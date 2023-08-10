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Кабмін вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти

повернення,тіл

Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Його повноваження розподілять між МВС, ГУР МО та Міноборони.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Вона нагадала, що наразі в Україні витяганням та обміном тіл загиблих займався Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти та безпосередньо Олег Котенко. Однак, за результатами наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем'єр-Міністра України Шмигаля сьогодні було прийнято рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Єдиного реєстру зниклих безвісти в Україні внесено понад 24 тисячі осіб, - Котенко

За її даними, з дати прийняття відповідної постанови Кабінета Міністрів України, повноваження Уповноваженого будуть частково передані:

МВС - розшук зниклих та Реєстр;

ГУР МО - повернення тіл загиблих;

МО України - діяльність пошукових груп.

Оскільки до МВС запросили лише Олега Котенко, він відмовився від нової посади, повідомили джерела Цензор.НЕТ

Автор: 

Кабмін (14082) Ніколаєнко Тетяна (382) зниклий безвісти (203) Котенко Олег (14)


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Топ коментарі
+51
Краще б ліквідували Офіс преЗЕдента...
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10.08.2023 19:55
+20
Краще б ОПУ ліквідували, все одно толку з нього ніякого
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10.08.2023 20:06
+18
Да і сам ЗЄдент давно лише шкодить.
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10.08.2023 20:18
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Краще б ліквідували Офіс преЗЕдента...
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10.08.2023 19:55 Відповісти
Да і сам ЗЄдент давно лише шкодить.
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10.08.2023 20:18 Відповісти
А що зниклих вже немає?
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10.08.2023 19:58 Відповісти
Швидше занадто багато, і вибудувану роботу Котенка вирішили поховати
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10.08.2023 20:01 Відповісти
Так як і з попереднім омбудсменом, по правам людини, людина озвучила факти злочинів, кількість жертв насильства, смертей.
Прибрали, поставили ручне *****, і відразу все зникло...
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11.08.2023 06:34 Відповісти
Ну звичайно, найкраще вирішення проблеми - її не помічати.
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10.08.2023 19:59 Відповісти
Краще б ОПУ ліквідували, все одно толку з нього ніякого
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10.08.2023 20:06 Відповісти
Ну так, грошей там багато не вкрадеш., це ж вам не гуманітарку тирити вагонами...
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10.08.2023 20:07 Відповісти
В кабздині вже війна закінчилася , всіх повернули з полону , всім полеглим віддали шану ? Іуди
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10.08.2023 20:19 Відповісти
Зробили ще більше паперової бюрократії та походеньок по кабінетах для українців. Будуть відфутболювати від одних до інших і звалювати одне на одного про**би!
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10.08.2023 20:30 Відповісти
Схоже що це якраз той випадок що "у семи няньок дитя без ока"...
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10.08.2023 20:36 Відповісти
Буде, бо ліквідовують структуру, яка коригувала і об'єднувала різні відомства у пошуку людей. Тепер родичами будуть грати в футбол МВС, МО і ГРУ.
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10.08.2023 20:54 Відповісти
Злочинності немає, у ментів немає роботи... Війни немає, розвідникам нема роботи... Війська усім забезпечені мо нема роботи... Шапіто!
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10.08.2023 20:50 Відповісти
Тобто, одні будуть кивати на інших, пропали безвісти десятки тисяч людей 😡😡😡
А ці підери навіть не можуть забезпечити їх пошук, що це за влада, гниди🤬
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10.08.2023 21:02 Відповісти
Чергова зрада, побільше навантажити важливі органи, щоб у них не було часу на роздуми, а близьким загиблих можна тепер виразити співчуття ще раз, знайти стане ще важче((( обʼєднуйтесь у групи та не давайте спуску бюрократам, не дозволяйте розповсюджуватись свавіллю чинуш !!
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10.08.2023 21:07 Відповісти
П*дари, одна контора хапає чоловіків по вулицах а потім три шукають де вона зникла на фронті...
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10.08.2023 22:25 Відповісти
Кабмин решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам пропавших без вести.---- А РОДСТВЕННИКИ?А СТАВОЧКИ? Чито работать пойдут?
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10.08.2023 22:40 Відповісти
Я так розумію, тепер завгосп Єрмак особисто буде розшукувати безвісти пропалих... Покличе ФСБ на допомогу...
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11.08.2023 00:00 Відповісти
 
 