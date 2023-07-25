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"Укрзалізниця" через російські обстріли змінює маршрут руху поїздів львівського напрямку

укрзалізниця

Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.

Про це повідомили у Telegram-канал "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя - Ковель.

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим", - йдеться в повідомленні.

Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станції прямування провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

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В "Укрзалізниці" попросили з розумінням поставитися до ситуації і стежити за оновленнями на офіційних сторінках. Залізниця не спиняє рух.

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обстріл (28428) потяг (1969) Укрзалізниця (6841)


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А де була інформація про обстріли того напрямку?
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25.07.2023 08:11 Відповісти
Удар по инфраструктурному объекту на Житомирщине. Возможно по Бердичеву ,а это Житомирщина и эта ветка.
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25.07.2023 09:48 Відповісти
Наче, усе життя було "потягів".
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25.07.2023 09:11 Відповісти
Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.
Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Затримки:
1. Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород 4 години 30 хвилин;
2. Поїзд №96 Рахів - Київ 2 години 30 хвилин;
3. Поїзд №87 Запоріжжя - Ковель 6 годин.

🚆Продовжуємо рух!
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25.07.2023 09:49 Відповісти
 
 