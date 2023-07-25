Минулої доби окупанти завдали 1 ракетного та 72 авіаційні удари, - Генштаб
Вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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Ось приклади переваг, які F-16 надали б українським ВПС, якби їх дали в кількості, необхідній, щоб змінити ситуацію зараз.(c)