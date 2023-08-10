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Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Під час зустрічи сторони обговорили питання духовній незалежності України, Української формули миру, а також повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі: обговорили українську Формулу миру та депортацію дітей. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Варфоломій (216) Зеленський Володимир (23775) церква (699)


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Топ коментарі
+20
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10.08.2023 19:57
+19
А що там з смішним Термосом?
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10.08.2023 19:48
+17
В УКРАЇНІ, де друга, а може навіть перша гілка влади - це ВР, скасовують комітет зі свободи слова , аби не вишвирювати звідти Медведчуківського зрадника Шуфрича. Хтось вірить, що вони ведуть країну у ЄС? Вони грають передвиборче кіно" вживую "й саботують не тільки вступ до ЄС та НАТО, а навіть саму перемогу . Якщо з закритям комітету свободи слова виконуються вказівки Портнова з Кремля по ПРЯМОМУ закрити його... То що це, як не саботаж ЗЕленої мерзоти?
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10.08.2023 19:58
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А що там з смішним Термосом?
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10.08.2023 19:48 Відповісти
В УКРАЇНІ, де друга, а може навіть перша гілка влади - це ВР, скасовують комітет зі свободи слова , аби не вишвирювати звідти Медведчуківського зрадника Шуфрича. Хтось вірить, що вони ведуть країну у ЄС? Вони грають передвиборче кіно" вживую "й саботують не тільки вступ до ЄС та НАТО, а навіть саму перемогу . Якщо з закритям комітету свободи слова виконуються вказівки Портнова з Кремля по ПРЯМОМУ закрити його... То що це, як не саботаж ЗЕленої мерзоти?
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10.08.2023 19:58 Відповісти
Термосом Петя заведуе. Зеля ни при чем.
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11.08.2023 01:38 Відповісти
Ага.
Зєля тільки любить їздити на тому, що не він зробив. Сраний паразит.
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11.08.2023 01:42 Відповісти
зустрівся ... й вибачився за "ТЕРМОС" - можна ж помріяти , у мене чудлова нагода , дякуючи ДЕКОМУ мене розблокували на ЦЕНЗОРІ
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10.08.2023 19:49 Відповісти
Буде клянчити ще один термос.
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10.08.2023 19:54 Відповісти
У нього була така думка 2 роки тому !
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10.08.2023 21:59 Відповісти
Він як був клоуном, так ним і залишився.
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10.08.2023 22:13 Відповісти
Та поп якийсь радiсний i три дасть.
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11.08.2023 01:41 Відповісти
Вселенський Патріархат і Квартал-95...
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10.08.2023 19:56 Відповісти
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10.08.2023 19:57 Відповісти
"Европа, Мальдiви, Оман,
Iще трiшечки "план".
Iспанiя i Галапагас
А що ви хотiли- ми дбаем про вас.
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11.08.2023 01:53 Відповісти




Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1689628911615766528 3 ч

В селі Іркліїв на Черкащині фсбшник у рясі не дозволив рідним військового вносити труну з тілом Героя в церкву на відспівування. Нагадаю, представники УПЦ МП весь час стверджують, що вони відспівують воїнів ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1689628911615766528
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10.08.2023 19:58 Відповісти
Слава Богу!
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10.08.2023 19:59 Відповісти
Термос залишиться за ним назавжди. Зараз народ дав оцінку російській секті, яка тут сьогодні називається Російська православна церква в Україні. А тоді Зеленський обсміяв наш Томос і рух до незалежної автокефальної церкви, підтримав московію, йшов в одну ногу з ними, та і сьогодні фактично нічого не зробив із московськими попами, чи можливо я пропустив і президент подав свій законопроект про заборону цієї секти? А дудки, то його виборці на наступних виборах, бо не будуть же вони голосувати за того політика, який допомагав отримати Томос.
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10.08.2023 19:59 Відповісти
Пане Анатолію,а підскажіть будь ласка, хто це заставив Пашу "Мерседеса" одягти браслета на ногу?Ненадовго,но все ж.І хто з правителів -президентів України-не відсвічував в церквах і храмах УПЦ МП? Деякі навіть церковні пости обіймали,церкви в своїх обістях облаштовували.Як думаєте,хто ці церкви освячував ?Який патріархат-з Томосом,чи з термосом?Не треба тут робити з себе святішого за Папу Римського,чи якогось митрополита. Так,і єврею знати всі тонкощі Християнських і Православних Томосів ,погодьтесь,дуже важкоДо речі-Зеленський якраз участі в богослужіннях в храмах не приймав і,навіть,не відсвічував...
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10.08.2023 23:05 Відповісти
А що тут розбиратися, все було зроблено до Зеленського, але він все загальмував і залишив російську секту в українських храмах. Наскільки мені відомо, що крім отримання Томосу, у 2018 році Верховна Рада прийняла закон, про перейменування назви цекрков, які служать московії і з того часу УПЦ МП мала змінити свою назву на РПЦ в Україні. Але відразу більше пятидесяти депутатів, сонову яких складали ОПЗЖ подали позов до Конституційного суду, що мов це рішення суперечить законам і Конституції України. Процес зупинився і вже при правлінні Зеленського, більше як через рік, але було прийнято рішення Конституційним судом, що Закон відповідає Конституції і що, перейменували російську церкву? Звичайно ні, Президент, який мав виконувати рішення Конститтуційного суду і Конституцію не виконав те, про що його зобов'язує Конституція і московські попи сидять не тільки в Києво-Печерській Лаврі, а і в Почаївській, Свіитогорській і в 11 тисячах храмах по всій території України, яка стікає кров'ю від агресії московії і її церкви. Що стосуєтьсчя Паші Мерседеса, так браслет на нього надівався за скоєний ним злочин під час Президенства Зеленського.
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11.08.2023 08:21 Відповісти
Ще ніколи в Україні так не крали і не брехали, як зараз! Про це патріарху не повідомили..?
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10.08.2023 20:10 Відповісти
Реки крови и.. не убий. Что-то в этом мире нарушено.
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10.08.2023 20:10 Відповісти
Бог есть на небе , но в Немытой правит дьявол
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10.08.2023 20:17 Відповісти
Може і є,але в небесній канцелярії-бардак...
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10.08.2023 22:15 Відповісти
людство давно виросло із коротких штанців - мусить само брати на себе відповідальність за свої дії.
Якщо дитину водити за руку всі сімдесят років її життя, то вона не стане дорослою. Хтось і в сорок п'ять нагадує балуваного бешкетника. Хтось у свої неповні двадцять віддав життя за мир і спокій своїх рідних і зовсім незнайомих йому людей.
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10.08.2023 22:38 Відповісти
Бюрократия.
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11.08.2023 01:56 Відповісти
Під час зустрічи сторони обговорили питання духовній незалежності України Джерело:
А після цього зе-лідор какіхразніц продемонстрував свій "хіт", де знущався зі сцени з надання Томосу Україні, пропагуючи антиукраїнські, антидержавницькі пропагандиські наративи кремля.
І це ватне совкове падло тепер, не кліпнувши оком, щось варнякає про "духовну незалежність України"??? Якщо хтось ще не бачив, то подивіться, хуцпа виглядає саме так. А ось так ця гидота знущалось з видатної події в українському православ"ї наприкинці 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
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10.08.2023 20:11 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4614362-zelenskyi-yschet-zamenu-alekseui-reznykovu-smy Зеленский ищет замену Алексею Резникову - СМИ
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10.08.2023 20:16 Відповісти
Шукає та не може ніяк знйти? Мабуть серед "своїх" шукає, з допомогою Єрмако-Татаров ? Те, що вони знайдуть, буде якісь Буданів-2, впевнен. Ще одна хвиля обіцянок та прогнозів для марахвону та рейтінгу Боневтіка.
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10.08.2023 22:00 Відповісти
було би не погано, як би Вселенський Патріарх " акт екзорцизму" провів над душею "зе лідора" .Плять ,крик і скрегіт рашистських антихристів був би добряче чутно.
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10.08.2023 20:24 Відповісти
вони б раділи такому попуску гетьмана України...
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10.08.2023 20:48 Відповісти
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10.08.2023 20:47 Відповісти
Він до цього часу Томос термосом називає ?
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10.08.2023 21:55 Відповісти
АРМІЯ МОВА ВІРА - для нього й досі АРМАВІР ? огидні імтатори!
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10.08.2023 22:00 Відповісти
Але: Стамбул, турція??? Вселенський?
Я не так давно стала віруючою і мало знаю Біблію, але Стамбул не пам'ятаю.
Але знаю одне, що нема ніяких вселенських, крім Бога, бо тільки Він є засновником початку і всього Всесвіту.
Ізраїль, Єрусалим - це є благословенна земля Господом, а єврейський народ - є благословенним народом Господнєм.
Сам там Бог благословляв царів, і саме там в Ізраїлі, Господь помазав Давида на царство, звідки і пішов рід до народження Ісуса, Сина Божого.
А все інше - це від сатани.
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11.08.2023 16:21 Відповісти
 
 