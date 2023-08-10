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Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом, прибывшим в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что визит митрополита - очень важный сигнал поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы духовной независимости Украины, украинской "формулы мира", а также возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.

Смотрите также: Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле: обсудили украинскую Формулу мира и депортацию детей. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Варфоломей (240) Зеленский Владимир (20311) церковь (1323)


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Топ комментарии
+20
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10.08.2023 19:57
+19
А що там з смішним Термосом?
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10.08.2023 19:48
+17
В УКРАЇНІ, де друга, а може навіть перша гілка влади - це ВР, скасовують комітет зі свободи слова , аби не вишвирювати звідти Медведчуківського зрадника Шуфрича. Хтось вірить, що вони ведуть країну у ЄС? Вони грають передвиборче кіно" вживую "й саботують не тільки вступ до ЄС та НАТО, а навіть саму перемогу . Якщо з закритям комітету свободи слова виконуються вказівки Портнова з Кремля по ПРЯМОМУ закрити його... То що це, як не саботаж ЗЕленої мерзоти?
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10.08.2023 19:58
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Правила форума Совет форумчан
А що там з смішним Термосом?
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10.08.2023 19:48 Ответить
В УКРАЇНІ, де друга, а може навіть перша гілка влади - це ВР, скасовують комітет зі свободи слова , аби не вишвирювати звідти Медведчуківського зрадника Шуфрича. Хтось вірить, що вони ведуть країну у ЄС? Вони грають передвиборче кіно" вживую "й саботують не тільки вступ до ЄС та НАТО, а навіть саму перемогу . Якщо з закритям комітету свободи слова виконуються вказівки Портнова з Кремля по ПРЯМОМУ закрити його... То що це, як не саботаж ЗЕленої мерзоти?
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10.08.2023 19:58 Ответить
Термосом Петя заведуе. Зеля ни при чем.
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11.08.2023 01:38 Ответить
Ага.
Зєля тільки любить їздити на тому, що не він зробив. Сраний паразит.
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11.08.2023 01:42 Ответить
зустрівся ... й вибачився за "ТЕРМОС" - можна ж помріяти , у мене чудлова нагода , дякуючи ДЕКОМУ мене розблокували на ЦЕНЗОРІ
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10.08.2023 19:49 Ответить
Буде клянчити ще один термос.
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10.08.2023 19:54 Ответить
У нього була така думка 2 роки тому !
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10.08.2023 21:59 Ответить
Він як був клоуном, так ним і залишився.
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10.08.2023 22:13 Ответить
Та поп якийсь радiсний i три дасть.
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11.08.2023 01:41 Ответить
Вселенський Патріархат і Квартал-95...
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10.08.2023 19:56 Ответить
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10.08.2023 19:57 Ответить
"Европа, Мальдiви, Оман,
Iще трiшечки "план".
Iспанiя i Галапагас
А що ви хотiли- ми дбаем про вас.
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11.08.2023 01:53 Ответить




Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1689628911615766528 3 ч

В селі Іркліїв на Черкащині фсбшник у рясі не дозволив рідним військового вносити труну з тілом Героя в церкву на відспівування. Нагадаю, представники УПЦ МП весь час стверджують, що вони відспівують воїнів ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1689628911615766528
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10.08.2023 19:58 Ответить
Слава Богу!
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10.08.2023 19:59 Ответить
Термос залишиться за ним назавжди. Зараз народ дав оцінку російській секті, яка тут сьогодні називається Російська православна церква в Україні. А тоді Зеленський обсміяв наш Томос і рух до незалежної автокефальної церкви, підтримав московію, йшов в одну ногу з ними, та і сьогодні фактично нічого не зробив із московськими попами, чи можливо я пропустив і президент подав свій законопроект про заборону цієї секти? А дудки, то його виборці на наступних виборах, бо не будуть же вони голосувати за того політика, який допомагав отримати Томос.
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10.08.2023 19:59 Ответить
Пане Анатолію,а підскажіть будь ласка, хто це заставив Пашу "Мерседеса" одягти браслета на ногу?Ненадовго,но все ж.І хто з правителів -президентів України-не відсвічував в церквах і храмах УПЦ МП? Деякі навіть церковні пости обіймали,церкви в своїх обістях облаштовували.Як думаєте,хто ці церкви освячував ?Який патріархат-з Томосом,чи з термосом?Не треба тут робити з себе святішого за Папу Римського,чи якогось митрополита. Так,і єврею знати всі тонкощі Християнських і Православних Томосів ,погодьтесь,дуже важкоДо речі-Зеленський якраз участі в богослужіннях в храмах не приймав і,навіть,не відсвічував...
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10.08.2023 23:05 Ответить
А що тут розбиратися, все було зроблено до Зеленського, але він все загальмував і залишив російську секту в українських храмах. Наскільки мені відомо, що крім отримання Томосу, у 2018 році Верховна Рада прийняла закон, про перейменування назви цекрков, які служать московії і з того часу УПЦ МП мала змінити свою назву на РПЦ в Україні. Але відразу більше пятидесяти депутатів, сонову яких складали ОПЗЖ подали позов до Конституційного суду, що мов це рішення суперечить законам і Конституції України. Процес зупинився і вже при правлінні Зеленського, більше як через рік, але було прийнято рішення Конституційним судом, що Закон відповідає Конституції і що, перейменували російську церкву? Звичайно ні, Президент, який мав виконувати рішення Конститтуційного суду і Конституцію не виконав те, про що його зобов'язує Конституція і московські попи сидять не тільки в Києво-Печерській Лаврі, а і в Почаївській, Свіитогорській і в 11 тисячах храмах по всій території України, яка стікає кров'ю від агресії московії і її церкви. Що стосуєтьсчя Паші Мерседеса, так браслет на нього надівався за скоєний ним злочин під час Президенства Зеленського.
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11.08.2023 08:21 Ответить
Ще ніколи в Україні так не крали і не брехали, як зараз! Про це патріарху не повідомили..?
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10.08.2023 20:10 Ответить
Реки крови и.. не убий. Что-то в этом мире нарушено.
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10.08.2023 20:10 Ответить
Бог есть на небе , но в Немытой правит дьявол
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10.08.2023 20:17 Ответить
Може і є,але в небесній канцелярії-бардак...
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10.08.2023 22:15 Ответить
людство давно виросло із коротких штанців - мусить само брати на себе відповідальність за свої дії.
Якщо дитину водити за руку всі сімдесят років її життя, то вона не стане дорослою. Хтось і в сорок п'ять нагадує балуваного бешкетника. Хтось у свої неповні двадцять віддав життя за мир і спокій своїх рідних і зовсім незнайомих йому людей.
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10.08.2023 22:38 Ответить
Бюрократия.
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11.08.2023 01:56 Ответить
Під час зустрічи сторони обговорили питання духовній незалежності України Джерело:
А після цього зе-лідор какіхразніц продемонстрував свій "хіт", де знущався зі сцени з надання Томосу Україні, пропагуючи антиукраїнські, антидержавницькі пропагандиські наративи кремля.
І це ватне совкове падло тепер, не кліпнувши оком, щось варнякає про "духовну незалежність України"??? Якщо хтось ще не бачив, то подивіться, хуцпа виглядає саме так. А ось так ця гидота знущалось з видатної події в українському православ"ї наприкинці 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
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10.08.2023 20:11 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4614362-zelenskyi-yschet-zamenu-alekseui-reznykovu-smy Зеленский ищет замену Алексею Резникову - СМИ
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10.08.2023 20:16 Ответить
Шукає та не може ніяк знйти? Мабуть серед "своїх" шукає, з допомогою Єрмако-Татаров ? Те, що вони знайдуть, буде якісь Буданів-2, впевнен. Ще одна хвиля обіцянок та прогнозів для марахвону та рейтінгу Боневтіка.
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10.08.2023 22:00 Ответить
було би не погано, як би Вселенський Патріарх " акт екзорцизму" провів над душею "зе лідора" .Плять ,крик і скрегіт рашистських антихристів був би добряче чутно.
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10.08.2023 20:24 Ответить
вони б раділи такому попуску гетьмана України...
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10.08.2023 20:48 Ответить
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10.08.2023 20:47 Ответить
Він до цього часу Томос термосом називає ?
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10.08.2023 21:55 Ответить
АРМІЯ МОВА ВІРА - для нього й досі АРМАВІР ? огидні імтатори!
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10.08.2023 22:00 Ответить
Але: Стамбул, турція??? Вселенський?
Я не так давно стала віруючою і мало знаю Біблію, але Стамбул не пам'ятаю.
Але знаю одне, що нема ніяких вселенських, крім Бога, бо тільки Він є засновником початку і всього Всесвіту.
Ізраїль, Єрусалим - це є благословенна земля Господом, а єврейський народ - є благословенним народом Господнєм.
Сам там Бог благословляв царів, і саме там в Ізраїлі, Господь помазав Давида на царство, звідки і пішов рід до народження Ісуса, Сина Божого.
А все інше - це від сатани.
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11.08.2023 16:21 Ответить
 
 