Кабмін вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Його повноваження розподілять між МВС, ГУР МО та Міноборони.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Вона нагадала, що наразі в Україні витяганням та обміном тіл загиблих займався Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти та безпосередньо Олег Котенко. Однак, за результатами наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем'єр-Міністра України Шмигаля сьогодні було прийнято рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

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За її даними, з дати прийняття відповідної постанови Кабінета Міністрів України, повноваження Уповноваженого будуть частково передані:

МВС - розшук зниклих та Реєстр;

ГУР МО - повернення тіл загиблих;

МО України - діяльність пошукових груп.

Оскільки до МВС запросили лише Олега Котенко, він відмовився від нової посади, повідомили джерела Цензор.НЕТ