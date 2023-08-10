Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Під час зустрічи сторони обговорили питання духовній незалежності України, Української формули миру, а також повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.

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