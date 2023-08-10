Посол США Бринк приветствует принятие ВР закона об усилении АМКУ
Усиление роли Антимонопольного комитета – важный шаг для повышения конкурентоспособности Украины и привлечения частных инвестиций.
Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера Верховная Рада приняла важный антимонопольный закон, который дает дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и способствует надлежащему корпоративному управлению. Имплементация этого закона и усиление независимости Антимонопольного комитета повысит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления", - написала Бринк.
Напомним, в среду, 9 августа, парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины".
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але, працюють закони, дуже дивно.
от і подивимось, коли буде наїзд на нову пошту, або розетку.
а нє, на розетку не буде, засновник великий друг зе!лідора **********.
коли укрзалізницю розділять на частини та продадуть в приватні руки? ніколи! такотож...