"Укрзалізниця" через російські обстріли змінює маршрут руху поїздів львівського напрямку
Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.
Про це повідомили у Telegram-канал "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя - Ковель.
Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим", - йдеться в повідомленні.
Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станції прямування провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.
В "Укрзалізниці" попросили з розумінням поставитися до ситуації і стежити за оновленнями на офіційних сторінках. Залізниця не спиняє рух.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів - Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя - Ковель 6 годин.
🚆Продовжуємо рух!