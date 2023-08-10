Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
Під час зустрічи сторони обговорили питання духовній незалежності України, Української формули миру, а також повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.
Топ коментарі
+20 Олександр Дніпро
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+19 Герхард
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Зєля тільки любить їздити на тому, що не він зробив. Сраний паразит.
Iще трiшечки "план".
Iспанiя i Галапагас
А що ви хотiли- ми дбаем про вас.
Pandamonium
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1689628911615766528 3 ч
В селі Іркліїв на Черкащині фсбшник у рясі не дозволив рідним військового вносити труну з тілом Героя в церкву на відспівування. Нагадаю, представники УПЦ МП весь час стверджують, що вони відспівують воїнів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1689628911615766528
Якщо дитину водити за руку всі сімдесят років її життя, то вона не стане дорослою. Хтось і в сорок п'ять нагадує балуваного бешкетника. Хтось у свої неповні двадцять віддав життя за мир і спокій своїх рідних і зовсім незнайомих йому людей.
А після цього зе-лідор какіхразніц продемонстрував свій "хіт", де знущався зі сцени з надання Томосу Україні, пропагуючи антиукраїнські, антидержавницькі пропагандиські наративи кремля.
І це ватне совкове падло тепер, не кліпнувши оком, щось варнякає про "духовну незалежність України"??? Якщо хтось ще не бачив, то подивіться, хуцпа виглядає саме так. А ось так ця гидота знущалось з видатної події в українському православ"ї наприкинці 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
Я не так давно стала віруючою і мало знаю Біблію, але Стамбул не пам'ятаю.
Але знаю одне, що нема ніяких вселенських, крім Бога, бо тільки Він є засновником початку і всього Всесвіту.
Ізраїль, Єрусалим - це є благословенна земля Господом, а єврейський народ - є благословенним народом Господнєм.
Сам там Бог благословляв царів, і саме там в Ізраїлі, Господь помазав Давида на царство, звідки і пішов рід до народження Ісуса, Сина Божого.
А все інше - це від сатани.