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беженцы (1474) Евросоюз (15900)

В Евросоюзе статус временной защиты имеют 4 млн беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

беженцы

По состоянию на 30 июня 2023 года почти 4,07 миллиона человек, покинувших Украину из-за войны, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Основными странами, которые предоставили временную защиту людям из Украины, являются Германия, которая приняла 1 133 420 человек, Польша (977 740) и Чехия (349 140).

По сравнению с концом мая количество таких лиц из Украины в ЕС выросло на 45 800, то есть на 1,1%. Наибольший рост был зафиксирован в Германии, Чехии и Ирландии. Только в двух странах, Польше и Италии, зафиксировано незначительное снижение количества лиц с временной защитой.

С точки зрения численности населения отдельных стран ЕС, наибольшее количество людей с временной защитой было в Чешской Республике, которая принимала 32,2 бенефициара на 1000 жителей на конец июня. За ней следуют Польша (26,6), Эстония (25,8), Болгария (24,9) и Литва (24,7), тогда как средний показатель по ЕС составляет 9,1 на 1 000 жителей.

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По состоянию на 30 июня граждане Украины составляли более 98% всех лиц, пользующихся временной защитой в странах ЕС. Из них 46,6% – взрослые женщины, 34,4% – дети и 19% – взрослые мужчины.
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Топ комментарии
+3
Так, ми давно запам'ятали та усвідомили цей факт.
Далі що?
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09.08.2023 21:56
+3
Далі що? --- ну тебе например. гундить --по поводу и БЕЗ!
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09.08.2023 22:06
+3
З жінок повернеться макс.35-40%. Дуже багато "манікюрщиц-реснітчиц", в яких тут єдина мета найти місцевого нел@ха і отримати постійні документи.
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09.08.2023 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Так, ми давно запам'ятали та усвідомили цей факт.
Далі що?
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09.08.2023 21:56 Ответить
Далі що? --- ну тебе например. гундить --по поводу и БЕЗ!
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09.08.2023 22:06 Ответить
И шо?)))
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09.08.2023 22:14 Ответить
Это выгодно Украины, так как эти люди со временем смогут влиять на внутреннюю и внешнюю политику этих стран в сторону Украины.
Так же как в своё время кацапы заполонили Европу и теперь влияют таи на её политику...
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09.08.2023 22:44 Ответить
переважна більшість тих хто сюда приіхав, теж - КАЦАПИ, тільки з укр. паспортами, так шо - в чию сторону вони будуть "вліять", це ше ДУЖЕ велике питання!!!!
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10.08.2023 03:18 Ответить
Намутили вони зі статусом біженця. Дійсно, вся кацапня з матюками. Потрібно було мовний відбір, а не паспортний робити. Біженець повинен бути український, бо ті тварини прийшли здійснювати геноцид українців, а ці для них - браття і сестри. Виходить так, що ці російськоязичні розпочали у нас війну, можливо, і брали участь, а тепер свої сраки за кордоном приховали. І ніхто нічого не перевіряє - де вони справді були раніше, приацювали, воювали чи вбивали . А вони тут сидять на німецькі гроші і агресують проти української мови. Перевірено. В Україні теж нікого не цікавить хто і як втік за кордон. Хоч би через консульство якось перевірили, та ні , всі працюють на росію, чи що?
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10.08.2023 07:17 Ответить
1-БЕЖЕНЕЦ, не содержит "сеятся" по языку!
2-тебя следует привлечь к ответственности за твою "сортироовку" людей на правильных и не правильных по языковому принцыпу!
Вот это к ТЕБЕ вопросы, что ты такая делаешь в Европе!?
3-в Европе полно украинцев, которые живя там категорически не хотят изучать и говорить на языке в стране в которой они живут! И требуя от остальных живущих там украинцев разговоритавать исключительно на украинском языке!!! Чем вы отличаетесь от кацапов с их русскоговорящими челюстями?! У вас точно такие же челюсти, только украинскоязычные ?! Вы, и такие как ты невежды !!!!
4- по поводу "как бежали ща границу"...
Во время войны бежать можно и нужно ЛЮБЫМ способом!!!! И каждый из них согласно международного права есть ЗАКОННЫМ!!!
Даже если против этого чьей-то национальное законодательство, в том числе и в Украине!!!
Хоть на пузе ночью через поля !!!!
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10.08.2023 13:30 Ответить
законно можна бігти, то це так. Але демократичними правами дуже ******* користатись вбивці, злочинці, зрадники. Тому меседж - це заклик до контролю - тотального, повного і абсолютного, а не заборони. Наприклад, якийсь донбасець з 2014 року пішов вбивати українців, працював на російську армію, далі здійснював геноцид українців з 2022 року повномасштабної війни, а зараз з українським паспортом приїхав, як біженець. То чи не варто ДОБРЕ перевіряти, ХТО приїжджає, як біженець. Він не повинен отримувати статус біженця, якщо він агресор і організатор та активний учасник цієї війни на боці агресора. Яку мову вони ненавидять - це вже підказка владі, що слід звернути на це увагу. Тваринна ненависть до мови держави, з якої прибігли, може багато що засвідчити.
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10.08.2023 14:34 Ответить
Ты пишешь :"Наприклад, якийсь донбасець з 2014 року пішов вбивати українців, працював на російську армію, далі здійснював геноцид українців з 2022 року повномасштабної війни, а зараз з українським паспортом приїхав, як біженець."

