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Посол США Бринк приветствует принятие ВР закона об усилении АМКУ

бринк

Усиление роли Антимонопольного комитета – важный шаг для повышения конкурентоспособности Украины и привлечения частных инвестиций.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховная Рада приняла важный антимонопольный закон, который дает дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и способствует надлежащему корпоративному управлению. Имплементация этого закона и усиление независимости Антимонопольного комитета повысит конкурентоспособность Украины и поможет привлечь инвестиции частного сектора для ее восстановления", - написала Бринк.

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Напомним, в среду, 9 августа, парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины".

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Хоч посилюй хоч послаблюй а результат "0"
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10.08.2023 14:45 Ответить
Коли будуть посадки корупціонерів?
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10.08.2023 14:48 Ответить
"Голова АМКУ, Ольга Піщанська, є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , сусідки Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"."
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10.08.2023 15:03 Ответить
закон правильний. у нас багато гарних законів.
але, працюють закони, дуже дивно.
от і подивимось, коли буде наїзд на нову пошту, або розетку.
а нє, на розетку не буде, засновник великий друг зе!лідора **********.
коли укрзалізницю розділять на частини та продадуть в приватні руки? ніколи! такотож...
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10.08.2023 15:05 Ответить
 
 