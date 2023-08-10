МВД проверяет укрытия на территории учебных заведений, - Клименко

Министерство внутренних дел производит проверку укрытий на территории учебных заведений. После подведения выводов все сведения передадут в Министерство образования и науки Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Необходимо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной громаде. Мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН", – отметил он.

Он добавил, что МВД реализует собственные проекты, направленные на формирование безопасной образовательной среды.

Среди них — подготовка специалистов по безопасности, расширение сети безопасных классов (в Украине уже создано около 1,5 тыс.), введение паспорта безопасности каждого учебного заведения, усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и прочее).

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Ранее МОН сообщало, что по состоянию на 29 июля укрытия имеют 95% учреждений профессионально-технического образования, 75% школ и 55% детсадов.