение.

Автор: 

обстрел (27107) поезд (1025) Укрзализныця (2746)


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А де була інформація про обстріли того напрямку?
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25.07.2023 08:11 Ответить
Удар по инфраструктурному объекту на Житомирщине. Возможно по Бердичеву ,а это Житомирщина и эта ветка.
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25.07.2023 09:48 Ответить
Наче, усе життя було "потягів".
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25.07.2023 09:11 Ответить
Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.
Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів - Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя - Ковель 6 годин.

🚆Продовжуємо рух!
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25.07.2023 09:49 Ответить
 
 