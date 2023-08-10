Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом, прибывшим в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что визит митрополита - очень важный сигнал поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы духовной независимости Украины, украинской "формулы мира", а также возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.
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Зєля тільки любить їздити на тому, що не він зробив. Сраний паразит.
Iще трiшечки "план".
Iспанiя i Галапагас
А що ви хотiли- ми дбаем про вас.
Pandamonium
@RudijLis
·
https://twitter.com/RudijLis/status/1689628911615766528 3 ч
В селі Іркліїв на Черкащині фсбшник у рясі не дозволив рідним військового вносити труну з тілом Героя в церкву на відспівування. Нагадаю, представники УПЦ МП весь час стверджують, що вони відспівують воїнів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1689628911615766528
Якщо дитину водити за руку всі сімдесят років її життя, то вона не стане дорослою. Хтось і в сорок п'ять нагадує балуваного бешкетника. Хтось у свої неповні двадцять віддав життя за мир і спокій своїх рідних і зовсім незнайомих йому людей.
А після цього зе-лідор какіхразніц продемонстрував свій "хіт", де знущався зі сцени з надання Томосу Україні, пропагуючи антиукраїнські, антидержавницькі пропагандиські наративи кремля.
І це ватне совкове падло тепер, не кліпнувши оком, щось варнякає про "духовну незалежність України"??? Якщо хтось ще не бачив, то подивіться, хуцпа виглядає саме так. А ось так ця гидота знущалось з видатної події в українському православ"ї наприкинці 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
Я не так давно стала віруючою і мало знаю Біблію, але Стамбул не пам'ятаю.
Але знаю одне, що нема ніяких вселенських, крім Бога, бо тільки Він є засновником початку і всього Всесвіту.
Ізраїль, Єрусалим - це є благословенна земля Господом, а єврейський народ - є благословенним народом Господнєм.
Сам там Бог благословляв царів, і саме там в Ізраїлі, Господь помазав Давида на царство, звідки і пішов рід до народження Ісуса, Сина Божого.
А все інше - це від сатани.