В Евросоюзе статус временной защиты имеют 4 млн беженцев из Украины

По состоянию на 30 июня 2023 года почти 4,07 миллиона человек, покинувших Украину из-за войны, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Основными странами, которые предоставили временную защиту людям из Украины, являются Германия, которая приняла 1 133 420 человек, Польша (977 740) и Чехия (349 140).

По сравнению с концом мая количество таких лиц из Украины в ЕС выросло на 45 800, то есть на 1,1%. Наибольший рост был зафиксирован в Германии, Чехии и Ирландии. Только в двух странах, Польше и Италии, зафиксировано незначительное снижение количества лиц с временной защитой.

С точки зрения численности населения отдельных стран ЕС, наибольшее количество людей с временной защитой было в Чешской Республике, которая принимала 32,2 бенефициара на 1000 жителей на конец июня. За ней следуют Польша (26,6), Эстония (25,8), Болгария (24,9) и Литва (24,7), тогда как средний показатель по ЕС составляет 9,1 на 1 000 жителей.

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По состоянию на 30 июня граждане Украины составляли более 98% всех лиц, пользующихся временной защитой в странах ЕС. Из них 46,6% – взрослые женщины, 34,4% – дети и 19% – взрослые мужчины.