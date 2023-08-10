Посол США Брінк вітає ухвалення ВР закону про посилення АМКУ
Посилення ролі Антимонопольного комітету - важливий крок для підвищення конкурентоспроможності України і залучення приватних інвестицій.
Про це посол США в Україні Бріджит Брінк пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учора Верховна Рада ухвалила важливий антимонопольний закон, який надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяє належному корпоративному управлінню. Імплементація цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України і допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення", - написала Брінк.
Нагадаємо, в середу, 9 серпня, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".
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але, працюють закони, дуже дивно.
от і подивимось, коли буде наїзд на нову пошту, або розетку.
а нє, на розетку не буде, засновник великий друг зе!лідора **********.
коли укрзалізницю розділять на частини та продадуть в приватні руки? ніколи! такотож...