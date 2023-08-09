В Евросоюзе статус временной защиты имеют 4 млн беженцев из Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 30 июня 2023 года почти 4,07 миллиона человек, покинувших Украину из-за войны, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Основными странами, которые предоставили временную защиту людям из Украины, являются Германия, которая приняла 1 133 420 человек, Польша (977 740) и Чехия (349 140).
По сравнению с концом мая количество таких лиц из Украины в ЕС выросло на 45 800, то есть на 1,1%. Наибольший рост был зафиксирован в Германии, Чехии и Ирландии. Только в двух странах, Польше и Италии, зафиксировано незначительное снижение количества лиц с временной защитой.
С точки зрения численности населения отдельных стран ЕС, наибольшее количество людей с временной защитой было в Чешской Республике, которая принимала 32,2 бенефициара на 1000 жителей на конец июня. За ней следуют Польша (26,6), Эстония (25,8), Болгария (24,9) и Литва (24,7), тогда как средний показатель по ЕС составляет 9,1 на 1 000 жителей.
По состоянию на 30 июня граждане Украины составляли более 98% всех лиц, пользующихся временной защитой в странах ЕС. Из них 46,6% – взрослые женщины, 34,4% – дети и 19% – взрослые мужчины.
Пожалуйста, подождите...
Далі що?
Так же как в своё время кацапы заполонили Европу и теперь влияют таи на её политику...
2-тебя следует привлечь к ответственности за твою "сортироовку" людей на правильных и не правильных по языковому принцыпу!
Вот это к ТЕБЕ вопросы, что ты такая делаешь в Европе!?
3-в Европе полно украинцев, которые живя там категорически не хотят изучать и говорить на языке в стране в которой они живут! И требуя от остальных живущих там украинцев разговоритавать исключительно на украинском языке!!! Чем вы отличаетесь от кацапов с их русскоговорящими челюстями?! У вас точно такие же челюсти, только украинскоязычные ?! Вы, и такие как ты невежды !!!!
4- по поводу "как бежали ща границу"...
Во время войны бежать можно и нужно ЛЮБЫМ способом!!!! И каждый из них согласно международного права есть ЗАКОННЫМ!!!
Даже если против этого чьей-то национальное законодательство, в том числе и в Украине!!!
Хоть на пузе ночью через поля !!!!
Мой тебе ответ:
Если у Украины есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того о чем ты написал ...
При этом эти ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (!) должны быть признанными МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ (!), тогда тебе нет причин переживать! Так как военные преступники разыскиваются миру всю их жизнь!
НО (!!!!!), мы ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, что Украина любит ЛГАТЬ, и ФАБРИКОВАТЬ уголовные обвинения и дела !
Для этого в международном праве есть одна из степеней защиты для беженцев от фабрикования уголовных дел против них в стран из которой они бежали... ВСЕ (!!!!!) претенденты на беженство (!!!!) ПРОВЕРЯЮТСЯ на наличие у них "криминального следа"!!!!
Это 1000000% было сделано в странах ЕС и в отношении украинцев!
С этого момента у Европы НЕТ И НЕ МОЖЕТ быть претензий к этим людям с точки зрения углового права !!!
И если у кто то предъявляет этим людям претензии - то этим "кто то" нужно СИЛЬНО ПОСТАРАТЬСЯ ЧТО БЫ ДОКАЗАТЬ вину этих людей !!!! Иначе это расценивается как преследование что еще БОЛЬШЕ повышает защитный их статус !!!
А все эти рассказы о том что "беженцы" негодяи и бла бла бла - только подтверждает то,что Украина НЕ ПРАВОВОЕ государство, раз позволяет такое вещание !!!!
Вот, специально для тебя относительно Германии ( под чьим ВПНом ты здесь сидишь ,чёсарь...)!!!
Относительно того что ВСЕХ украинцев просивших "защиту" в Германии проверили на отсутствие "криминального следа"...
"С 01 июня 2022 года
все беженцы из Украины ( как прибывшие ранее, так и те, кто прибудет позже ) должны пройти процедуру установление личности. В отношении детей действуют исключения.
Меры по установлению личности («ed-Behandlung») проводятся официальными ведомствами.
Обработка идентификации означает сбор персональных данных в уголовном процессе или в превентивных целях, чтобы иметь возможность лучше расследовать более поздние уголовные преступления.
Согласно разделу 16 Закона об убежище эти данные передаются в Федеральное управление уголовной полиции и сравниваются с существующими данными как на национальном, так и на европейском уровне."
Ну так, будь ты прав - Украина должна радоваться и максимально способствовать из выезду из Украины...
Но почему то ты, такие как ты в Украине и её руководство из шкуры лезут нижелая никого выпускать из Украины...
По-моему у тебя проблема...
Ты должен что то с эти делать...
Отдохни, подыши свежим воздухом...
Ну ,если будет совсем не в моготу - обратись к врачу...
ВСЕ кто пересекал украинскую границу с ЕС ИМЕЛИ документ удостоверяющий их личность!!!
Они не были "неустановленными" личностями(!). И КАЖДЫЙ из них был проверен на ОТСУТСТВИЕ его в розыске!!!!
А это значит, что у Украины НЕ БЫЛО к этим людям "уголовных претензий"!!!
Все что ты сейчас несёшь НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО юридического значения!!!!
До тех пор пока Украина НЕ ДОКАЖЕТ вину КАЖДОГО, кого ТЫ обвиняешь!!!
И эти доказательства должны быть НАСТОЛЬКО БЕЗУКОРИЗНЕННЫ с юридической точки зрения,что бы их принято как "достаточные" международное право!!!!
А пока от тебя лишь льётся твоя нездоровая фантазия!!!
Ты наивный, веришь во все что тебе в уши вдувают...