За границей из-за полномасштабной войны находятся около 6,2 миллиона украинцев, - Минэкономики
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Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабной войны.
Об этом заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим", передает Цензор.НЕТ.
"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", - отметила Бережная.
Замминистра экономики проинформировала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Однако, по ее словам, не все граждане, вынужденные покинуть свои дома, регистрируются как ВПЛ.
"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – добавила Бережная.
Она подчеркнула, что собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру.
"В Министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 миллиона человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - резюмировала заместитель министра экономики.
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Але ж озвучувати такі цифри зеленого президенства страшно.
Харків напівпустий, Миколаїв напівпустий. Про прифронтові міста взагалі мовчу. А воно про якихось пару млн за кордоном бреше.
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
А так да, есть и вернувшиеся, его мать хочет приехать, пока можно увидеть родителей, у неё есть диплом медсестры, боится после сентября не сможет...