Мой тебе ответ:

Если у Украины есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того о чем ты написал ...

При этом эти ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (!) должны быть признанными МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ (!), тогда тебе нет причин переживать! Так как военные преступники разыскиваются миру всю их жизнь!

НО (!!!!!), мы ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, что Украина любит ЛГАТЬ, и ФАБРИКОВАТЬ уголовные обвинения и дела !

Для этого в международном праве есть одна из степеней защиты для беженцев от фабрикования уголовных дел против них в стран из которой они бежали... ВСЕ (!!!!!) претенденты на беженство (!!!!) ПРОВЕРЯЮТСЯ на наличие у них "криминального следа"!!!!

Это 1000000% было сделано в странах ЕС и в отношении украинцев!

С этого момента у Европы НЕТ И НЕ МОЖЕТ быть претензий к этим людям с точки зрения углового права !!!

И если у кто то предъявляет этим людям претензии - то этим "кто то" нужно СИЛЬНО ПОСТАРАТЬСЯ ЧТО БЫ ДОКАЗАТЬ вину этих людей !!!! Иначе это расценивается как преследование что еще БОЛЬШЕ повышает защитный их статус !!!

А все эти рассказы о том что "беженцы" негодяи и бла бла бла - только подтверждает то,что Украина НЕ ПРАВОВОЕ государство, раз позволяет такое вещание !!!!
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10.08.2023 21:01 Ответить
Я уже понял,что ты трепло...!!!! )))
Вот, специально для тебя относительно Германии ( под чьим ВПНом ты здесь сидишь ,чёсарь...)!!!

Относительно того что ВСЕХ украинцев просивших "защиту" в Германии проверили на отсутствие "криминального следа"...

"С 01 июня 2022 года

все беженцы из Украины ( как прибывшие ранее, так и те, кто прибудет позже ) должны пройти процедуру установление личности. В отношении детей действуют исключения.

Меры по установлению личности («ed-Behandlung») проводятся официальными ведомствами.

Обработка идентификации означает сбор персональных данных в уголовном процессе или в превентивных целях, чтобы иметь возможность лучше расследовать более поздние уголовные преступления.

Согласно разделу 16 Закона об убежище эти данные передаются в Федеральное управление уголовной полиции и сравниваются с существующими данными как на национальном, так и на европейском уровне."
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10.08.2023 23:56 Ответить
Ты пишешь:"війна, бардак,реорганізація в країні- найкращий час для виїзду за кордон таких клієнтів, як ти."

