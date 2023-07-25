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Новини Війна
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Минулої доби окупанти завдали 1 ракетного та 72 авіаційні удари, - Генштаб

авіаудар

Вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6562) обстріл (28428) атака (339)


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72 авіаційних!
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25.07.2023 07:06 Відповісти
Кількість авіаударів у них збільшилась, а у нас вже кілька тижнів по збитті літаків і гелікоптерів 0
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25.07.2023 07:19 Відповісти
+ F-16 - це багатоцільовий літак 4-го покоління, який надасть українським ВПС можливість виконувати різноманітні місії. Захист проти повітряних загроз, можливість захищати свої міста, захищати свої військові об'єкти, наступальна протиповітряна боротьба, що дозволить атакувати російські сили, вузли матеріально-технічного забезпечення, командування та управління, й мати можливість швидко переміщатися по 1000-кілометровому фронту, на якому зараз воюють українські сили. Ви не можете робити це з наземними системами зброї.

Ось приклади переваг, які F-16 надали б українським ВПС, якби їх дали в кількості, необхідній, щоб змінити ситуацію зараз.(c)
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25.07.2023 07:13 Відповісти
Як ті чорти мокшанські говорять: дорога ложка к обеду.
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25.07.2023 07:47 Відповісти
 
 