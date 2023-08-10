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МВД проверяет укрытия на территории учебных заведений, - Клименко

укриття

Министерство внутренних дел производит проверку укрытий на территории учебных заведений. После подведения выводов все сведения передадут в Министерство образования и науки Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Необходимо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной громаде. Мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН", – отметил он.

Он добавил, что МВД реализует собственные проекты, направленные на формирование безопасной образовательной среды.

Среди них — подготовка специалистов по безопасности, расширение сети безопасных классов (в Украине уже создано около 1,5 тыс.), введение паспорта безопасности каждого учебного заведения, усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и прочее).

Читайте также: Укрытия оборудованы в 65% учебных учреждений, - МОН

Ранее МОН сообщало, что по состоянию на 29 июля укрытия имеют 95% учреждений профессионально-технического образования, 75% школ и 55% детсадов.

Автор: 

МВД (9318) образование (2264) Клименко Игорь (395) укрытие (129)


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Що там перевіряти, головне щоб барабани були сертифіковані.
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10.08.2023 20:26 Ответить
СЕБЯ ПУСКАЙ ПРОВЕРЯТ! ТОРБОХВАТЫ! и на Фронт Козлятник Гнать!
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11.08.2023 01:10 Ответить
Знову всих пересадять
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10.08.2023 20:38 Ответить
Перевірять, дадуть висновки. Далі що??? Що мені робити з двома школярами? До чого готовитись? До інтернету по 350 грн, мобілка по 150 грн на кожного, до оплати за електроенергію щонайменше 200 грн, до витрат води по лічильнику в 2 рази більше, за репетиторів з математики, англійської, української? До ще якоїсь *****, що вигадають в школі - зошити з англійської по 500 грн, фетру на трудове, відосиків по фізкультурі і тд тп. Головне, що зарплату вчителям підняли, вони тему прочитали і гайда на самоопрацювання. Вже навчились за карантин та перший рік війни в відключенням електроенергії. Просто ****** навчання, *********** на роботі, а потім ще згадай, поясни дитині ті домашні завдання. То далі що з навчанням?
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10.08.2023 20:51 Ответить
ТЕРПИ --- ТЫ ВЕДЬ ЛОХ! ну или Патриот Зе Гоблинов!
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11.08.2023 01:11 Ответить
Назвіть хоч одно прізвище з ВЦА, хто сів за зачинені бомбосховища
Крім нещасного пенсіонера.
А однодневна перевірка виявила 622 закритих сховищ
Ви ***** про що?
Роботу показуєте?
Скажу коротко
Ви уібани
Ви нікуя не робите
А статисти і речники нам нахххх
Не потрібні
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10.08.2023 21:00 Ответить
МВС должно воевать на фронте,оставить только Угро и патрульных.Это физически и морально высокоподготовленные в/обязанные граждане.Сейсчас когда фронт валится на Купянском направлении они нужны там!!!!!Чем они занимаются в тылу,проверяют бомбосховища трусят водил на дорогах и эвакуируют пенсионеров а потом будут кричать что они УБД.
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10.08.2023 21:21 Ответить
 
 