Ну так, будь ты прав - Украина должна радоваться и максимально способствовать из выезду из Украины...
Но почему то ты, такие как ты в Украине и её руководство из шкуры лезут нижелая никого выпускать из Украины...

По-моему у тебя проблема...
Ты должен что то с эти делать...
Отдохни, подыши свежим воздухом...
Ну ,если будет совсем не в моготу - обратись к врачу...
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11.08.2023 17:14 Ответить
Если ты будешь грубить - пойдешь в бан!
ВСЕ кто пересекал украинскую границу с ЕС ИМЕЛИ документ удостоверяющий их личность!!!
Они не были "неустановленными" личностями(!). И КАЖДЫЙ из них был проверен на ОТСУТСТВИЕ его в розыске!!!!
А это значит, что у Украины НЕ БЫЛО к этим людям "уголовных претензий"!!!
Все что ты сейчас несёшь НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО юридического значения!!!!
До тех пор пока Украина НЕ ДОКАЖЕТ вину КАЖДОГО, кого ТЫ обвиняешь!!!
И эти доказательства должны быть НАСТОЛЬКО БЕЗУКОРИЗНЕННЫ с юридической точки зрения,что бы их принято как "достаточные" международное право!!!!
А пока от тебя лишь льётся твоя нездоровая фантазия!!!
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11.08.2023 16:59 Ответить
Можешь свои фантазии отставить для своего врача...
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11.08.2023 19:03 Ответить
Я уверен, что ты брешешь!!!
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10.08.2023 13:19 Ответить
Я уверен, что ты БРЕШЕШЬ!!!
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10.08.2023 13:20 Ответить
Це повна маячня. Якщо подивитися на зріз хахлів за межами України, після лугандонців і дирявих, найбільші українофоби і ватніки зараз мешкають у польщі. Достатньо почитати їхні коментарі у мережі щодо незаконної заборони польщею всього українського агроекспорту. Однак найвища ступінь презирства польських хахлів до України виявляється у вимогах (!) до України визнати волинську різанину - геноцидом поляків. ****, ще раз, ці макнурти відкрито виступають на боці окупантів і вбивць українців! Тому не треба себе тішити дурнуватими ілюзіями, ці виродки можуть тільки негативно впливати на внутрішню політику України вибираючи вкотре зелений антимайдан у владу.
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10.08.2023 09:20 Ответить
А откуда ты взял, что те "хохлы" реально украинцы, а не липовые кацапские аккаунты.. ?!
Ты наивный, веришь во все что тебе в уши вдувают...
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10.08.2023 13:10 Ответить
З жінок повернеться макс.35-40%. Дуже багато "манікюрщиц-реснітчиц", в яких тут єдина мета найти місцевого нел@ха і отримати постійні документи.
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09.08.2023 23:14 Ответить
"я спросил, зачем ты, Нинка? Штоб женился, гаварит".
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10.08.2023 02:35 Ответить
Не переживайте, тут не дурні живуть. Жоден розсудливий не візьме собі в жінки низькокваліфіковану дуру, яка має високі запити на постійний салон0шмалон, не працює в поті лиця і не знає мови. Це баласт для сім"ї. Хіба що погратись візьмуть, або такі ж самі кацапи, як сидять на подачках. Громадянства в неї нема, азіатам і африканцям вона не потрібна.
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10.08.2023 07:21 Ответить
Это точно... Более того, эти "маникюршицы" сами это уже понимают... Европа достаточно быстро "отрезвляет"... на счет этого...
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10.08.2023 21:10 Ответить
"відкриють кордони, поїдуть чоловіки до своїх жінок" - любима історія зрадофілів. По факту, поїдуть вже не чоловіки, а алєні, яким за 3-5 років їхні жінки наставили чималі рога😁
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10.08.2023 05:40 Ответить
 
 