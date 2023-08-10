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Новости Война
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Кабмин решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

повернення,тіл

Кабинет Министров решил ликвидировать Офис Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Его полномочия распределят между МВД, ГУР МО и Минобороны.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Она напомнила, что в Украине обменом тел погибших занимался Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести и непосредственно Олег Котенко. Однако, по результатам совещания в Кабинете Министров Украины под председательством Премьер-министра Украины Шмыгаля сегодня было принято решение о ликвидации Офиса Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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По ее данным, с даты принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины полномочия Уполномоченного будут частично переданы:

МВД – розыск пропавших и Реестр;

ГУР МО – возвращение тел погибших;

МО Украины – деятельность поисковых групп.

Поскольку в МВД был приглашен только Олег Котенко, он отказался от новой должности, сообщили источники Цензор.НЕТ

Кабмин (14026) Николаенко Татьяна (377) пропавший без вести (153) Котенко Олег (8)


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Топ комментарии
+51
Краще б ліквідували Офіс преЗЕдента...
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10.08.2023 19:55
+20
Краще б ОПУ ліквідували, все одно толку з нього ніякого
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10.08.2023 20:06
+18
Да і сам ЗЄдент давно лише шкодить.
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10.08.2023 20:18
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Краще б ліквідували Офіс преЗЕдента...
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10.08.2023 19:55 Ответить
Да і сам ЗЄдент давно лише шкодить.
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10.08.2023 20:18 Ответить
А що зниклих вже немає?
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10.08.2023 19:58 Ответить
Швидше занадто багато, і вибудувану роботу Котенка вирішили поховати
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10.08.2023 20:01 Ответить
Так як і з попереднім омбудсменом, по правам людини, людина озвучила факти злочинів, кількість жертв насильства, смертей.
Прибрали, поставили ручне *****, і відразу все зникло...
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11.08.2023 06:34 Ответить
Ну звичайно, найкраще вирішення проблеми - її не помічати.
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10.08.2023 19:59 Ответить
Краще б ОПУ ліквідували, все одно толку з нього ніякого
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10.08.2023 20:06 Ответить
Ну так, грошей там багато не вкрадеш., це ж вам не гуманітарку тирити вагонами...
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10.08.2023 20:07 Ответить
В кабздині вже війна закінчилася , всіх повернули з полону , всім полеглим віддали шану ? Іуди
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10.08.2023 20:19 Ответить
Зробили ще більше паперової бюрократії та походеньок по кабінетах для українців. Будуть відфутболювати від одних до інших і звалювати одне на одного про**би!
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10.08.2023 20:30 Ответить
Схоже що це якраз той випадок що "у семи няньок дитя без ока"...
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10.08.2023 20:36 Ответить
Буде, бо ліквідовують структуру, яка коригувала і об'єднувала різні відомства у пошуку людей. Тепер родичами будуть грати в футбол МВС, МО і ГРУ.
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10.08.2023 20:54 Ответить
Злочинності немає, у ментів немає роботи... Війни немає, розвідникам нема роботи... Війська усім забезпечені мо нема роботи... Шапіто!
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10.08.2023 20:50 Ответить
Тобто, одні будуть кивати на інших, пропали безвісти десятки тисяч людей 😡😡😡
А ці підери навіть не можуть забезпечити їх пошук, що це за влада, гниди🤬
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10.08.2023 21:02 Ответить
Чергова зрада, побільше навантажити важливі органи, щоб у них не було часу на роздуми, а близьким загиблих можна тепер виразити співчуття ще раз, знайти стане ще важче((( обʼєднуйтесь у групи та не давайте спуску бюрократам, не дозволяйте розповсюджуватись свавіллю чинуш !!
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10.08.2023 21:07 Ответить
П*дари, одна контора хапає чоловіків по вулицах а потім три шукають де вона зникла на фронті...
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10.08.2023 22:25 Ответить
Кабмин решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам пропавших без вести.---- А РОДСТВЕННИКИ?А СТАВОЧКИ? Чито работать пойдут?
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10.08.2023 22:40 Ответить
Я так розумію, тепер завгосп Єрмак особисто буде розшукувати безвісти пропалих... Покличе ФСБ на допомогу...
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11.08.2023 00:00 Ответить
 
 