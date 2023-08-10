Россияне вывозят украинских подростков в военные лагеря в РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне вывозят украинских подростков на территорию РФ на "военно-патриотическое" собрание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, с 1 по 18 августа в Пензе (рф) продолжются военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардиец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В частности, детей свезли с населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк.

"В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова. Таким образом враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их до войны против их Родины", - отмечает ЦНС.

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