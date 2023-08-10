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Посол США Брінк вітає ухвалення ВР закону про посилення АМКУ

брінк

Посилення ролі Антимонопольного комітету - важливий крок для підвищення конкурентоспроможності України і залучення приватних інвестицій.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора Верховна Рада ухвалила важливий антимонопольний закон, який надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяє належному корпоративному управлінню. Імплементація цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України і допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення", - написала Брінк.

Також читайте: Маасікас привітав запуск у Раді антимонопольної реформи: Рішучий крок у прагненні України наблизитися до правил та практик ЄС

Нагадаємо, в середу, 9 серпня, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Автор: 

закон (2829) Антимонопольний комітет (1765) Брінк Бріджит (233)


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Хоч посилюй хоч послаблюй а результат "0"
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10.08.2023 14:45 Відповісти
Коли будуть посадки корупціонерів?
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10.08.2023 14:48 Відповісти
"Голова АМКУ, Ольга Піщанська, є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , сусідки Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"."
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10.08.2023 15:03 Відповісти
закон правильний. у нас багато гарних законів.
але, працюють закони, дуже дивно.
от і подивимось, коли буде наїзд на нову пошту, або розетку.
а нє, на розетку не буде, засновник великий друг зе!лідора **********.
коли укрзалізницю розділять на частини та продадуть в приватні руки? ніколи! такотож...
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10.08.2023 15:05 Відповісти
 
 