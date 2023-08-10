Кабмин решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет Министров решил ликвидировать Офис Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Его полномочия распределят между МВД, ГУР МО и Минобороны.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Она напомнила, что в Украине обменом тел погибших занимался Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести и непосредственно Олег Котенко. Однако, по результатам совещания в Кабинете Министров Украины под председательством Премьер-министра Украины Шмыгаля сегодня было принято решение о ликвидации Офиса Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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По ее данным, с даты принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины полномочия Уполномоченного будут частично переданы:

МВД – розыск пропавших и Реестр;

ГУР МО – возвращение тел погибших;

МО Украины – деятельность поисковых групп.

Поскольку в МВД был приглашен только Олег Котенко, он отказался от новой должности, сообщили источники Цензор.НЕТ