Кабмін вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Його повноваження розподілять між МВС, ГУР МО та Міноборони.
Про це повідомила у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Вона нагадала, що наразі в Україні витяганням та обміном тіл загиблих займався Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти та безпосередньо Олег Котенко. Однак, за результатами наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем'єр-Міністра України Шмигаля сьогодні було прийнято рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.
За її даними, з дати прийняття відповідної постанови Кабінета Міністрів України, повноваження Уповноваженого будуть частково передані:
МВС - розшук зниклих та Реєстр;
ГУР МО - повернення тіл загиблих;
МО України - діяльність пошукових груп.
Оскільки до МВС запросили лише Олега Котенко, він відмовився від нової посади, повідомили джерела Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прибрали, поставили ручне *****, і відразу все зникло...
А ці підери навіть не можуть забезпечити їх пошук, що це за влада, гниди🤬