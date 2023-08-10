Посол США Бринк приветствует принятие ВР закона об усилении АМКУ

Усиление роли Антимонопольного комитета – важный шаг для повышения конкурентоспособности Украины и привлечения частных инвестиций.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховная Рада приняла важный антимонопольный закон, который дает дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и способствует надлежащему корпоративному управлению. Имплементация этого закона и усиление независимости Антимонопольного комитета повысит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления", - написала Бринк.

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Напомним, в среду, 9 августа, парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины".