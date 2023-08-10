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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) железная дорога (1379) Польша (7487)

Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща,залізниця

Грузоперевозки из Беларуси могут закрыть Польша, Литва и Латвия.

Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами на этот счет, чтобы достичь полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения. Он считает, что блокирование границы приведет к падению товарооборота с Китаем. Пекин может послать ответный сигнал белорусским властям, ведь будет терять доход. Именно через польско-белорусскую границу из КНР отправляют значительное количество товаров и продукции.

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"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.

Однако если Беларусь продолжит провокации, Польша закроет железнодорожные пути с ней.
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Топ комментарии
+16
Правильно! "Залізна завіса" повинна стать "непробивною"! Раз Білорусь хоче продовжувать жить у "Совку" - треба надать їй всі можливості для цього!
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10.08.2023 07:30
+8
Це постійне слово "можуть", але на практиці ніколи. Так діє Західний світ, вони могли багато чого щоб відвернути вторгнення Мордору, але на жаль крім телефонних дзвінків ми не побачили нічого.
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10.08.2023 07:29
+4
Може???????? А воно ще відкрите?????????
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10.08.2023 08:10
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Це постійне слово "можуть", але на практиці ніколи. Так діє Західний світ, вони могли багато чого щоб відвернути вторгнення Мордору, але на жаль крім телефонних дзвінків ми не побачили нічого.
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10.08.2023 07:29 Ответить
Їхня справа попередити нас, а далі вже ми самі.
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10.08.2023 07:48 Ответить
Правильно! "Залізна завіса" повинна стать "непробивною"! Раз Білорусь хоче продовжувать жить у "Совку" - треба надать їй всі можливості для цього!
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10.08.2023 07:30 Ответить
ага, і обнулить транзитні надходження валюти в казну
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10.08.2023 07:44 Ответить
Е інші шляхи, морем.
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10.08.2023 08:01 Ответить
А рейки краще порізати на протитанкові їжаки від кожного польського міста аж до самого білоруського кордону
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10.08.2023 07:58 Ответить
Може???????? А воно ще відкрите?????????
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10.08.2023 08:10 Ответить
Тихо! Поляки наші найкращі друзі, не забувайте! А те що вони заробляють на транзиті китайських товарів, спільно з Росією та Білорусією, то абсолютно неважливо. Головне завжди пам'ятати про нашу дружбу
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10.08.2023 08:21 Ответить
Бачили ми вже вашу дружбу. І під час незаконної заборони української с/г продукції, і істерію пов'язану з волинською різаниною... Причому це тільки початок.
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10.08.2023 09:26 Ответить
"і" - значить іронія.
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10.08.2023 09:29 Ответить
То закривайте , вже! Бо з китайськими товарами можуть і ''вагнерівці'' заїхати
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10.08.2023 08:34 Ответить
Може закрити, а може не закрити. Однак для переможної статті має бути заголовок "може закрити".
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10.08.2023 09:23 Ответить
Ще не закрили? От наївні, їйбогу.
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10.08.2023 10:44 Ответить
А закрыть то не сильно хочется. Кацапам хамоны жрать и вискарем запивать тоже надо.
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10.08.2023 16:28 Ответить
 
 