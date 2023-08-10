Посол США Брінк вітає ухвалення ВР закону про посилення АМКУ

Посилення ролі Антимонопольного комітету - важливий крок для підвищення конкурентоспроможності України і залучення приватних інвестицій.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора Верховна Рада ухвалила важливий антимонопольний закон, який надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяє належному корпоративному управлінню. Імплементація цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України і допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення", - написала Брінк.

Також читайте: Маасікас привітав запуск у Раді антимонопольної реформи: Рішучий крок у прагненні України наблизитися до правил та практик ЄС

Нагадаємо, в середу, 9 серпня, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".