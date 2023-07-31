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За границей из-за полномасштабной войны находятся около 6,2 миллиона украинцев, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,болгарія

Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабной войны.

Об этом заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим", передает Цензор.НЕТ.

"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", - отметила Бережная.

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Замминистра экономики проинформировала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Однако, по ее словам, не все граждане, вынужденные покинуть свои дома, регистрируются как ВПЛ.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – добавила Бережная.

Она подчеркнула, что собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру.

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"В Министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 миллиона человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - резюмировала заместитель министра экономики.
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Топ комментарии
+5
Зелені клоуни не знають вже як брехати. Тільки офіційно по даним дпсу за квітень виїхало з початку війни 20,5 млн, заїхало 11,9. Тобто 8,5 млн без тих, хто перетнув кордон нелегально і без тих, хто виїхав через Росію з окупованих територій. А це ще десь 1,5 млн...
Але ж озвучувати такі цифри зеленого президенства страшно.
Харків напівпустий, Миколаїв напівпустий. Про прифронтові міста взагалі мовчу. А воно про якихось пару млн за кордоном бреше.
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31.07.2023 22:39
+5
І головне, про що зелені сором'язливо мовчать - головна причина зовсім не війна. А та політика, яку вони ведуть із своїм народом.
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31.07.2023 22:44
+3
Всё оставшееся в Украине население будет стекаться в наиболее крупные города - Киев, Львов, Одесса, может Днепр. Включил бы и Харьков в этот список, но он сильно близко к орочьей границе. В мелких поселениях вообще сплошная депопуляция будет, если уж в крупных жизнь не фонтан, то за мелкие городки и села и сказать нечего - полный трындец😕
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31.07.2023 23:01
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Зелені клоуни не знають вже як брехати. Тільки офіційно по даним дпсу за квітень виїхало з початку війни 20,5 млн, заїхало 11,9. Тобто 8,5 млн без тих, хто перетнув кордон нелегально і без тих, хто виїхав через Росію з окупованих територій. А це ще десь 1,5 млн...
Але ж озвучувати такі цифри зеленого президенства страшно.
Харків напівпустий, Миколаїв напівпустий. Про прифронтові міста взагалі мовчу. А воно про якихось пару млн за кордоном бреше.
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31.07.2023 22:39 Ответить
Шоумен як був брехлом, так ним і залишився.
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31.07.2023 22:43 Ответить
І головне, про що зелені сором'язливо мовчать - головна причина зовсім не війна. А та політика, яку вони ведуть із своїм народом.
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31.07.2023 22:44 Ответить
В Харьков уже очень многие вернулись
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31.07.2023 23:40 Ответить
И толку ? Цены космос. Зарплаты херня.
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01.08.2023 00:22 Ответить
В метро одни пенсы , мужики сидят по домам. Ну смысл с Харькова ? Да и прилетает регулярно.
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01.08.2023 00:25 Ответить
Тут такое дело. Реальность то она сильно отличается от твоего запоребрикового ипсо
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01.08.2023 01:13 Ответить
*** , ну вот давай без заученных речевок. !! Честно аскомина уже. Чуть в разрез , то сразу запоребрик. Как на безлюдовке мужиков отдавливали видел ? Как в метро повестки вручают видел ? Мужики в метро не ездят. Да , рынки все запустились , Терехов рыбу в зоопарке запустил , очередной миллион роз высадил , очередной раз списал миллионы на окнах …. В Харьков ком кп цож повысились цены на отлов собак. Теперь отлов одной собаки перевалил за трешку…. Ну и так далее. Тцкашники под Атб живут. Но что тебе ещё про Ипсо рассказать ?
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01.08.2023 10:01 Ответить
ООН також вважає що виїхали 6.2 мільйони. Ваші числа завищені.

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

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01.08.2023 01:19 Ответить
Це не мої числа, а офіційна інформація дпсу
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01.08.2023 06:52 Ответить
Приплюсуйте ще Швейцарію, бо вона не в ЄС.
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31.07.2023 22:45 Ответить
Проходя мимо садика и наблюдая группы по 5-10 чел,которые до войны были переполнены,совсем другие выводы приходят в голову
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31.07.2023 22:49 Ответить
Всё оставшееся в Украине население будет стекаться в наиболее крупные города - Киев, Львов, Одесса, может Днепр. Включил бы и Харьков в этот список, но он сильно близко к орочьей границе. В мелких поселениях вообще сплошная депопуляция будет, если уж в крупных жизнь не фонтан, то за мелкие городки и села и сказать нечего - полный трындец😕
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31.07.2023 23:01 Ответить
Вот незадача, а СлугиНарода вместе с ЕС им закон про землю приняли, могли бы по 100000га получить в собственность
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01.08.2023 07:01 Ответить
Соседский парень, 17 лет, забрал документы из техникума, собирается в Польшу...
А так да, есть и вернувшиеся, его мать хочет приехать, пока можно увидеть родителей, у неё есть диплом медсестры, боится после сентября не сможет...
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01.08.2023 07:05 Ответить
Когда на границе работает фильтр, то он фильтрует...
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01.08.2023 07:07 Ответить
Интересно, где Ющенко Виктор?
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01.08.2023 07:11 Ответить
Друзі розповідають, що думали - війна закінчиться скоро, своє місто не хотіли кидати, аж поки не стало смердіти спаленими трупами
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01.08.2023 08:21 Ответить
 
 