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Россияне вывозят украинских подростков в военные лагеря в РФ, - Центр нацсопротивления

окупанти

Россияне вывозят украинских подростков на территорию РФ на "военно-патриотическое" собрание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

"Так, с 1 по 18 августа в Пензе (рф) продолжются военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардиец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В частности, детей свезли с населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк.

"В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова. Таким образом враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их до войны против их Родины", - отмечает ЦНС.

Читайте: В Украине считаются пропавшими 1166 детей. ИНФОГРАФИКА

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дети (6489) подростки (441) россия (95467) Центр национального сопротивления (563)


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Окрім констатації факту наша влада ні нащо не здатна? Проводьте і в нас за держкошти військово- патріотичні змагання, табори для дітей, на кшталт ,,Джура,,. Інакше підростаюче покоління буде 100 відсотково ухилянтами й пофігістами.
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10.08.2023 17:33 Ответить
это опять кринж или еще нет?
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10.08.2023 17:34 Ответить
Якщо ті, що на фото, підлітки, які ж тоді у них дорослі?
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10.08.2023 18:29 Ответить
 
 